ຊື້ຄຣິປໂຕ
ລາຄາສົດKLK Foundationຂອງມື້ນີ້0.4478 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດKLKລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວKLKໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ KLK

KLK ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ KLK

KLK ເຈ້ຍຂາວ

KLK ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

KLK Tokenomics

KLK ການຄາດຄະເນລາຄາ

KLK ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ KLK

ໂລໂກ້ KLK Foundation

KLK Foundation ລາຄາ (KLK)

1 KLK ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.4477
+0.29%1D
USD
KLK Foundation (KLK) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:16:08 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.4391
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.4552
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.4391
$ 0.4552
$ 0.631953236889443
$ 0.35187983578947896
-0.09%

+0.29%

-8.62%

-8.62%

KLK Foundation (KLK) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.4478. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, KLKມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.4391 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.4552, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. KLKລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.631953236889443, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.35187983578947896.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, KLKມີການປ່ຽນແປງ-0.09%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.29%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -8.62%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

KLK Foundation (KLK) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.516

$ 44.78M
$ 328.66K
$ 447.80M
100.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
10.00%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານKLK Foundationການຊື້ຂາຍ$ 44.78M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 328.66K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງKLKແມ່ນ100.00Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 447.80M.

KLK Foundation (KLK) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ KLK Foundation ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.001295+0.29%
30 ມື້$ -0.0361-7.47%
60 ວັນ$ -0.0429-8.75%
90 ວັນ$ -0.05-10.05%
KLK Foundation ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, KLKບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.001295 (+0.29%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

KLK Foundation ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0361 (-7.47%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

KLK Foundation ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, KLK ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.0429 (-8.75%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

KLK Foundation ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.05 (-10.05%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ KLK Foundation (KLK)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າKLK Foundationປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ KLK Foundation (KLK)

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

KLK Foundation ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ KLK Foundation ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງKLK ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບKLK Foundation ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການKLK Foundation ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

KLK Foundation ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

KLK Foundation (KLK) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ KLK Foundation (KLK) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບKLK Foundation.

ກວດເບິ່ງການKLK Foundationຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

KLK Foundation (KLK) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງKLK Foundation (KLK) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ KLK ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື KLK Foundation(KLK)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ KLK Foundation ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ KLK Foundation ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

KLK ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ VND
11,783.857
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ AUD
A$0.685134
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ GBP
0.340328
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ EUR
0.385108
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ USD
$0.4478
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ MYR
RM1.88076
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ TRY
18.834468
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ JPY
¥68.5134
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ ARS
ARS$662.421584
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ RUB
36.2718
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ INR
39.679558
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ IDR
Rp7,463.330348
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ PHP
26.267948
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ EGP
￡E.21.171984
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ BRL
R$2.39573
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ CAD
C$0.62692
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ BDT
54.649512
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ NGN
646.1754
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ COP
$1,728.9558
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ ZAR
R.7.773808
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ UAH
18.825512
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ TZS
T.Sh.1,102.95379
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ VES
Bs99.8594
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ CLP
$420.0364
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ PKR
Rs126.530368
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ KZT
235.189038
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ THB
฿14.562456
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ TWD
NT$13.841498
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ AED
د.إ1.643426
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ CHF
Fr0.35824
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ HKD
HK$3.479406
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ AMD
֏171.30589
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ MAD
.د.م4.169018
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ MXN
$8.288778
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ SAR
ريال1.67925
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ ETB
Br68.343236
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ KES
KSh57.873672
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ JOD
د.أ0.3174902
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ PLN
1.652382
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ RON
лв1.974798
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ SEK
kr4.2541
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ BGN
лв0.756782
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ HUF
Ft150.568272
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ CZK
9.462014
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ KWD
د.ك0.1374746
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ ILS
1.45535
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ BOB
Bs3.103254
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ AZN
0.76126
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ TJS
SM4.128716
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ GEL
1.218016
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ AOA
Kz409.696698
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ BHD
.د.ب0.1688206
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ BMD
$0.4478
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ DKK
kr2.901744
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ HNL
L11.795052
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ MUR
20.634624
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ NAD
$7.74694
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ NOK
kr4.540692
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ NZD
$0.788128
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ PAB
B/.0.4478
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ PGK
K1.885238
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ QAR
ر.ق1.629992
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ RSD
дин.45.590518
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ UZS
soʻm5,395.179482
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ ALL
L37.6152
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ ANG
ƒ0.801562
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ AWG
ƒ0.801562
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ BBD
$0.8956
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ BAM
KM0.756782
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ BIF
Fr1,316.9798
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ BND
$0.58214
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ BSD
$0.4478
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ JMD
$71.862944
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ KHR
1,798.391668
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ KMF
Fr190.7628
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ LAK
9,734.782414
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ LKR
රු136.314798
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ MDL
L7.576776
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ MGA
Ar2,017.1151
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ MOP
P3.5824
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ MVR
6.89612
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ MWK
MK777.430058
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ MZN
MT28.63681
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ NPR
रु63.551776
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ PYG
3,175.7976
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ RWF
Fr649.7578
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ SBD
$3.685394
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ SCR
6.443842
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ SRD
$17.37464
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ SVC
$3.913772
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ SZL
L7.74694
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ TMT
m1.571778
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ TND
د.ت1.3013068
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ TTD
$3.031606
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ UGX
Sh1,560.1352
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ XAF
Fr254.7982
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ XCD
$1.20906
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ XOF
Fr254.7982
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ XPF
Fr46.1234
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ BWP
P6.009476
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ BZD
$0.900078
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ CVE
$42.935064
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ DJF
Fr79.2606
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ DOP
$28.806974
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ DZD
د.ج58.581196
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ FJD
$1.016506
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ GNF
Fr3,893.621
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ GTQ
Q3.430148
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ GYD
$93.661848
1 KLK Foundation(KLK) ເຖິງ ISK
kr56.4228

ແຫຼງຂໍ້ມູນ KLK Foundation

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ KLK Foundation ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ KLK Foundation ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ KLK Foundation

ມື້ນີ້ມີKLK Foundation (KLK) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ KLKແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.4478 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາKLKປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​KLKປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.4478. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງKLK Foundation?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງKLK​ແມ່ນ​$ 44.78M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງKLK?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນKLKແມ່ນ 100.00M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງKLK?
KLK ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.631953236889443 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງKLK?
KLKຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.35187983578947896 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດKLK?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການKLKແມ່ນ$ 328.66K USD.
ປີນີ້KLKຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
KLK ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງKLKການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:16:08 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

