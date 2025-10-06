ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດKGENຂອງມື້ນີ້0.2631 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດKGENລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວKGENໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດKGENຂອງມື້ນີ້0.2631 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດKGENລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວKGENໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ KGEN

KGEN ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ KGEN

KGEN ເຈ້ຍຂາວ

KGEN ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

KGEN Tokenomics

KGEN ການຄາດຄະເນລາຄາ

KGEN ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ KGEN

KGENຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

KGEN Spot

KGEN USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ KGEN

KGEN ລາຄາ (KGEN)

1 KGEN ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.2631
$0.2631$0.2631
+3.50%1D
USD
KGEN (KGEN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 21:10:14 (UTC+8)

KGEN (KGEN)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.2358
$ 0.2358$ 0.2358
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.272
$ 0.272$ 0.272
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.2358
$ 0.2358$ 0.2358

$ 0.272
$ 0.272$ 0.272

--
----

--
----

+1.50%

+3.50%

+3.13%

+3.13%

KGEN (KGEN) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.2631. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, KGENມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.2358 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.272, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. KGENລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, KGENມີການປ່ຽນແປງ+1.50%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +3.50%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +3.13%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

KGEN (KGEN) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 506.94K
$ 506.94K$ 506.94K

$ 263.10M
$ 263.10M$ 263.10M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານKGENການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 506.94K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງKGENແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 263.10M.

KGEN (KGEN) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ KGEN ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.008897+3.50%
30 ມື້$ +0.0631+31.55%
60 ວັນ$ +0.0631+31.55%
90 ວັນ$ +0.0631+31.55%
KGEN ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, KGENບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.008897 (+3.50%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

KGEN ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.0631 (+31.55%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

KGEN ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, KGEN ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.0631 (+31.55%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

KGEN ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.0631 (+31.55%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ KGEN (KGEN)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າKGENປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ KGEN (KGEN)

Kratos Gamer Network (KGeN) is a decentralised, global gaming network built to empower the next generation of players - starting with emerging markets in the Global South. At its core, KGeN offers a decentralized data layer for gamers and publishers alike, using a transparent on-chain reputation engine called Proof of Gamer (PoG). This technology ensures that every gamer’s identity, achievements, and community connections remain authentic and verifiable.

KGEN ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ KGEN ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງKGEN ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບKGEN ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການKGEN ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

KGEN ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

KGEN (KGEN) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ KGEN (KGEN) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບKGEN.

ກວດເບິ່ງການKGENຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

KGEN (KGEN) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງKGEN (KGEN) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ KGEN ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື KGEN(KGEN)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ KGEN ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ KGEN ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

