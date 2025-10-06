ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດChainOpera AIຂອງມື້ນີ້1.2169 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດCOAIລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວCOAIໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ COAI

COAI ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ COAI

COAI ເຈ້ຍຂາວ

COAI ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

COAI Tokenomics

COAI ການຄາດຄະເນລາຄາ

COAI ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ COAI

COAIຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

COAI Spot

COAI USDT-M Futures

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI ລາຄາ (COAI)

1 COAI ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$1.2169
$1.2169$1.2169
-20.05%1D
USD
ChainOpera AI (COAI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:40:52 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.963
$ 0.963$ 0.963
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 2.22
$ 2.22$ 2.22
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.963
$ 0.963$ 0.963

$ 2.22
$ 2.22$ 2.22

--
----

--
----

+9.49%

-20.05%

-70.76%

-70.76%

ChainOpera AI (COAI) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 1.2169. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, COAIມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.963 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 2.22, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. COAIລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, COAIມີການປ່ຽນແປງ+9.49%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -20.05%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -70.76%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

ChainOpera AI (COAI) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 12.62M
$ 12.62M$ 12.62M

$ 1.22B
$ 1.22B$ 1.22B

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານChainOpera AIການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 12.62M. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງCOAIແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.22B.

ChainOpera AI (COAI) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ChainOpera AI ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.305176-20.05%
30 ມື້$ +0.835+218.64%
60 ວັນ$ +1.1369+1,421.12%
90 ວັນ$ +1.1369+1,421.12%
ChainOpera AI ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, COAIບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.305176 (-20.05%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

ChainOpera AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.835 (+218.64%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

ChainOpera AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, COAI ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +1.1369 (+1,421.12%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

ChainOpera AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +1.1369 (+1,421.12%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ ChainOpera AI (COAI)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າChainOpera AIປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

ChainOpera AI ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ ChainOpera AI ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງCOAI ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບChainOpera AI ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການChainOpera AI ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

ChainOpera AI ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

ChainOpera AI (COAI) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ ChainOpera AI (COAI) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບChainOpera AI.

ກວດເບິ່ງການChainOpera AIຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

ChainOpera AI (COAI) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງChainOpera AI (COAI) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ COAI ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື ChainOpera AI(COAI)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ ChainOpera AI ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ ChainOpera AI ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

COAI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ VND
32,022.7235
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ AUD
A$1.861857
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ GBP
0.924844
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ EUR
1.046534
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ USD
$1.2169
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ MYR
RM5.11098
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ TRY
51.182814
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ JPY
¥186.1857
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ ARS
ARS$1,800.135832
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ RUB
98.556731
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ INR
107.780833
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ IDR
Rp20,281.658554
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ PHP
71.371185
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ EGP
￡E.57.486356
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ BRL
R$6.510415
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ CAD
C$1.70366
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ BDT
148.510476
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ NGN
1,755.9867
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ COP
$4,698.4509
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ ZAR
R.21.113215
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ UAH
51.158476
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ TZS
T.Sh.2,989.9233
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ VES
Bs271.3687
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ CLP
$1,141.4522
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ PKR
Rs343.847264
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ KZT
639.128049
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ THB
฿39.561419
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ TWD
NT$37.60221
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ AED
د.إ4.466023
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ CHF
Fr0.97352
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ HKD
HK$9.455313
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ AMD
֏465.525095
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ MAD
.د.م11.329339
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ MXN
$22.524819
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ SAR
ريال4.563375
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ ETB
Br185.723278
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ KES
KSh157.211311
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ JOD
د.أ0.8627821
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ PLN
4.490361
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ RON
лв5.366529
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ SEK
kr11.548381
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ BGN
лв2.056561
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ HUF
Ft409.316484
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ CZK
25.713097
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ KWD
د.ك0.3735883
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ ILS
3.954925
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ BOB
Bs8.433117
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ AZN
2.06873
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ TJS
SM11.219818
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ GEL
3.309968
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ AOA
Kz1,113.353979
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ BHD
.د.ب0.4587713
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ BMD
$1.2169
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ DKK
kr7.885512
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ HNL
L32.053146
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ MUR
56.074752
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ NAD
$21.05237
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ NOK
kr12.339366
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ NZD
$2.129575
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ PAB
B/.1.2169
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ PGK
K5.123149
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ QAR
ر.ق4.429516
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ RSD
дин.123.904758
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ UZS
soʻm14,661.442411
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ ALL
L102.2196
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ ANG
ƒ2.178251
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ AWG
ƒ2.178251
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ BBD
$2.4338
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ BAM
KM2.056561
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ BIF
Fr3,578.9029
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ BND
$1.58197
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ BSD
$1.2169
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ JMD
$195.288112
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ KHR
4,887.143414
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ KMF
Fr518.3994
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ LAK
26,454.347297
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ LKR
රු370.436529
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ MDL
L20.589948
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ MGA
Ar5,481.52605
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ MOP
P9.7352
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ MVR
18.74026
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ MWK
MK2,112.672259
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ MZN
MT77.820755
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ NPR
रु172.702448
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ PYG
8,630.2548
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ RWF
Fr1,765.7219
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ SBD
$10.015087
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ SCR
18.277838
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ SRD
$47.21572
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ SVC
$10.635706
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ SZL
L21.05237
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ TMT
m4.271319
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ TND
د.ت3.5363114
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ TTD
$8.238413
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ UGX
Sh4,239.6796
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ XAF
Fr692.4161
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ XCD
$3.28563
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ XOF
Fr692.4161
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ XPF
Fr125.3407
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ BWP
P16.330798
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ BZD
$2.445969
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ CVE
$116.676372
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ DJF
Fr215.3913
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ DOP
$78.283177
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ DZD
د.ج159.194858
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ FJD
$2.762363
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ GNF
Fr10,580.9455
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ GTQ
Q9.321454
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ GYD
$254.526804
1 ChainOpera AI(COAI) ເຖິງ ISK
kr153.3294

ແຫຼງຂໍ້ມູນ ChainOpera AI

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ ChainOpera AI ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ ChainOpera AI ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ ChainOpera AI

ມື້ນີ້ມີChainOpera AI (COAI) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ COAIແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 1.2169 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາCOAIປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​COAIປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 1.2169. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງChainOpera AI?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງCOAI​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງCOAI?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນCOAIແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງCOAI?
COAI ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງCOAI?
COAIຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດCOAI?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການCOAIແມ່ນ$ 12.62M USD.
ປີນີ້COAIຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
COAI ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງCOAIການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:40:52 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

