ໂລໂກ້ KiloEx

KiloEx ລາຄາ (KILO)

USD

KiloEx (KILO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.03953
$0.03953$0.03953
+1.96%(1D)

KILO ຂໍ້ມູນລາຄາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ KiloEx(KILO) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 0.03941USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 8.34MUSD. ລາຄາ KILO ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
KiloEx ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 257.16K USD
- KiloEx ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +1.96%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 211.70M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງKILO ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.KILO MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

KILO ເກນປະເມີນຄ່າປະສິດທິພາບລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ KiloEx ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.0007599+1.96%
30 ມື້$ -0.03109-44.10%
60 ວັນ$ +0.02441+162.73%
90 ວັນ$ +0.02441+162.73%
KiloEx ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, KILOບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.0007599 (+1.96%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

KiloEx ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.03109 (-44.10%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

KiloEx ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, KILO ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.02441 (+162.73%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

KiloEx ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.02441 (+162.73%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຂໍ້ມູນລາຄາ KILO

ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ KiloEx: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.03755
$ 0.03755$ 0.03755

$ 0.04001
$ 0.04001$ 0.04001

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

+1.88%

+1.96%

-5.54%

ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ KILO

ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 8.34M
$ 8.34M$ 8.34M

$ 257.16K
$ 257.16K$ 257.16K

211.70M
211.70M 211.70M

ແມ່ນຫຍັງ KiloEx (KILO)

Next generation of user-friendly perpetual DEX on BNB Chain/opBNB/Base/Manta. Fully integration with LSTfi.

KiloEx ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ KiloEx ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງKILO ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບKiloEx ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການKiloEx ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

KiloEx ການຄາດເດົາລາຄາ

ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະ​ເພາະ​, ເຊັ່ນ​: KiloEx, Bitcoin​ ຫຼື Ethereum​. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ KILO ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ KiloExໜ້າການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາ.

ປະຫວັດລາຄາ KiloEx

ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ KILO ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ KILO ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າKiloExປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.

ວິທີການຊ້ື KiloEx(KILO)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ KiloEx ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ KiloEx ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

KILO ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 KILO ເຖິງ VND
1,037.07415
1 KILO ເຖິງ AUD
A$0.0610855
1 KILO ເຖິງ GBP
0.0295575
1 KILO ເຖິງ EUR
0.0346808
1 KILO ເຖິງ USD
$0.03941
1 KILO ເຖິງ MYR
RM0.1682807
1 KILO ເຖິງ TRY
1.5196496
1 KILO ເຖິງ JPY
¥5.7045975
1 KILO ເຖິງ RUB
3.2607834
1 KILO ເຖິງ INR
3.3329037
1 KILO ເຖິງ IDR
Rp646.0654704
1 KILO ເຖິງ KRW
55.1960696
1 KILO ເຖິງ PHP
2.1919842
1 KILO ເຖິງ EGP
￡E.2.0004516
1 KILO ເຖິງ BRL
R$0.2226665
1 KILO ເຖິງ CAD
C$0.0543858
1 KILO ເຖິງ BDT
4.804079
1 KILO ເຖິງ NGN
63.1568896
1 KILO ເຖິງ UAH
1.639456
1 KILO ເຖິງ VES
Bs3.38926
1 KILO ເຖິງ PKR
Rs11.1104672
1 KILO ເຖິງ KZT
20.2827506
1 KILO ເຖິງ THB
฿1.304471
1 KILO ເຖິງ TWD
NT$1.2134339
1 KILO ເຖິງ AED
د.إ0.1446347
1 KILO ເຖິງ CHF
Fr0.0323162
1 KILO ເຖິງ HKD
HK$0.3054275
1 KILO ເຖິງ MAD
.د.م0.3649366
1 KILO ເຖິງ MXN
$0.7736183

ແຫຼງຂໍ້ມູນ KiloEx

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ KiloEx ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ KiloEx ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ KiloEx

ຂ່າວດ່ວນ

ການລົບລົງຂອງ FTX: ການສຶກສາແບບລະອຽດເກັ່ງໃນສິດທິທີ່ໃໝ່ຂອງອຸດສາຫະກິດຄຣິສໂທເກຣີ

ໃນບົດບັນລຸກເພີ່ມເຕີມນີ້, ເຮົາຈະສໍາรวจສຽງໃນຄວາມຈິງວ່າ ແນວທາງການທະເລີດ ແລະ ລົບລົງຂອງ FTX ໄດ້ຮຽນຈິງແບບໃດ, ບຸກຄະການສຳຄັນທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ບັນດາບັນຫາລະບົບທີ່ຖືກແຉ່ນແບບສໍາເລັດ, ແລະຄວາມສົກສານທີ່ມີໃນຕະລາຄາຄຣິສໂທສໍາລັບວັດທະສາດຂອງມັນແລະລະບົບການກວດສອບຂອງມັນ.

May 2, 2025

ແມ່ນອະໄຂະວ່າ Trusta.AI (TA) ອະທິບາຍຄູ່ມືເຕິມຂອງ Protocol ການລະບຸອັດຕະມະດິດໃໝ່ຂອງ Trusta.AI

ບິດບົດນີ້ເປີດໃຈໃນລະບົບສໍ່ອັດຕະມະບໍລິການສໍ່ຂອງ Trusta.AI, TA tokenomics, ກໍ່ເພີ່ມແລະວິໄສທີ່ປ່ອນລູບ Purpose ສໍາລັບອະກຸນພິມເກນສໍ່ພິມຄັນສົກກາງໃນໂລກຂອງ cryptocurrency ແລະປັນສິດເກຍເອີ້ນ.

April 30, 2025

ເປັນຫຍັງແລະເປັນໃຈສູງສຸດຕໍ່ງານໃນແມ່ນສັດສອນແລະເພາະທີ່ສົ່ງຜົນຂອງລາຍການ

ອັດເຊຊິບທັງຊົດ – ແມ່ນນີ້ເປັນຫຍັງໄວ້ພິມໂຂນເຕັມຄວາມ! ນີ້ຄືບັນຊະຄູນຜົນສໍາຄໍາສຳຫລວດທີ່ໃຊ້ໃນສະເນິດວັດຕະຎີບ່ອນພໍໃນປະເເມ່ນບາງແນວ!

April 30, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

KILO
USD

1 KILO = 0.03941 USD

ການຊື້ຂາຍ

KILOUSDT
$0.03941
$0.03941$0.03941
+2.63%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures