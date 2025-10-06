ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດBitlight Labsຂອງມື້ນີ້1.4657 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດLIGHTລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວLIGHTໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດBitlight Labsຂອງມື້ນີ້1.4657 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດLIGHTລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວLIGHTໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ LIGHT

LIGHT ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ LIGHT

LIGHT ເຈ້ຍຂາວ

LIGHT ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

LIGHT Tokenomics

LIGHT ການຄາດຄະເນລາຄາ

LIGHT ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ LIGHT

LIGHTຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

LIGHT Spot

LIGHT USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Bitlight Labs

Bitlight Labs ລາຄາ (LIGHT)

1 LIGHT ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$1.4726
$1.4726$1.4726
-3.56%1D
USD
Bitlight Labs (LIGHT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:17:02 (UTC+8)

Bitlight Labs (LIGHT)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 1.4114
$ 1.4114$ 1.4114
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 1.6709
$ 1.6709$ 1.6709
ສູງກວ່າ 24H

$ 1.4114
$ 1.4114$ 1.4114

$ 1.6709
$ 1.6709$ 1.6709

$ 2.619557835411834
$ 2.619557835411834$ 2.619557835411834

$ 0.5392876430024418
$ 0.5392876430024418$ 0.5392876430024418

+3.84%

-3.56%

-30.24%

-30.24%

Bitlight Labs (LIGHT) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 1.4657. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, LIGHTມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 1.4114 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 1.6709, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. LIGHTລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 2.619557835411834, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.5392876430024418.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, LIGHTມີການປ່ຽນແປງ+3.84%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -3.56%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -30.24%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Bitlight Labs (LIGHT) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.393

$ 63.11M
$ 63.11M$ 63.11M

$ 147.23K
$ 147.23K$ 147.23K

$ 615.59M
$ 615.59M$ 615.59M

43.06M
43.06M 43.06M

420,000,000
420,000,000 420,000,000

420,000,000
420,000,000 420,000,000

10.25%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານBitlight Labsການຊື້ຂາຍ$ 63.11M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 147.23K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງLIGHTແມ່ນ43.06Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ420000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 615.59M.

Bitlight Labs (LIGHT) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Bitlight Labs ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.05436-3.56%
30 ມື້$ +0.6146+72.21%
60 ວັນ$ +1.3657+1,365.70%
90 ວັນ$ +1.3657+1,365.70%
Bitlight Labs ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, LIGHTບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.05436 (-3.56%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Bitlight Labs ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.6146 (+72.21%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Bitlight Labs ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, LIGHT ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +1.3657 (+1,365.70%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Bitlight Labs ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +1.3657 (+1,365.70%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Bitlight Labs (LIGHT)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າBitlight Labsປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Bitlight Labs ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Bitlight Labs ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງLIGHT ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບBitlight Labs ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການBitlight Labs ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Bitlight Labs ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Bitlight Labs (LIGHT) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Bitlight Labs (LIGHT) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບBitlight Labs.

ກວດເບິ່ງການBitlight Labsຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Bitlight Labs (LIGHT) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງBitlight Labs (LIGHT) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ LIGHT ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Bitlight Labs(LIGHT)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Bitlight Labs ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Bitlight Labs ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

