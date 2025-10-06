ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດMultiBank Groupຂອງມື້ນີ້0.7788 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMBGລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMBGໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດMultiBank Groupຂອງມື້ນີ້0.7788 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMBGລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMBGໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ MBG

MBG ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ MBG

MBG ເຈ້ຍຂາວ

MBG ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

MBG Tokenomics

MBG ການຄາດຄະເນລາຄາ

MBG ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ MBG

MBGຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

MBG Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ MultiBank Group

MultiBank Group ລາຄາ (MBG)

1 MBG ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.7652
$0.7652$0.7652
+0.93%1D
USD
MultiBank Group (MBG) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:27:41 (UTC+8)

MultiBank Group (MBG)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.6186
$ 0.6186$ 0.6186
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.8728
$ 0.8728$ 0.8728
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.6186
$ 0.6186$ 0.6186

$ 0.8728
$ 0.8728$ 0.8728

$ 1.6915943417368275
$ 1.6915943417368275$ 1.6915943417368275

$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526

+3.71%

+0.93%

+31.35%

+31.35%

MultiBank Group (MBG) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.7788. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, MBGມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.6186 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.8728, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. MBGລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1.6915943417368275, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.36701751283509526.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, MBGມີການປ່ຽນແປງ+3.71%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.93%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +31.35%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

MultiBank Group (MBG) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.3253

--
----

$ 6.21M
$ 6.21M$ 6.21M

$ 778.80M
$ 778.80M$ 778.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານMultiBank Groupການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 6.21M. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງMBGແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 778.80M.

MultiBank Group (MBG) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ MultiBank Group ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.007051+0.93%
30 ມື້$ -0.3081-28.35%
60 ວັນ$ -0.7194-48.02%
90 ວັນ$ -1.3909-64.11%
MultiBank Group ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, MBGບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.007051 (+0.93%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

MultiBank Group ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.3081 (-28.35%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

MultiBank Group ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, MBG ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.7194 (-48.02%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

MultiBank Group ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -1.3909 (-64.11%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ MultiBank Group (MBG)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າMultiBank Groupປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

MultiBank Group ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ MultiBank Group ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງMBG ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບMultiBank Group ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການMultiBank Group ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

MultiBank Group ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

MultiBank Group (MBG) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ MultiBank Group (MBG) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບMultiBank Group.

ກວດເບິ່ງການMultiBank Groupຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

MultiBank Group (MBG) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງMultiBank Group (MBG) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ MBG ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື MultiBank Group(MBG)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ MultiBank Group ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ MultiBank Group ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

