Forest Protocol ປະຫວັດລາຄາ

Forest Protocol (FOREST) ປະຫວັດລາຄາ

ໄລຍະເວລາ: 2025-08-03 ~ 2025-11-03

  • ປະຈໍາວັນ
  • ປະຈຳອາທິດ
  • ປະຈໍາເດືອນ
ວັນທີເປີດສູງຕໍ່າປິດປະລິມານ
2025-11-04$ 0.068$ 0.06807$ 0.06552$ 0.06557217.24K
2025-11-03$ 0.07263$ 0.07279$ 0.06531$ 0.068811.52K
2025-11-02$ 0.07428$ 0.0745$ 0.07254$ 0.07263711.60K
2025-11-01$ 0.07136$ 0.07567$ 0.07086$ 0.07428774.04K
2025-10-31$ 0.06998$ 0.07352$ 0.06994$ 0.07136768.81K
2025-10-30$ 0.07153$ 0.0726$ 0.06927$ 0.06998785.39K
2025-10-29$ 0.07072$ 0.07333$ 0.06952$ 0.07153772.15K
2025-10-28$ 0.06996$ 0.07186$ 0.0692$ 0.07072816.27K
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

ດາວໂຫຼດປະຫວັດຂໍ້ມູນ Forest Protocol

ດາວໂຫຼດປະຫວັດປະຈໍາວັນໄດ້ຟຣີໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສຳລັບ Forest Protocol ເພື່ອຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານເອງ.

Forest Protocol ລາຄາສົດ

$ 0.06557

Forest Protocol ປະຈຸບັນການຊື້ຂາຍຢູ່ທີ່ 0.06557 USD. ມັນມີມູນຄ່າຕະຫຼາດ 0.00 USD ແລະ ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງຢູ່ທີ່ 0.00 USD. ສຳຫຼວດຂໍ້ມູນ FOREST ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ໜ້າລາຄາສົດຂອງ MEXC.

ການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສະຖິຕິລາຄາສົດ Forest Protocol, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດວິເຄາະແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ດ້ວຍຂໍ້ມູນແບບສົດໆຢູ່ປາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນລາຄາໃນອະນາຄົດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ສຳລັບ Forest Protocol.

ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ: 2025-11-04 14:13:01 (UTC+8)

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Forest Protocol MEXC

ກ່ຽວກັບ Forest Protocol (FOREST) ປະຫວັດລາຄາ

ການຕິດຕາມປະຫວັດລາຄາ Forest Protocol ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບນັກລົງທຶນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດຕິດຕາມປະສິດທິພາບຂອງການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ສະເໜີທັດສະນະທີ່ສົມບູນແບບຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Forest Protocol ໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ, ລວມທັງມູນຄ່າເປີດ, ມູນຄ່າສູງສຸດ ແລະ ລາຄາປິດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະລິມານການຊື້ຂາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຍັງໃຫ້ຂໍ້ມູນສະຫຼຸບການປ່ຽນແປງເປັນເປີເຊັນລາຍວັນຢ່າງໄວວາ, ເນັ້ນມື້ທີ່ມີລາຄາທີ່ໂດດເດັ່ນ. ​ເປັນ​ທີ່​ໜ້າ​ສັງ​ເກດ, ​Forest Protocol ໄດ້​ບັນລຸ​ຄຸນຄ່າ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ຕົນຢູ່ທີ່ -, ​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະດັບ​ທີ່​ໜ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນທີ່ 0 USD. ຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ນຳສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນມາຈາກປະຫວັດການຊື້ຂາຍ MEXC ສະເພາະທີ່ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ. ຂໍ້ມູນປະຫວັດລາຄາ Forest Protocol ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຢູ່ໃນໄລຍະຕ່າງໆ: 1 ມື້, 1 ອາທິດ ແລະ 1 ເດືອນ, ກວມເອົາການວັດແທກເປີດ, ສູງ, ຕໍ່າ, ປິດ ແລະ ປະລິມານ. ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກທົດສອບຢ່າງພິຖີພິຖັນສໍາລັບຄວາມສອດຄ່ອງ, ຄວາມສົມບູນ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສໍາລັບຈຳລອງການຊື້ຂາຍ ແລະ ການທົດສອບຍ້ອນຫຼັງ. ຊຸດຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສໍາລັບການດາວໂຫຼດຟຣີ ແລະ ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ, ສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບນັກລົງທຶນ.

ຄໍາຮ້ອງສະໝັກປະຫວັດຂໍ້ມູນໃນການຊື້ຂາຍ Forest Protocol

ປະຫວັດຂໍ້ມູນຂອງ Forest Protocol ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຍຸດທະສາດການຄ້າ. ນີ້ແມ່ນວິທີການນໍາໃຊ້ມັນ:

1. ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ: ຜູ້ຊື້ຂາຍໃຊ້ປະຫວັດຂໍ້ມູນ Leverage ຂອງ Forest Protocolເພື່ອກໍານົດແນວໂນ້ມ ແລະ ຮູບແບບຂອງຕະຫຼາດ. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື​ເຊັ່ນ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ ແລະ ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ສາຍ​ຕາ​, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ຈັກ​ຮູບ​ແບບ​ທີ່​ຈະ​ຊີ້​ນໍາ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ເຂົ້າ​ ແລະ ​ອອກ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​. ວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດຂອງ Forest Protocol ໃນ GridDB ແລະ ການວິເຄາະມັນກັບ Python, ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດເຊັ່ນ Matplotlib ສໍາລັບການສະແດງພາບ ແລະ Pandas, Numpy ແລະ Scipy ສໍາລັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນ.

2. ການຄາດເດົາລາຄາ: ປະຫວັດຂໍ້ມູນແມ່ນສໍາຄັນໃນການຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ Forest Protocol. ໂດຍການກວດສອບແນວໂນ້ມຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດສັງເກດເຫັນຮູບແບບ ແລະ ຄາດຄະເນພຶດຕິກໍາຂອງຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດ. Forest Protocol ປະຫວັດຂໍ້ມູນລະອຽດຂອງ MEXC, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈນາທີຕໍ່ນາທີກ່ຽວກັບລາຄາເປີດ, ສູງ, ຕ່ຳ ແລະ ລາຄາປິດ ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແບບຈໍາລອງການຄາດຄາດຄະເນ, ຈຶ່ງຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍຢ່າງຮອບຮູ້.

3. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ: ການເຂົ້າເຖິງປະຫວັດຂໍ້ມູນເຮັດໃຫຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນ Forest Protocol. ມັນຊ່ວຍໃນການເຂົ້າໃຈຄວາມຜັນຜວນຂອງ Forest Protocol, ນໍາໄປສູ່ການເລືອກການລົງທຶນທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ.

4. ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ: ປະຫວັດຂໍ້ມູນຊ່ວຍຕິດຕາມການປະຕິບັດການລົງທຶນໃນໄລຍະເວລາ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດກໍານົດຊັບສິນທີ່ປະຕິບັດບໍ່ດີ ແລະ ປັບຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຜົນຕອບແທນ.

5. ການຝຶກອົບຮົມ Trading Bots: ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ OHLC Forest Protocol (ເປີດ, ສູງ, ຕໍ່າ, ປິດ) ປະຫວັດສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມForest Protocolການຊື້ຂາຍ bots, ຈຸດປະສົງເພື່ອບັນລຸຜົນກໍາໄລຂອງຕະຫຼາດ.

ເຄື່ອງມື ແລະ ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນປະຫວັດຂໍ້ມູນຂອງ Forest Protocol, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ປະໂຫຍດ ແລະ ທ່າແຮງໃນການປັບປຸງຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາ.