LIGHT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ VND
38,569.8955
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ AUD
A$2.242521
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ GBP
1.113932
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ EUR
1.260502
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ USD
$1.4657
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ MYR
RM6.15594
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ TRY
61.647342
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ JPY
¥224.2521
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ ARS
ARS$2,168.180696
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ RUB
118.7217
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ INR
129.875677
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ IDR
Rp24,428.323562
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ PHP
85.963305
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ EGP
￡E.69.298296
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ BRL
R$7.841495
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ CAD
C$2.05198
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ BDT
178.874028
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ NGN
2,115.0051
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ COP
$5,659.0677
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ ZAR
R.25.444552
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ UAH
61.618028
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ TZS
T.Sh.3,610.092385
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ VES
Bs326.8511
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ CLP
$1,374.8266
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ PKR
Rs414.148192
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ KZT
769.800297
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ THB
฿47.664564
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ TWD
NT$45.246159
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ AED
د.إ5.379119
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ CHF
Fr1.17256
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ HKD
HK$11.388489
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ AMD
֏560.703535
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ MAD
.د.م13.645667
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ MXN
$27.130107
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ SAR
ريال5.496375
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ ETB
Br223.695134
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ KES
KSh189.427068
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ JOD
د.أ1.0391813
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ PLN
5.408433
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ RON
лв6.463737
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ SEK
kr13.92415
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ BGN
лв2.477033
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ HUF
Ft492.826968
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ CZK
30.970241
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ KWD
د.ك0.4499699
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ ILS
4.763525
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ BOB
Bs10.157301
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ AZN
2.49169
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ TJS
SM13.513754
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ GEL
3.986704
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ AOA
Kz1,340.983587
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ BHD
.د.ب0.5525689
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ BMD
$1.4657
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ DKK
kr9.497736
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ HNL
L38.606538
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ MUR
67.539456
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ NAD
$25.35661
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ NOK
kr14.862198
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ NZD
$2.579632
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ PAB
B/.1.4657
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ PGK
K6.170597
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ QAR
ر.ق5.335148
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ RSD
дин.149.222917
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ UZS
soʻm17,659.032083
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ ALL
L123.1188
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ ANG
ƒ2.623603
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ AWG
ƒ2.623603
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ BBD
$2.9314
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ BAM
KM2.477033
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ BIF
Fr4,310.6237
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ BND
$1.90541
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ BSD
$1.4657
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ JMD
$235.215536
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ KHR
5,886.339142
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ KMF
Fr624.3882
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ LAK
31,863.042841
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ LKR
රු446.173737
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ MDL
L24.799644
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ MGA
Ar6,602.24565
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ MOP
P11.7256
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ MVR
22.57178
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ MWK
MK2,544.616427
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ MZN
MT93.731515
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ NPR
रु208.012144
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ PYG
10,394.7444
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ RWF
Fr2,126.7307
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ SBD
$12.062711
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ SCR
21.091423
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ SRD
$56.86916
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ SVC
$12.810218
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ SZL
L25.35661
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ TMT
m5.144607
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ TND
د.ت4.2593242
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ TTD
$9.922789
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ UGX
Sh5,106.4988
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ XAF
Fr833.9833
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ XCD
$3.95739
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ XOF
Fr833.9833
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ XPF
Fr150.9671
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ BWP
P19.669694
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ BZD
$2.946057
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ CVE
$140.531316
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ DJF
Fr259.4289
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ DOP
$94.288481
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ DZD
د.ج191.742874
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ FJD
$3.327139
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ GNF
Fr12,744.2615
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ GTQ
Q11.227262
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ GYD
$306.565812
1 Bitlight Labs(LIGHT) ເຖິງ ISK
kr184.6782

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Bitlight Labs

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Bitlight Labs ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Bitlight Labs ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Bitlight Labs

ມື້ນີ້ມີBitlight Labs (LIGHT) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ LIGHTແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 1.4657 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາLIGHTປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​LIGHTປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 1.4657. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງBitlight Labs?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງLIGHT​ແມ່ນ​$ 63.11M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງLIGHT?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນLIGHTແມ່ນ 43.06M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງLIGHT?
LIGHT ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 2.619557835411834 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງLIGHT?
LIGHTຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.5392876430024418 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດLIGHT?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການLIGHTແມ່ນ$ 147.23K USD.
ປີນີ້LIGHTຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
LIGHT ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງLIGHTການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:17:02 (UTC+8)

Bitlight Labs (LIGHT) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

LIGHT -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

LIGHT
LIGHT
USD
USD

1 LIGHT = 1.4657 USD

ຊື້ຂາຍ LIGHT

LIGHT/USDT
$1.4726
$1.4726$1.4726
-2.90%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,112.80
$105,112.80$105,112.80

-0.59%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,549.71
$3,549.71$3,549.71

-1.09%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$161.04
$161.04$161.04

-3.41%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.03%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1331
$1.1331$1.1331

-25.56%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,112.80
$105,112.80$105,112.80

-0.59%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,549.71
$3,549.71$3,549.71

-1.09%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$161.04
$161.04$161.04

-3.41%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.3087
$2.3087$2.3087

-0.78%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16706
$0.16706$0.16706

+0.05%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000012003
$0.0000012003$0.0000012003

+201.43%

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03200
$0.03200$0.03200

+220.00%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.08556
$0.08556$0.08556

+206.44%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$54.443
$54.443$54.443

+155.64%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002222
$0.0000000000002222$0.0000000000002222

+122.20%