MBG ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ VND
20,494.122
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ AUD
A$1.191564
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ GBP
0.591888
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ EUR
0.669768
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ USD
$0.7788
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ MYR
RM3.27096
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ TRY
32.764116
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ JPY
¥119.1564
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ ARS
ARS$1,152.063264
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ RUB
63.075012
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ INR
68.978316
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ IDR
Rp12,979.994808
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ PHP
45.684408
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ EGP
￡E.36.7983
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ BRL
R$4.16658
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ CAD
C$1.09032
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ BDT
95.044752
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ NGN
1,123.8084
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ COP
$3,006.9468
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ ZAR
R.13.504392
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ UAH
32.740752
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ TZS
T.Sh.1,913.5116
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ VES
Bs173.6724
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ CLP
$730.5144
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ PKR
Rs220.057728
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ KZT
409.033548
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ THB
฿25.326576
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ TWD
NT$24.06492
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ AED
د.إ2.858196
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ CHF
Fr0.62304
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ HKD
HK$6.051276
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ AMD
֏297.92994
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ MAD
.د.م7.250628
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ MXN
$14.4078
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ SAR
ريال2.9205
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ ETB
Br118.860456
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ KES
KSh100.613172
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ JOD
د.أ0.5521692
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ PLN
2.873772
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ RON
лв3.434508
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ SEK
kr7.390812
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ BGN
лв1.316172
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ HUF
Ft261.957168
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ CZK
16.463832
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ KWD
د.ك0.2390916
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ ILS
2.5311
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ BOB
Bs5.397084
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ AZN
1.32396
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ TJS
SM7.180536
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ GEL
2.118336
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ AOA
Kz712.531908
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ BHD
.د.ب0.2936076
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ BMD
$0.7788
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ DKK
kr5.046624
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ HNL
L20.513592
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ MUR
35.887104
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ NAD
$13.47324
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ NOK
kr7.897032
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ NZD
$1.3629
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ PAB
B/.0.7788
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ PGK
K3.278748
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ QAR
ر.ق2.834832
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ RSD
дин.79.328568
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ UZS
soʻm9,383.130372
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ ALL
L65.4192
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ ANG
ƒ1.394052
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ AWG
ƒ1.394052
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ BBD
$1.5576
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ BAM
KM1.316172
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ BIF
Fr2,290.4508
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ BND
$1.01244
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ BSD
$0.7788
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ JMD
$124.981824
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ KHR
3,127.707528
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ KMF
Fr331.7688
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ LAK
16,930.434444
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ LKR
රු237.074508
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ MDL
L13.177296
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ MGA
Ar3,508.1046
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ MOP
P6.2304
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ MVR
11.99352
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ MWK
MK1,352.082468
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ MZN
MT49.80426
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ NPR
रु110.527296
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ PYG
5,523.2496
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ RWF
Fr1,130.0388
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ SBD
$6.409524
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ SCR
11.697576
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ SRD
$30.21744
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ SVC
$6.806712
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ SZL
L13.47324
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ TMT
m2.733588
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ TND
د.ت2.2631928
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ TTD
$5.272476
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ UGX
Sh2,713.3392
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ XAF
Fr443.1372
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ XCD
$2.10276
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ XOF
Fr443.1372
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ XPF
Fr80.2164
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ BWP
P10.451496
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ BZD
$1.565388
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ CVE
$74.671344
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ DJF
Fr137.8476
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ DOP
$50.100204
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ DZD
د.ج101.812524
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ FJD
$1.767876
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ GNF
Fr6,771.666
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ GTQ
Q5.965608
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ GYD
$162.893808
1 MultiBank Group(MBG) ເຖິງ ISK
kr98.1288

ແຫຼງຂໍ້ມູນ MultiBank Group

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ MultiBank Group ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ MultiBank Group ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ MultiBank Group

ມື້ນີ້ມີMultiBank Group (MBG) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ MBGແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.7788 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາMBGປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​MBGປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.7788. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງMultiBank Group?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງMBG​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງMBG?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນMBGແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງMBG?
MBG ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 1.6915943417368275 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງMBG?
MBGຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.36701751283509526 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດMBG?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການMBGແມ່ນ$ 6.21M USD.
ປີນີ້MBGຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
MBG ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງMBGການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:27:41 (UTC+8)

MultiBank Group (MBG) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

MBG -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

MBG
MBG
USD
USD

1 MBG = 0.7788 USD

ຊື້ຂາຍ MBG

MBG/USDT
$0.7652
$0.7652$0.7652
+0.93%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,692.71
$105,692.71$105,692.71

-0.05%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,567.02
$3,567.02$3,567.02

-0.61%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$161.66
$161.66$161.66

-3.04%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2435
$1.2435$1.2435

-18.30%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,692.71
$105,692.71$105,692.71

-0.05%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,567.02
$3,567.02$3,567.02

-0.61%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$161.66
$161.66$161.66

-3.04%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.3067
$2.3067$2.3067

-0.87%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16643
$0.16643$0.16643

-0.31%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03369
$0.03369$0.03369

+236.90%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07625
$0.07625$0.07625

+173.10%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$57.140
$57.140$57.140

+168.31%

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000008881
$0.0000008881$0.0000008881

+123.02%

ໂລໂກ້ DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000055
$0.000055$0.000055

+150.00%