ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດMORI COINຂອງມື້ນີ້0.02559 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMORIລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMORIໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດMORI COINຂອງມື້ນີ້0.02559 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMORIລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMORIໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ MORI

MORI ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ MORI

MORI ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

MORI Tokenomics

MORI ການຄາດຄະເນລາຄາ

MORI ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ MORI

MORIຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

MORI Spot

MORI USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ MORI COIN

MORI COIN ລາຄາ (MORI)

1 MORI ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.02559
$0.02559$0.02559
-1.00%1D
USD
MORI COIN (MORI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:50:48 (UTC+8)

MORI COIN (MORI)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.02542
$ 0.02542$ 0.02542
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.02737
$ 0.02737$ 0.02737
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.02542
$ 0.02542$ 0.02542

$ 0.02737
$ 0.02737$ 0.02737

$ 0.20062000753120068
$ 0.20062000753120068$ 0.20062000753120068

$ 0.02241657164171012
$ 0.02241657164171012$ 0.02241657164171012

-2.67%

-1.00%

-27.96%

-27.96%

MORI COIN (MORI) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.02559. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, MORIມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.02542 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.02737, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. MORIລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.20062000753120068, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.02241657164171012.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, MORIມີການປ່ຽນແປງ-2.67%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.00%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -27.96%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

MORI COIN (MORI) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.774

$ 20.47M
$ 20.47M$ 20.47M

$ 490.45K
$ 490.45K$ 490.45K

$ 25.59M
$ 25.59M$ 25.59M

800.01M
800.01M 800.01M

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,998,186
999,998,186 999,998,186

80.00%

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານMORI COINການຊື້ຂາຍ$ 20.47M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 490.45K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງMORIແມ່ນ800.01Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ999998186. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 25.59M.

MORI COIN (MORI) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ MORI COIN ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0002585-1.00%
30 ມື້$ -0.01581-38.19%
60 ວັນ$ -0.02078-44.82%
90 ວັນ$ -0.03503-57.79%
MORI COIN ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, MORIບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0002585 (-1.00%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

MORI COIN ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.01581 (-38.19%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

MORI COIN ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, MORI ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.02078 (-44.82%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

MORI COIN ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.03503 (-57.79%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ MORI COIN (MORI)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າMORI COINປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ MORI COIN (MORI)

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

MORI COIN ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ MORI COIN ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງMORI ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບMORI COIN ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການMORI COIN ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

MORI COIN ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

MORI COIN (MORI) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ MORI COIN (MORI) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບMORI COIN.

ກວດເບິ່ງການMORI COINຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

MORI COIN (MORI) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງMORI COIN (MORI) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ MORI ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື MORI COIN(MORI)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ MORI COIN ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ MORI COIN ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

MORI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ VND
673.40085
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ AUD
A$0.0391527
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ GBP
0.0194484
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ EUR
0.0220074
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ USD
$0.02559
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ MYR
RM0.107478
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ TRY
1.0763154
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ JPY
¥3.91527
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ ARS
ARS$37.8547752
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ RUB
2.0725341
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ INR
2.2665063
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ IDR
Rp426.4998294
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ PHP
1.5008535
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ EGP
￡E.1.2088716
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ BRL
R$0.1369065
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ CAD
C$0.035826
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ BDT
3.1230036
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ NGN
36.92637
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ COP
$98.80299
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ ZAR
R.0.4439865
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ UAH
1.0758036
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ TZS
T.Sh.62.87463
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ VES
Bs5.70657
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ CLP
$24.00342
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ PKR
Rs7.2307104
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ KZT
13.4401239
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ THB
฿0.8319309
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ TWD
NT$0.790731
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ AED
د.إ0.0939153
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ CHF
Fr0.020472
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ HKD
HK$0.1988343
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ AMD
֏9.7894545
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ MAD
.د.م0.2382429
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ MXN
$0.4736709
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ SAR
ريال0.0959625
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ ETB
Br3.9055458
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ KES
KSh3.3059721
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ JOD
د.أ0.01814331
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ PLN
0.0944271
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ RON
лв0.1128519
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ SEK
kr0.2428491
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ BGN
лв0.0432471
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ HUF
Ft8.6074524
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ CZK
0.5407167
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ KWD
د.ك0.00785613
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ ILS
0.0831675
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ BOB
Bs0.1773387
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ AZN
0.043503
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ TJS
SM0.2359398
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ GEL
0.0696048
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ AOA
Kz23.4125469
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ BHD
.د.ب0.00964743
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ BMD
$0.02559
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ DKK
kr0.1658232
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ HNL
L0.6740406
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ MUR
1.1791872
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ NAD
$0.442707
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ NOK
kr0.2594826
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ NZD
$0.0447825
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ PAB
B/.0.02559
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ PGK
K0.1077339
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ QAR
ر.ق0.0931476
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ RSD
дин.2.6055738
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ UZS
soʻm308.3131821
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ ALL
L2.14956
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ ANG
ƒ0.0458061
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ AWG
ƒ0.0458061
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ BBD
$0.05118
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ BAM
KM0.0432471
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ BIF
Fr75.26019
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ BND
$0.033267
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ BSD
$0.02559
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ JMD
$4.1066832
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ KHR
102.7709754
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ KMF
Fr10.90134
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ LAK
556.3043367
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ LKR
රු7.7898519
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ MDL
L0.4329828
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ MGA
Ar115.270155
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ MOP
P0.20472
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ MVR
0.394086
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ MWK
MK44.4270549
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ MZN
MT1.6364805
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ NPR
रु3.6317328
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ PYG
181.48428
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ RWF
Fr37.13109
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ SBD
$0.2106057
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ SCR
0.3843618
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ SRD
$0.992892
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ SVC
$0.2236566
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ SZL
L0.442707
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ TMT
m0.0898209
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ TND
د.ت0.07436454
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ TTD
$0.1732443
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ UGX
Sh89.15556
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ XAF
Fr14.56071
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ XCD
$0.069093
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ XOF
Fr14.56071
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ XPF
Fr2.63577
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ BWP
P0.3434178
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ BZD
$0.0514359
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ CVE
$2.4535692
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ DJF
Fr4.52943
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ DOP
$1.6462047
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ DZD
د.ج3.3476838
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ FJD
$0.0580893
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ GNF
Fr222.50505
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ GTQ
Q0.1960194
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ GYD
$5.3524044
1 MORI COIN(MORI) ເຖິງ ISK
kr3.22434

ແຫຼງຂໍ້ມູນ MORI COIN

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ MORI COIN ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ MORI COIN ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ MORI COIN

ມື້ນີ້ມີMORI COIN (MORI) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ MORIແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.02559 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາMORIປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​MORIປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.02559. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງMORI COIN?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງMORI​ແມ່ນ​$ 20.47M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງMORI?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນMORIແມ່ນ 800.01M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງMORI?
MORI ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.20062000753120068 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງMORI?
MORIຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.02241657164171012 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດMORI?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການMORIແມ່ນ$ 490.45K USD.
ປີນີ້MORIຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
MORI ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງMORIການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:50:48 (UTC+8)

MORI COIN (MORI) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

MORI -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

MORI
MORI
USD
USD

1 MORI = 0.02559 USD

ຊື້ຂາຍ MORI

MORI/USDT
$0.02559
$0.02559$0.02559
-1.00%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,730.28
$104,730.28$104,730.28

-0.96%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,521.52
$3,521.52$3,521.52

-1.87%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.16
$159.16$159.16

-4.54%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2236
$1.2236$1.2236

-19.61%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,730.28
$104,730.28$104,730.28

-0.96%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,521.52
$3,521.52$3,521.52

-1.87%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.16
$159.16$159.16

-4.54%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2717
$2.2717$2.2717

-2.37%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16281
$0.16281$0.16281

-2.48%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000012796
$0.0000012796$0.0000012796

+221.34%

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03467
$0.03467$0.03467

+246.70%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$64.868
$64.868$64.868

+204.60%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.08239
$0.08239$0.08239

+195.09%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001800
$0.0000000000001800$0.0000000000001800

+80.00%