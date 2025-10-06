ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດImpossible Cloud Netຂອງມື້ນີ້0.29968 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດICNTລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວICNTໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ICNT

ICNT ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ ICNT

ICNT ເຈ້ຍຂາວ

ICNT ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

ICNT Tokenomics

ICNT ການຄາດຄະເນລາຄາ

ICNT ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ ICNT

ICNTຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

ICNT Spot

ICNT USDT-M Futures

ໂລໂກ້ Impossible Cloud Net

Impossible Cloud Net ລາຄາ (ICNT)

$0.29968
+1.52%1D
Impossible Cloud Net (ICNT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:15:08 (UTC+8)

Impossible Cloud Net (ICNT)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.28802
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.34416
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.28802
$ 0.34416
--
--
+1.40%

+1.52%

+37.58%

+37.58%

Impossible Cloud Net (ICNT) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.29968. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ICNTມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.28802 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.34416, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ICNTລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ICNTມີການປ່ຽນແປງ+1.40%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +1.52%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +37.58%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Impossible Cloud Net (ICNT) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
$ 269.32K
$ 209.78M
--
700,000,000
700,000,000
BASE

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານImpossible Cloud Netການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 269.32K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງICNTແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ700000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 209.78M.

Impossible Cloud Net (ICNT) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Impossible Cloud Net ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.0044869+1.52%
30 ມື້$ +0.04997+20.01%
60 ວັນ$ +0.02655+9.72%
90 ວັນ$ +0.04994+19.99%
Impossible Cloud Net ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, ICNTບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.0044869 (+1.52%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Impossible Cloud Net ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.04997 (+20.01%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Impossible Cloud Net ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, ICNT ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.02655 (+9.72%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Impossible Cloud Net ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.04994 (+19.99%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Impossible Cloud Net (ICNT)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າImpossible Cloud Netປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Impossible Cloud Net (ICNT)

Impossible Cloud Net ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Impossible Cloud Net ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງICNT ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບImpossible Cloud Net ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການImpossible Cloud Net ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Impossible Cloud Net ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Impossible Cloud Net (ICNT) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Impossible Cloud Net (ICNT) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບImpossible Cloud Net.

ກວດເບິ່ງການImpossible Cloud Netຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Impossible Cloud Net (ICNT) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງImpossible Cloud Net (ICNT) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ ICNT ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Impossible Cloud Net(ICNT)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Impossible Cloud Net ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Impossible Cloud Net ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

ICNT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ VND
7,886.0792
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ AUD
A$0.4585104
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ GBP
0.2277568
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ EUR
0.2577248
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ USD
$0.29968
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ MYR
RM1.258656
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ TRY
12.6045408
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ JPY
¥45.85104
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ ARS
ARS$443.3106304
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ RUB
24.2710832
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ INR
26.5546448
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ IDR
Rp4,994.6646688
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ PHP
17.5792288
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ EGP
￡E.14.15988
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ BRL
R$1.603288
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ CAD
C$0.419552
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ BDT
36.5729472
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ NGN
432.43824
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ COP
$1,157.06448
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ ZAR
R.5.2024448
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ UAH
12.5985472
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ TZS
T.Sh.738.126824
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ VES
Bs66.82864
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ CLP
$281.09984
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ PKR
Rs84.6775808
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ KZT
157.3949328
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ THB
฿9.7455936
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ TWD
NT$9.2631088
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ AED
د.إ1.0998256
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ CHF
Fr0.239744
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ HKD
HK$2.3285136
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ AMD
֏114.642584
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ MAD
.د.م2.7900208
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ MXN
$5.5470768
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ SAR
ريال1.1238
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ ETB
Br45.7371616
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ KES
KSh38.7306432
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ JOD
د.أ0.21247312
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ PLN
1.1058192
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ RON
лв1.3215888
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ SEK
kr2.84696
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ BGN
лв0.5064592
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ HUF
Ft100.7644032
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ CZK
6.3322384
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ KWD
د.ك0.09200176
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ ILS
0.97396
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ BOB
Bs2.0767824
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ AZN
0.509456
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ TJS
SM2.7630496
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ GEL
0.8151296
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ AOA
Kz274.1802288
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ BHD
.د.ب0.11297936
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ BMD
$0.29968
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ DKK
kr1.9419264
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ HNL
L7.8935712
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ MUR
13.8092544
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ NAD
$5.184464
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ NOK
kr3.0387552
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ NZD
$0.5274368
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ PAB
B/.0.29968
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ PGK
K1.2616528
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ QAR
ر.ق1.0908352
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ RSD
дин.30.5104208
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ UZS
soʻm3,610.6015792
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ ALL
L25.17312
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ ANG
ƒ0.5364272
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ AWG
ƒ0.5364272
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ BBD
$0.59936
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ BAM
KM0.5064592
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ BIF
Fr881.35888
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ BND
$0.389584
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ BSD
$0.29968
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ JMD
$48.0926464
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ KHR
1,203.5328608
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ KMF
Fr127.66368
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ LAK
6,514.7824784
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ LKR
රු91.2255888
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ MDL
L5.0705856
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ MGA
Ar1,349.90856
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ MOP
P2.39744
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ MVR
4.615072
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ MWK
MK520.2774448
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ MZN
MT19.164536
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ NPR
रु42.5305856
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ PYG
2,125.33056
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ RWF
Fr434.83568
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ SBD
$2.4663664
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ SCR
4.3123952
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ SRD
$11.627584
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ SVC
$2.6192032
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ SZL
L5.184464
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ TMT
m1.0518768
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ TND
د.ت0.87087008
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ TTD
$2.0288336
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ UGX
Sh1,044.08512
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ XAF
Fr170.51792
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ XCD
$0.809136
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ XOF
Fr170.51792
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ XPF
Fr30.86704
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ BWP
P4.0217056
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ BZD
$0.6023568
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ CVE
$28.7333184
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ DJF
Fr53.04336
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ DOP
$19.2784144
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ DZD
د.ج39.2041376
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ FJD
$0.6802736
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ GNF
Fr2,605.7176
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ GTQ
Q2.2955488
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ GYD
$62.6810688
1 Impossible Cloud Net(ICNT) ເຖິງ ISK
kr37.75968

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Impossible Cloud Net

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Impossible Cloud Net ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Impossible Cloud Net ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Impossible Cloud Net

ມື້ນີ້ມີImpossible Cloud Net (ICNT) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ ICNTແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.29968 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາICNTປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​ICNTປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.29968. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງImpossible Cloud Net?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງICNT​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງICNT?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນICNTແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງICNT?
ICNT ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງICNT?
ICNTຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດICNT?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການICNTແມ່ນ$ 269.32K USD.
ປີນີ້ICNTຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
ICNT ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງICNTການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:15:08 (UTC+8)

Impossible Cloud Net (ICNT) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

