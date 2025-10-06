ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດAmazon.com xStockຂອງມື້ນີ້250.58 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດAMZNXລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວAMZNXໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ AMZNX

AMZNX ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ AMZNX

AMZNX ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

AMZNX Tokenomics

AMZNX ການຄາດຄະເນລາຄາ

AMZNX ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ AMZNX

AMZNXຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

AMZNX Spot

ໂລໂກ້ Amazon.com xStock

Amazon.com xStock ລາຄາ (AMZNX)

1 AMZNX ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$250.58
$250.58$250.58
-1.59%1D
USD
Amazon.com xStock (AMZNX) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:22:05 (UTC+8)

Amazon.com xStock (AMZNX)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 243.38
$ 243.38$ 243.38
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 257.91
$ 257.91$ 257.91
ສູງກວ່າ 24H

$ 243.38
$ 243.38$ 243.38

$ 257.91
$ 257.91$ 257.91

$ 3,341.2964079602716
$ 3,341.2964079602716$ 3,341.2964079602716

$ 188.44399514803126
$ 188.44399514803126$ 188.44399514803126

-0.21%

-1.59%

+9.94%

+9.94%

Amazon.com xStock (AMZNX) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 250.58. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, AMZNXມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 243.38 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 257.91, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. AMZNXລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 3,341.2964079602716, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 188.44399514803126.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, AMZNXມີການປ່ຽນແປງ-0.21%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.59%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +9.94%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Amazon.com xStock (AMZNX) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1818

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

$ 65.22K
$ 65.22K$ 65.22K

$ 3.88M
$ 3.88M$ 3.88M

7.78K
7.78K 7.78K

--
----

15,499.33876667
15,499.33876667 15,499.33876667

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານAmazon.com xStockການຊື້ຂາຍ$ 1.95M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 65.22K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງAMZNXແມ່ນ7.78Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ15499.33876667. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 3.88M.

Amazon.com xStock (AMZNX) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Amazon.com xStock ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -4.0486-1.59%
30 ມື້$ +30.36+13.78%
60 ວັນ$ +14.91+6.32%
90 ວັນ$ +36.04+16.79%
Amazon.com xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, AMZNXບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -4.0486 (-1.59%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Amazon.com xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +30.36 (+13.78%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Amazon.com xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, AMZNX ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +14.91 (+6.32%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Amazon.com xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +36.04 (+16.79%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Amazon.com xStock (AMZNX)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າAmazon.com xStockປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Amazon.com xStock ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງAMZNX ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບAmazon.com xStock ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການAmazon.com xStock ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Amazon.com xStock ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Amazon.com xStock (AMZNX) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Amazon.com xStock (AMZNX) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບAmazon.com xStock.

ກວດເບິ່ງການAmazon.com xStockຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Amazon.com xStock (AMZNX) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງAmazon.com xStock (AMZNX) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ AMZNX ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Amazon.com xStock(AMZNX)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Amazon.com xStock ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Amazon.com xStock ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

AMZNX ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ VND
6,594,012.7
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ AUD
A$383.3874
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ GBP
190.4408
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ EUR
215.4988
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ USD
$250.58
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ MYR
RM1,052.436
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ TRY
10,541.9006
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ JPY
¥38,338.74
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ ARS
ARS$370,677.9824
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ RUB
20,294.4742
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ INR
22,193.8706
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ IDR
Rp4,176,331.6628
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ PHP
14,699.0228
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ EGP
￡E.11,839.905
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ BRL
R$1,340.603
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ CAD
C$350.812
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ BDT
30,580.7832
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ NGN
361,586.94
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ COP
$967,489.38
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ ZAR
R.4,345.0572
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ UAH
10,534.3832
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ TZS
T.Sh.615,675.06
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ VES
Bs55,879.34
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ CLP
$235,044.04
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ PKR
Rs70,803.8848
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ KZT
131,607.1218
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ THB
฿8,148.8616
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ TWD
NT$7,742.922
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ AED
د.إ919.6286
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ CHF
Fr200.464
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ HKD
HK$1,947.0066
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ AMD
֏95,859.379
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ MAD
.د.م2,332.8998
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ MXN
$4,635.73
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ SAR
ريال939.675
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ ETB
Br38,243.5196
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ KES
KSh32,372.4302
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ JOD
د.أ177.66122
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ PLN
924.6402
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ RON
лв1,105.0578
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ SEK
kr2,378.0042
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ BGN
лв423.4802
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ HUF
Ft84,285.0888
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ CZK
5,297.2612
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ KWD
د.ك76.92806
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ ILS
814.385
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ BOB
Bs1,736.5194
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ AZN
425.986
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ TJS
SM2,310.3476
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ GEL
681.5776
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ AOA
Kz229,258.1478
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ BHD
.د.ب94.46866
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ BMD
$250.58
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ DKK
kr1,623.7584
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ HNL
L6,600.2772
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ MUR
11,546.7264
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ NAD
$4,335.034
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ NOK
kr2,540.8812
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ NZD
$438.515
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ PAB
B/.250.58
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ PGK
K1,054.9418
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ QAR
ر.ق912.1112
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ RSD
дин.25,524.0788
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ UZS
soʻm3,019,035.4502
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ ALL
L21,048.72
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ ANG
ƒ448.5382
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ AWG
ƒ448.5382
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ BBD
$501.16
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ BAM
KM423.4802
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ BIF
Fr736,955.78
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ BND
$325.754
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ BSD
$250.58
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ JMD
$40,213.0784
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ KHR
1,006,344.3148
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ KMF
Fr106,747.08
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ LAK
5,447,391.1954
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ LKR
රු76,279.0578
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ MDL
L4,239.8136
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ MGA
Ar1,128,737.61
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ MOP
P2,004.64
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ MVR
3,858.932
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ MWK
MK435,034.4438
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ MZN
MT16,024.591
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ NPR
रु35,562.3136
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ PYG
1,777,113.36
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ RWF
Fr363,591.58
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ SBD
$2,062.2734
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ SCR
3,763.7116
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ SRD
$9,722.504
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ SVC
$2,190.0692
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ SZL
L4,335.034
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ TMT
m879.5358
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ TND
د.ت728.18548
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ TTD
$1,696.4266
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ UGX
Sh873,020.72
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ XAF
Fr142,580.02
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ XCD
$676.566
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ XOF
Fr142,580.02
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ XPF
Fr25,809.74
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ BWP
P3,362.7836
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ BZD
$503.6658
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ CVE
$24,025.6104
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ DJF
Fr44,352.66
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ DOP
$16,119.8114
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ DZD
د.ج32,758.3234
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ FJD
$568.8166
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ GNF
Fr2,178,793.1
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ GTQ
Q1,919.4428
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ GYD
$52,411.3128
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ເຖິງ ISK
kr31,573.08

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Amazon.com xStock

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Amazon.com xStock ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Amazon.com xStock ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Amazon.com xStock

ມື້ນີ້ມີAmazon.com xStock (AMZNX) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ AMZNXແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 250.58 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາAMZNXປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​AMZNXປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 250.58. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງAmazon.com xStock?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງAMZNX​