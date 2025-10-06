ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດMetti Tokenຂອງມື້ນີ້32.63 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMTTລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMTTໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດMetti Tokenຂອງມື້ນີ້32.63 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMTTລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMTTໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ MTT

MTT ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ MTT

MTT ເຈ້ຍຂາວ

MTT ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

MTT Tokenomics

MTT ການຄາດຄະເນລາຄາ

MTT ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ MTT

MTTຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

MTT Spot

ໂລໂກ້ Metti Token

Metti Token ລາຄາ (MTT)

1 MTT ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$32.64
$32.64$32.64
+1.11%1D
USD
Metti Token (MTT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:28:53 (UTC+8)

Metti Token (MTT)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 32.11
$ 32.11$ 32.11
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 33
$ 33$ 33
ສູງກວ່າ 24H

$ 32.11
$ 32.11$ 32.11

$ 33
$ 33$ 33

$ 159.13148291639322
$ 159.13148291639322$ 159.13148291639322

$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041$ 3.009680156954041

-0.07%

+1.11%

-8.68%

-8.68%

Metti Token (MTT) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 32.63. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, MTTມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 32.11 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 33, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. MTTລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 159.13148291639322, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 3.009680156954041.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, MTTມີການປ່ຽນແປງ-0.07%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +1.11%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -8.68%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Metti Token (MTT) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.3723

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 225.60K
$ 225.60K$ 225.60K

$ 163.15M
$ 163.15M$ 163.15M

0.00
0.00 0.00

5,000,000
5,000,000 5,000,000

4,998,730
4,998,730 4,998,730

0.00%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານMetti Tokenການຊື້ຂາຍ$ 0.00 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 225.60K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງMTTແມ່ນ0.00ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ4998730. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 163.15M.

Metti Token (MTT) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Metti Token ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.3583+1.11%
30 ມື້$ -23.86-42.24%
60 ວັນ$ -13.23-28.85%
90 ວັນ$ -32.37-49.80%
Metti Token ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, MTTບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.3583 (+1.11%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Metti Token ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -23.86 (-42.24%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Metti Token ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, MTT ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -13.23 (-28.85%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Metti Token ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -32.37 (-49.80%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Metti Token (MTT)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າMetti Tokenປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Metti Token (MTT)

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Metti Token ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Metti Token ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງMTT ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບMetti Token ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການMetti Token ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Metti Token ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Metti Token (MTT) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Metti Token (MTT) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບMetti Token.

ກວດເບິ່ງການMetti Tokenຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Metti Token (MTT) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງMetti Token (MTT) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ MTT ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Metti Token(MTT)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Metti Token ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Metti Token ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

MTT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Metti Token(MTT) ເຖິງ VND
858,658.45
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ AUD
A$49.9239
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ GBP
24.7988
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ EUR
28.0618
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ USD
$32.63
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ MYR
RM137.046
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ TRY
1,372.7441
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ JPY
¥4,992.39
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ ARS
ARS$48,268.9064
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ RUB
2,642.7037
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ INR
2,890.0391
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ IDR
Rp543,833.1158
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ PHP
1,914.0758
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ EGP
￡E.1,541.7675
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ BRL
R$174.5705
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ CAD
C$45.682
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ BDT
3,982.1652
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ NGN
47,085.09
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ COP
$125,984.43
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ ZAR
R.565.8042
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ UAH
1,371.7652
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ TZS
T.Sh.80,171.91
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ VES
Bs7,276.49
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ CLP
$30,606.94
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ PKR
Rs9,219.9328
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ KZT
17,137.6023
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ THB
฿1,061.1276
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ TWD
NT$1,008.267
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ AED
د.إ119.7521
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ CHF
Fr26.104
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ HKD
HK$253.5351
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ AMD
֏12,482.6065
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ MAD
.د.م303.7853
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ MXN
$603.655
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ SAR
ريال122.3625
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ ETB
Br4,979.9906
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ KES
KSh4,215.4697
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ JOD
د.أ23.13467
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ PLN
120.4047
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ RON
лв143.8983
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ SEK
kr309.6587
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ BGN
лв55.1447
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ HUF
Ft10,975.4268
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ CZK
689.7982
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ KWD
د.ك10.01741
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ ILS
106.0475
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ BOB
Bs226.1259
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ AZN
55.471
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ TJS
SM300.8486
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ GEL
88.7536
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ AOA
Kz29,853.5133
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ BHD
.د.ب12.30151
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ BMD
$32.63
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ DKK
kr211.4424
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ HNL
L859.4742
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ MUR
1,503.5904
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ NAD
$564.499
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ NOK
kr330.8682
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ NZD
$57.1025
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ PAB
B/.32.63
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ PGK
K137.3723
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ QAR
ر.ق118.7732
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ RSD
дин.3,323.6918
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ UZS
soʻm393,132.4397
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ ALL
L2,740.92
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ ANG
ƒ58.4077
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ AWG
ƒ58.4077
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ BBD
$65.26
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ BAM
KM55.1447
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ BIF
Fr95,964.83
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ BND
$42.419
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ BSD
$32.63
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ JMD
$5,236.4624
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ KHR
131,044.0378
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ KMF
Fr13,900.38
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ LAK
709,347.8119
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ LKR
රු9,932.8983
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ MDL
L552.0996
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ MGA
Ar146,981.835
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ MOP
P261.04
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ MVR
502.502
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ MWK
MK56,649.2693
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ MZN
MT2,086.6885
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ NPR
रु4,630.8496
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ PYG
231,411.96
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ RWF
Fr47,346.13
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ SBD
$268.5449
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ SCR
490.1026
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ SRD
$1,266.044
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ SVC
$285.1862
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ SZL
L564.499
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ TMT
m114.5313
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ TND
د.ت94.82278
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ TTD
$220.9051
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ UGX
Sh113,682.92
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ XAF
Fr18,566.47
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ XCD
$88.101
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ XOF
Fr18,566.47
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ XPF
Fr3,360.89
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ BWP
P437.8946
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ BZD
$65.5863
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ CVE
$3,128.5644
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ DJF
Fr5,775.51
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ DOP
$2,099.0879
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ DZD
د.ج4,265.7199
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ FJD
$74.0701
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ GNF
Fr283,717.85
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ GTQ
Q249.9458
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ GYD
$6,824.8908
1 Metti Token(MTT) ເຖິງ ISK
kr4,111.38

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Metti Token

ມື້ນີ້ມີMetti Token (MTT) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ MTTແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 32.63 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາMTTປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​MTTປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 32.63. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງMetti Token?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງMTT​ແມ່ນ​$ 0.00 USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງMTT?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນMTTແມ່ນ 0.00 USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງMTT?
MTT ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 159.13148291639322 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງMTT?
MTTຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 3.009680156954041 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດMTT?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການMTTແມ່ນ$ 225.60K USD.
ປີນີ້MTTຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
MTT ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງMTTການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:28:53 (UTC+8)

Metti Token (MTT) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

