ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດAlphabet xStockຂອງມື້ນີ້280.56 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດGOOGLXລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວGOOGLXໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດAlphabet xStockຂອງມື້ນີ້280.56 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດGOOGLXລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວGOOGLXໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ GOOGLX

GOOGLX ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ GOOGLX

GOOGLX ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

GOOGLX Tokenomics

GOOGLX ການຄາດຄະເນລາຄາ

GOOGLX ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ GOOGLX

GOOGLXຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

GOOGLX Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Alphabet xStock

Alphabet xStock ລາຄາ (GOOGLX)

1 GOOGLX ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$280.55
$280.55$280.55
+0.07%1D
USD
Alphabet xStock (GOOGLX) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:45:34 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 278.26
$ 278.26$ 278.26
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 283.69
$ 283.69$ 283.69
ສູງກວ່າ 24H

$ 278.26
$ 278.26$ 278.26

$ 283.69
$ 283.69$ 283.69

$ 298.97509376416326
$ 298.97509376416326$ 298.97509376416326

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

-0.20%

+0.07%

+4.57%

+4.57%

Alphabet xStock (GOOGLX) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 280.56. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, GOOGLXມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 278.26 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 283.69, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. GOOGLXລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 298.97509376416326, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 169.44795144400413.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, GOOGLXມີການປ່ຽນແປງ-0.20%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.07%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +4.57%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Alphabet xStock (GOOGLX) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1295

$ 6.34M
$ 6.34M$ 6.34M

$ 56.29K
$ 56.29K$ 56.29K

$ 14.06M
$ 14.06M$ 14.06M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

50,099.19568458
50,099.19568458 50,099.19568458

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານAlphabet xStockການຊື້ຂາຍ$ 6.34M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 56.29K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງGOOGLXແມ່ນ22.60Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ50099.19568458. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 14.06M.

Alphabet xStock (GOOGLX) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Alphabet xStock ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.1962+0.07%
30 ມື້$ +34.64+14.08%
60 ວັນ$ +48.34+20.81%
90 ວັນ$ +86.54+44.60%
Alphabet xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, GOOGLXບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.1962 (+0.07%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Alphabet xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +34.64 (+14.08%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Alphabet xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, GOOGLX ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +48.34 (+20.81%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Alphabet xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +86.54 (+44.60%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Alphabet xStock (GOOGLX)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າAlphabet xStockປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Alphabet xStock ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Alphabet xStock ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງGOOGLX ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບAlphabet xStock ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການAlphabet xStock ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Alphabet xStock ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Alphabet xStock (GOOGLX) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Alphabet xStock (GOOGLX) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບAlphabet xStock.

ກວດເບິ່ງການAlphabet xStockຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Alphabet xStock (GOOGLX) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງAlphabet xStock (GOOGLX) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ GOOGLX ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Alphabet xStock(GOOGLX)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Alphabet xStock ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Alphabet xStock ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

GOOGLX ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ VND
7,382,936.4
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ AUD
A$429.2568
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ GBP
213.2256
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ EUR
241.2816
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ USD
$280.56
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ MYR
RM1,178.352
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ TRY
11,800.3536
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ JPY
¥42,925.68
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ ARS
ARS$415,026.7968
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ RUB
22,722.5544
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ INR
24,849.1992
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ IDR
Rp4,675,998.1296
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ PHP
16,454.844
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ EGP
￡E.13,253.6544
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ BRL
R$1,500.996
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ CAD
C$392.784
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ BDT
34,239.5424
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ NGN
404,848.08
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ COP
$1,083,242.16
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ ZAR
R.4,867.716
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ UAH
11,794.7424
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ TZS
T.Sh.689,335.92
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ VES
Bs62,564.88
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ CLP
$263,165.28
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ PKR
Rs79,275.0336
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ KZT
147,352.9176
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ THB
฿9,121.0056
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ TWD
NT$8,669.304
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ AED
د.إ1,029.6552
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ CHF
Fr224.448
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ HKD
HK$2,179.9512
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ AMD
֏107,328.228
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ MAD
.د.م2,612.0136
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ MXN
$5,193.1656
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ SAR
ريال1,052.1
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ ETB
Br42,819.0672
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ KES
KSh36,245.5464
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ JOD
د.أ198.91704
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ PLN
1,035.2664
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ RON
лв1,237.2696
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ SEK
kr2,662.5144
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ BGN
лв474.1464
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ HUF
Ft94,369.1616
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ CZK
5,928.2328
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ KWD
د.ك86.13192
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ ILS
911.82
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ BOB
Bs1,944.2808
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ AZN
476.952
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ TJS
SM2,586.7632
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ GEL
763.1232
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ AOA
Kz256,687.1496
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ BHD
.د.ب105.77112
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ BMD
$280.56
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ DKK
kr1,818.0288
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ HNL
L7,389.9504
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ MUR
12,928.2048
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ NAD
$4,853.688
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ NOK
kr2,844.8784
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ NZD
$490.98
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ PAB
B/.280.56
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ PGK
K1,181.1576
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ QAR
ر.ق1,021.2384
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ RSD
дин.28,566.6192
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ UZS
soʻm3,380,240.1864
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ ALL
L23,567.04
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ ANG
ƒ502.2024
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ AWG
ƒ502.2024
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ BBD
$561.12
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ BAM
KM474.1464
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ BIF
Fr825,126.96
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ BND
$364.728
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ BSD
$280.56
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ JMD
$45,024.2688
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ KHR
1,126,745.7936
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ KMF
Fr119,518.56
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ LAK
6,099,130.3128
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ LKR
රු85,405.2696
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ MDL
L4,747.0752
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ MGA
Ar1,263,782.52
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ MOP
P2,244.48
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ MVR
4,320.624
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ MWK
MK487,083.0216
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ MZN
MT17,941.812
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ NPR
रु39,817.0752
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ PYG
1,989,731.52
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ RWF
Fr407,092.56
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ SBD
$2,309.0088
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ SCR
4,214.0112
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ SRD
$10,885.728
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ SVC
$2,452.0944
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ SZL
L4,853.688
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ TMT
m984.7656
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ TND
د.ت815.30736
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ TTD
$1,899.3912
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ UGX
Sh977,471.04
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ XAF
Fr159,638.64
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ XCD
$757.512
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ XOF
Fr159,638.64
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ XPF
Fr28,897.68
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ BWP
P3,765.1152
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ BZD
$563.9256
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ CVE
$26,900.0928
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ DJF
Fr49,659.12
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ DOP
$18,048.4248
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ DZD
د.ج36,702.8592
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ FJD
$636.8712
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ GNF
Fr2,439,469.2
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ GTQ
Q2,149.0896
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ GYD
$58,681.9296
1 Alphabet xStock(GOOGLX) ເຖິງ ISK
kr35,350.56

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Alphabet xStock

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Alphabet xStock ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Alphabet xStock ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Alphabet xStock

ມື້ນີ້ມີAlphabet xStock (GOOGLX) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ GOOGLXແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 280.56 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາGOOGLXປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​GOOGLXປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 280.56. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງAlphabet xStock?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງGOOGLX​ແມ່ນ​$ 6.34M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງGOOGLX?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນGOOGLXແມ່ນ 22.60K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງGOOGLX?
GOOGLX ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 298.97509376416326 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງGOOGLX?
GOOGLXຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 169.44795144400413 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດGOOGLX?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການGOOGLXແມ່ນ$ 56.29K USD.
ປີນີ້GOOGLXຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
GOOGLX ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງGOOGLXການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:45:34 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

GOOGLX -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

GOOGLX
GOOGLX
USD
USD

1 GOOGLX = 280.56 USD

ຊື້ຂາຍ GOOGLX

GOOGLX/USDT
$280.55
$280.55$280.55
+0.07%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,072.12
$105,072.12$105,072.12

-0.63%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,525.06
$3,525.06$3,525.06

-1.78%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.60
$159.60$159.60

-4.28%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1964
$1.1964$1.1964

-21.40%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,072.12
$105,072.12$105,072.12

-0.63%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,525.06
$3,525.06$3,525.06

-1.78%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.60
$159.60$159.60

-4.28%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2788
$2.2788$2.2788

-2.07%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16370
$0.16370$0.16370

-1.95%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03589
$0.03589$0.03589

+258.90%

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000011553
$0.0000011553$0.0000011553

+190.13%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.08179
$0.08179$0.08179

+192.94%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$57.499
$57.499$57.499

+169.99%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001844
$0.0000000000001844$0.0000000000001844

+84.40%