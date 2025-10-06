ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດHemiຂອງມື້ນີ້0.03407 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດHEMIລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວHEMIໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ HEMI

HEMI ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ HEMI

HEMI ເຈ້ຍຂາວ

HEMI ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

HEMI Tokenomics

HEMI ການຄາດຄະເນລາຄາ

HEMI ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ HEMI

ໂລໂກ້ Hemi

Hemi ລາຄາ (HEMI)

1 HEMI ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.03411
$0.03411$0.03411
-2.79%1D
USD
Hemi (HEMI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:46:13 (UTC+8)

Hemi (HEMI)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.03385
$ 0.03385$ 0.03385
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.03845
$ 0.03845$ 0.03845
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.03385
$ 0.03385$ 0.03385

$ 0.03845
$ 0.03845$ 0.03845

$ 0.19259179461442666
$ 0.19259179461442666$ 0.19259179461442666

$ 0.015350458365510373
$ 0.015350458365510373$ 0.015350458365510373

-2.44%

-2.79%

-36.64%

-36.64%

Hemi (HEMI) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.03407. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, HEMIມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.03385 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.03845, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. HEMIລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.19259179461442666, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.015350458365510373.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, HEMIມີການປ່ຽນແປງ-2.44%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -2.79%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -36.64%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Hemi (HEMI) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.608

$ 33.30M
$ 33.30M$ 33.30M

$ 210.36K
$ 210.36K$ 210.36K

$ 340.70M
$ 340.70M$ 340.70M

977.50M
977.50M 977.50M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9.77%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານHemiການຊື້ຂາຍ$ 33.30M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 210.36K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງHEMIແມ່ນ977.50Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ10000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 340.70M.

Hemi (HEMI) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hemi ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000979-2.79%
30 ມື້$ -0.05519-61.84%
60 ວັນ$ -0.00043-1.25%
90 ວັນ$ +0.02907+581.40%
Hemi ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, HEMIບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.000979 (-2.79%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Hemi ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.05519 (-61.84%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Hemi ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, HEMI ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.00043 (-1.25%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Hemi ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.02907 (+581.40%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Hemi (HEMI)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າHemiປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Hemi (HEMI)

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

Hemi ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Hemi ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງHEMI ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບHemi ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການHemi ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Hemi ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Hemi (HEMI) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Hemi (HEMI) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບHemi.

ກວດເບິ່ງການHemiຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Hemi (HEMI) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງHemi (HEMI) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ HEMI ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Hemi(HEMI)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Hemi ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Hemi ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

HEMI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Hemi(HEMI) ເຖິງ VND
896.55205
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ AUD
A$0.0521271
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ GBP
0.0258932
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ EUR
0.0293002
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ USD
$0.03407
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ MYR
RM0.143094
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ TRY
1.4329842
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ JPY
¥5.21271
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ ARS
ARS$50.3990696
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ RUB
2.7593293
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ INR
3.0175799
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ IDR
Rp567.8331062
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ PHP
1.9982055
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ EGP
￡E.1.6094668
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ BRL
R$0.1822745
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ CAD
C$0.047698
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ BDT
4.1579028
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ NGN
49.16301
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ COP
$131.54427
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ ZAR
R.0.5911145
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ UAH
1.4323028
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ TZS
T.Sh.83.70999
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ VES
Bs7.59761
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ CLP
$31.95766
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ PKR
Rs9.6268192
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ KZT
17.8939047
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ THB
฿1.1076157
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ TWD
NT$1.052763
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ AED
د.إ0.1250369
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ CHF
Fr0.027256
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ HKD
HK$0.2647239
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ AMD
֏13.0334785
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ MAD
.د.م0.3171917
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ MXN
$0.6306357
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ SAR
ريال0.1277625
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ ETB
Br5.1997634
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ KES
KSh4.4015033
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ JOD
د.أ0.02415563
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ PLN
0.1257183
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ RON
лв0.1502487
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ SEK
kr0.3233243
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ BGN
лв0.0575783
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ HUF
Ft11.4597852
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ CZK
0.7198991
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ KWD
د.ك0.01045949
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ ILS
0.1107275
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ BOB
Bs0.2361051
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ AZN
0.057919
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ TJS
SM0.3141254
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ GEL
0.0926704
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ AOA
Kz31.1709837
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ BHD
.د.ب0.01284439
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ BMD
$0.03407
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ DKK
kr0.2207736
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ HNL
L0.8974038
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ MUR
1.5699456
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ NAD
$0.589411
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ NOK
kr0.3454698
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ NZD
$0.0596225
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ PAB
B/.0.03407
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ PGK
K0.1434347
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ QAR
ر.ق0.1240148
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ RSD
дин.3.4690074
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ UZS
soʻm410.4818333
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ ALL
L2.86188
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ ANG
ƒ0.0609853
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ AWG
ƒ0.0609853
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ BBD
$0.06814
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ BAM
KM0.0575783
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ BIF
Fr100.19987
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ BND
$0.044291
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ BSD
$0.03407
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ JMD
$5.4675536
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ KHR
136.8271642
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ KMF
Fr14.51382
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ LAK
740.6521591
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ LKR
රු10.3712487
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ MDL
L0.5764644
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ MGA
Ar153.468315
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ MOP
P0.27256
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ MVR
0.524678
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ MWK
MK59.1492677
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ MZN
MT2.1787765
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ NPR
रु4.8352144
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ PYG
241.62444
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ RWF
Fr49.43557
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ SBD
$0.2803961
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ SCR
0.5117314
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ SRD
$1.321916
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ SVC
$0.2977718
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ SZL
L0.589411
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ TMT
m0.1195857
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ TND
د.ت0.09900742
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ TTD
$0.2306539
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ UGX
Sh118.69988
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ XAF
Fr19.38583
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ XCD
$0.091989
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ XOF
Fr19.38583
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ XPF
Fr3.50921
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ BWP
P0.4572194
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ BZD
$0.0684807
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ CVE
$3.2666316
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ DJF
Fr6.03039
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ DOP
$2.1917231
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ DZD
د.ج4.4570374
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ FJD
$0.0773389
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ GNF
Fr296.23865
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ GTQ
Q0.2609762
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ GYD
$7.1260812
1 Hemi(HEMI) ເຖິງ ISK
kr4.29282

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Hemi ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Hemi ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Hemi ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Hemi

ມື້ນີ້ມີHemi (HEMI) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ HEMIແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.03407 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາHEMIປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​HEMIປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.03407. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງHemi?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງHEMI​ແມ່ນ​$ 33.30M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງHEMI?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນHEMIແມ່ນ 977.50M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງHEMI?
HEMI ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.19259179461442666 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງHEMI?
HEMIຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.015350458365510373 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດHEMI?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການHEMIແມ່ນ$ 210.36K USD.
ປີນີ້HEMIຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
HEMI ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງHEMIການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:46:13 (UTC+8)

