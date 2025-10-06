ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດCamp Networkຂອງມື້ນີ້0.011 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດCAMPລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວCAMPໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ CAMP

CAMP ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ CAMP

CAMP ເຈ້ຍຂາວ

CAMP ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

CAMP Tokenomics

CAMP ການຄາດຄະເນລາຄາ

CAMP ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ CAMP

CAMPຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

CAMP Spot

CAMP USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Camp Network

Camp Network ລາຄາ (CAMP)

1 CAMP ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.01098
$0.01098$0.01098
-1.17%1D
USD
Camp Network (CAMP) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:39:55 (UTC+8)

Camp Network (CAMP)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.01091
$ 0.01091$ 0.01091
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.01204
$ 0.01204$ 0.01204
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.01091
$ 0.01091$ 0.01091

$ 0.01204
$ 0.01204$ 0.01204

--
----

--
----

-2.23%

-1.17%

-17.67%

-17.67%

Camp Network (CAMP) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.011. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, CAMPມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.01091 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.01204, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. CAMPລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, CAMPມີການປ່ຽນແປງ-2.23%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.17%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -17.67%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Camp Network (CAMP) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 190.26K
$ 190.26K$ 190.26K

$ 110.00M
$ 110.00M$ 110.00M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານCamp Networkການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 190.26K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງCAMPແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ10000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 110.00M.

Camp Network (CAMP) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Camp Network ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00013-1.17%
30 ມື້$ -0.02124-65.89%
60 ວັນ$ -0.06393-85.32%
90 ວັນ$ +0.001+10.00%
Camp Network ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, CAMPບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.00013 (-1.17%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Camp Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.02124 (-65.89%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Camp Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, CAMP ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.06393 (-85.32%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Camp Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.001 (+10.00%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Camp Network (CAMP)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າCamp Networkປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Camp Network (CAMP)

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Camp Network ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Camp Network ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງCAMP ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບCamp Network ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການCamp Network ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Camp Network ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Camp Network (CAMP) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Camp Network (CAMP) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບCamp Network.

ກວດເບິ່ງການCamp Networkຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Camp Network (CAMP) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງCamp Network (CAMP) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ CAMP ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Camp Network(CAMP)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Camp Network ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Camp Network ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

CAMP ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ VND
289.465
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ AUD
A$0.01683
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ GBP
0.00836
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ EUR
0.00946
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ USD
$0.011
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ MYR
RM0.0462
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ TRY
0.46266
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ JPY
¥1.683
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ ARS
ARS$16.27208
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ RUB
0.89089
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ INR
0.97427
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ IDR
Rp183.33326
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ PHP
0.64515
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ EGP
￡E.0.51964
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ BRL
R$0.05885
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ CAD
C$0.0154
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ BDT
1.34244
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ NGN
15.873
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ COP
$42.471
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ ZAR
R.0.19085
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ UAH
0.46244
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ TZS
T.Sh.27.027
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ VES
Bs2.453
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ CLP
$10.318
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ PKR
Rs3.10816
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ KZT
5.77731
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ THB
฿0.35761
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ TWD
NT$0.3399
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ AED
د.إ0.04037
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ CHF
Fr0.0088
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ HKD
HK$0.08547
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ AMD
֏4.20805
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ MAD
.د.م0.10241
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ MXN
$0.20361
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ SAR
ريال0.04125
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ ETB
Br1.67882
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ KES
KSh1.42109
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ JOD
د.أ0.007799
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ PLN
0.04059
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ RON
лв0.04851
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ SEK
kr0.10439
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ BGN
лв0.01859
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ HUF
Ft3.69996
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ CZK
0.23243
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ KWD
د.ك0.003377
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ ILS
0.03575
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ BOB
Bs0.07623
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ AZN
0.0187
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ TJS
SM0.10142
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ GEL
0.02992
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ AOA
Kz10.06401
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ BHD
.د.ب0.004147
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ BMD
$0.011
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ DKK
kr0.07128
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ HNL
L0.28974
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ MUR
0.50688
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ NAD
$0.1903
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ NOK
kr0.11154
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ NZD
$0.01925
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ PAB
B/.0.011
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ PGK
K0.04631
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ QAR
ر.ق0.04004
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ RSD
дин.1.12002
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ UZS
soʻm132.53009
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ ALL
L0.924
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ ANG
ƒ0.01969
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ AWG
ƒ0.01969
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ BBD
$0.022
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ BAM
KM0.01859
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ BIF
Fr32.351
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ BND
$0.0143
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ BSD
$0.011
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ JMD
$1.76528
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ KHR
44.17666
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ KMF
Fr4.686
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ LAK
239.13043
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ LKR
රු3.34851
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ MDL
L0.18612
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ MGA
Ar49.5495
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ MOP
P0.088
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ MVR
0.1694
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ MWK
MK19.09721
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ MZN
MT0.70345
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ NPR
रु1.56112
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ PYG
78.012
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ RWF
Fr15.961
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ SBD
$0.09053
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ SCR
0.16522
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ SRD
$0.4268
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ SVC
$0.09614
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ SZL
L0.1903
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ TMT
m0.03861
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ TND
د.ت0.031966
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ TTD
$0.07447
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ UGX
Sh38.324
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ XAF
Fr6.259
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ XCD
$0.0297
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ XOF
Fr6.259
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ XPF
Fr1.133
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ BWP
P0.14762
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ BZD
$0.02211
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ CVE
$1.05468
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ DJF
Fr1.947
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ DOP
$0.70763
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ DZD
د.ج1.43902
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ FJD
$0.02497
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ GNF
Fr95.645
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ GTQ
Q0.08426
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ GYD
$2.30076
1 Camp Network(CAMP) ເຖິງ ISK
kr1.386

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Camp Network ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Camp Network ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Camp Network

ມື້ນີ້ມີCamp Network (CAMP) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ CAMPແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.011 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາCAMPປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​CAMPປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.011. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງCamp Network?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງCAMP​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງCAMP?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນCAMPແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງCAMP?
CAMP ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງCAMP?
CAMPຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດCAMP?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການCAMPແມ່ນ$ 190.26K USD.
ປີນີ້CAMPຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
CAMP ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງCAMPການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:39:55 (UTC+8)

Camp Network (CAMP) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

CAMP -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

CAMP
CAMP
USD
USD

1 CAMP = 0.011 USD

ຊື້ຂາຍ CAMP

CAMP/USDC
$0.011
$0.011$0.011
-0.63%
CAMP/USDT
$0.01098
$0.01098$0.01098
-0.99%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

