ລາຄາສົດMcDonald s xStockຂອງມື້ນີ້296.96 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMCDXລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMCDXໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດMcDonald s xStockຂອງມື້ນີ້296.96 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMCDXລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMCDXໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ MCDX

MCDX ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ MCDX

MCDX ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

MCDX Tokenomics

MCDX ການຄາດຄະເນລາຄາ

MCDX ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ MCDX

MCDXຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

MCDX Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ McDonald s xStock

McDonald s xStock ລາຄາ (MCDX)

1 MCDX ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$296.96
$296.96$296.96
-0.18%1D
USD
McDonald s xStock (MCDX) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:50:03 (UTC+8)

McDonald s xStock (MCDX)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 295.76
$ 295.76$ 295.76
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 300.25
$ 300.25$ 300.25
ສູງກວ່າ 24H

$ 295.76
$ 295.76$ 295.76

$ 300.25
$ 300.25$ 300.25

$ 319.1120635657469
$ 319.1120635657469$ 319.1120635657469

$ 293.2122259186859
$ 293.2122259186859$ 293.2122259186859

+0.11%

-0.18%

-4.03%

-4.03%

McDonald s xStock (MCDX) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 296.96. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, MCDXມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 295.76 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 300.25, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. MCDXລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 319.1120635657469, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 293.2122259186859.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, MCDXມີການປ່ຽນແປງ+0.11%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.18%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -4.03%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

McDonald s xStock (MCDX) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.2209

$ 869.54K
$ 869.54K$ 869.54K

$ 56.17K
$ 56.17K$ 56.17K

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

2.93K
2.93K 2.93K

--
----

5,499.92035694
5,499.92035694 5,499.92035694

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານMcDonald s xStockການຊື້ຂາຍ$ 869.54K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 56.17K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງMCDXແມ່ນ2.93Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ5499.92035694. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.63M.

McDonald s xStock (MCDX) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ McDonald s xStock ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.5355-0.18%
30 ມື້$ -3.56-1.19%
60 ວັນ$ -21.91-6.88%
90 ວັນ$ -3.24-1.08%
McDonald s xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, MCDXບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.5355 (-0.18%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

McDonald s xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -3.56 (-1.19%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

McDonald s xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, MCDX ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -21.91 (-6.88%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

McDonald s xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -3.24 (-1.08%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ McDonald s xStock (MCDX)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າMcDonald s xStockປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ McDonald s xStock (MCDX)

McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

McDonald s xStock ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ McDonald s xStock ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງMCDX ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບMcDonald s xStock ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການMcDonald s xStock ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

McDonald s xStock ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

McDonald s xStock (MCDX) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ McDonald s xStock (MCDX) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບMcDonald s xStock.

ກວດເບິ່ງການMcDonald s xStockຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

McDonald s xStock (MCDX) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງMcDonald s xStock (MCDX) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ MCDX ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື McDonald s xStock(MCDX)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ McDonald s xStock ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ McDonald s xStock ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

MCDX ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ VND
7,814,502.4
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ AUD
A$454.3488
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ GBP
225.6896
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ EUR
255.3856
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ USD
$296.96
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ MYR
RM1,247.232
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ TRY
12,490.1376
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ JPY
¥45,434.88
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ ARS
ARS$439,286.9888
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ RUB
24,050.7904
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ INR
26,301.7472
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ IDR
Rp4,949,331.3536
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ PHP
17,416.704
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ EGP
￡E.14,028.3904
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ BRL
R$1,588.736
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ CAD
C$415.744
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ BDT
36,240.9984
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ NGN
428,513.28
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ COP
$1,146,562.56
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ ZAR
R.5,152.256
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ UAH
12,484.1984
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ TZS
T.Sh.729,630.72
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ VES
Bs66,222.08
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ CLP
$278,548.48
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ PKR
Rs83,909.0176
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ KZT
155,966.3616
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ THB
฿9,654.1696
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ TWD
NT$9,176.064
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ AED
د.إ1,089.8432
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ CHF
Fr237.568
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ HKD
HK$2,307.3792
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ AMD
֏113,602.048
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ MAD
.د.م2,764.6976
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ MXN
$5,496.7296
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ SAR
ريال1,113.6
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ ETB
Br45,322.0352
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ KES
KSh38,364.2624
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ JOD
د.أ210.54464
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ PLN
1,095.7824
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ RON
лв1,309.5936
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ SEK
kr2,818.1504
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ BGN
лв501.8624
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ HUF
Ft99,885.4656
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ CZK
6,274.7648
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ KWD
د.ك91.16672
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ ILS
965.12
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ BOB
Bs2,057.9328
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ AZN
504.832
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ TJS
SM2,737.9712
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ GEL
807.7312
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ AOA
Kz271,691.6736
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ BHD
.د.ب111.95392
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ BMD
$296.96
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ DKK
kr1,924.3008
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ HNL
L7,821.9264
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ MUR
13,683.9168
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ NAD
$5,137.408
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ NOK
kr3,011.1744
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ NZD
$519.68
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ PAB
B/.296.96
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ PGK
K1,250.2016
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ QAR
ر.ق1,080.9344
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ RSD
дин.30,236.4672
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ UZS
soʻm3,577,830.5024
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ ALL
L24,944.64
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ ANG
ƒ531.5584
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ AWG
ƒ531.5584
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ BBD
$593.92
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ BAM
KM501.8624
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ BIF
Fr873,359.36
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ BND
$386.048
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ BSD
$296.96
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ JMD
$47,656.1408
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ KHR
1,192,609.1776
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ KMF
Fr126,504.96
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ LAK
6,455,652.0448
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ LKR
රු90,397.5936
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ MDL
L5,024.5632
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ MGA
Ar1,337,656.32
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ MOP
P2,375.68
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ MVR
4,573.184
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ MWK
MK515,555.2256
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ MZN
MT18,990.592
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ NPR
रु42,144.5632
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ PYG
2,106,040.32
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ RWF
Fr430,888.96
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ SBD
$2,443.9808
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ SCR
4,460.3392
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ SRD
$11,522.048
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ SVC
$2,595.4304
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ SZL
L5,137.408
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ TMT
m1,042.3296
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ TND
د.ت862.96576
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ TTD
$2,010.4192
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ UGX
Sh1,034,608.64
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ XAF
Fr168,970.24
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ XCD
$801.792
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ XOF
Fr168,970.24
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ XPF
Fr30,586.88
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ BWP
P3,985.2032
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ BZD
$596.8896
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ CVE
$28,472.5248
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ DJF
Fr52,561.92
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ DOP
$19,103.4368
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ DZD
د.ج38,848.3072
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ FJD
$674.0992
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ GNF
Fr2,582,067.2
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ GTQ
Q2,274.7136
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ GYD
$62,112.1536
1 McDonald s xStock(MCDX) ເຖິງ ISK
kr37,416.96

ແຫຼງຂໍ້ມູນ McDonald s xStock

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ McDonald s xStock ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ McDonald s xStock ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ McDonald s xStock

ມື້ນີ້ມີMcDonald s xStock (MCDX) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ MCDXແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 296.96 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາMCDXປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​MCDXປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 296.96. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງMcDonald s xStock?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງMCDX​ແມ່ນ​$ 869.54K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງMCDX?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນMCDXແມ່ນ 2.93K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງMCDX?
MCDX ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 319.1120635657469 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງMCDX?
MCDXຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 293.2122259186859 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດMCDX?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການMCDXແມ່ນ$ 56.17K USD.
ປີນີ້MCDXຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
MCDX ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງMCDXການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
McDonald s xStock (MCDX) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