KGEN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 KGEN(KGEN) ເຖິງ VND
6,923.4765
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ AUD
A$0.405174
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ GBP
0.199956
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ EUR
0.228897
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ USD
$0.2631
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ MYR
RM1.102389
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ TRY
11.071248
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ JPY
¥40.2543
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ ARS
ARS$389.198568
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ RUB
21.329517
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ INR
23.33697
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ IDR
Rp4,384.998246
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ PHP
15.441339
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ EGP
￡E.12.463047
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ BRL
R$1.415478
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ CAD
C$0.36834
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ BDT
32.07189
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ NGN
378.558804
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ COP
$1,015.8291
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ ZAR
R.4.598988
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ UAH
11.071248
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ TZS
T.Sh.648.028455
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ VES
Bs58.6713
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ CLP
$247.5771
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ PKR
Rs74.383632
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ KZT
137.89071
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ THB
฿8.563905
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ TWD
NT$8.124528
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ AED
د.إ0.965577
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ CHF
Fr0.21048
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ HKD
HK$2.044287
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ AMD
֏100.68837
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ MAD
.د.م2.449461
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ MXN
$4.901553
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ SAR
ريال0.986625
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ ETB
Br40.296396
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ KES
KSh33.995151
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ JOD
د.أ0.1865379
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ PLN
0.97347
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ RON
лв1.162902
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ SEK
kr2.515236
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ BGN
лв0.44727
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ HUF
Ft88.943586
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ CZK
5.57772
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ KWD
د.ك0.0807717
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ ILS
0.857706
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ BOB
Bs1.818021
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ AZN
0.44727
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ TJS
SM2.425782
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ GEL
0.715632
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ AOA
Kz240.05244
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ BHD
.د.ب0.0989256
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ BMD
$0.2631
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ DKK
kr1.707519
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ HNL
L6.924792
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ MUR
12.07629
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ NAD
$4.591095
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ NOK
kr2.68362
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ NZD
$0.463056
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ PAB
B/.0.2631
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ PGK
K1.107651
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ QAR
ر.ق0.957684
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ RSD
дин.26.846724
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ UZS
soʻm3,132.142356
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ ALL
L22.129341
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ ANG
ƒ0.470949
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ AWG
ƒ0.470949
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ BBD
$0.5262
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ BAM
KM0.44727
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ BIF
Fr775.8819
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ BND
$0.34203
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ BSD
$0.2631
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ JMD
$42.235443
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ KHR
1,056.625386
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ KMF
Fr112.0806
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ LAK
5,719.565103
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ LKR
රු80.187618
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ MDL
L4.491117
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ MGA
Ar1,190.495928
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ MOP
P2.1048
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ MVR
4.05174
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ MWK
MK455.97861
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ MZN
MT16.825245
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ NPR
रु37.323366
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ PYG
1,865.9052
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ RWF
Fr382.2843
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ SBD
$2.165313
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ SCR
3.670245
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ SRD
$10.20828
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ SVC
$2.302125
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ SZL
L4.593726
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ TMT
m0.923481
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ TND
د.ت0.7785129
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ TTD
$1.783818
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ UGX
Sh916.6404
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ XAF
Fr150.2301
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ XCD
$0.71037
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ XOF
Fr150.2301
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ XPF
Fr27.0993
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ BWP
P3.55185
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ BZD
$0.528831
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ CVE
$25.249707
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ DJF
Fr46.8318
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ DOP
$16.927854
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ DZD
د.ج34.426635
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ FJD
$0.599868
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ GNF
Fr2,287.6545
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ GTQ
Q2.015346
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ GYD
$55.04052
1 KGEN(KGEN) ເຖິງ ISK
kr33.1506

ແຫຼງຂໍ້ມູນ KGEN

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ KGEN ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ KGEN ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ KGEN

ມື້ນີ້ມີKGEN (KGEN) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ KGENແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.2631 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາKGENປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​KGENປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.2631. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງKGEN?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງKGEN​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງKGEN?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນKGENແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງKGEN?
KGEN ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງKGEN?
KGENຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດKGEN?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການKGENແມ່ນ$ 506.94K USD.
ປີນີ້KGENຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
KGEN ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງKGENການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 21:10:14 (UTC+8)

KGEN (KGEN) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

KGEN -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0.2631 USD

ຊື້ຂາຍ KGEN

KGEN/USDT
$0.2631
$0.2631$0.2631
+2.97%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,785.36
$103,785.36$103,785.36

-1.85%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,509.71
$3,509.71$3,509.71

-2.20%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.94
$160.94$160.94

-3.47%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.03%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1570
$1.1570$1.1570

-23.99%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,785.36
$103,785.36$103,785.36

-1.85%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,509.71
$3,509.71$3,509.71

-2.20%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.94
$160.94$160.94

-3.47%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2649
$2.2649$2.2649

-2.66%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16303
$0.16303$0.16303

-2.35%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Backstage

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.4383
$0.4383$0.4383

+192.20%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07221
$0.07221$0.07221

+158.63%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$38.616
$38.616$38.616

+81.32%

ໂລໂກ້ PIVX

PIVX

PIVX

$0.3847
$0.3847$0.3847

+68.43%

ໂລໂກ້ DASH

DASH

DASH

$124.53
$124.53$124.53

+45.95%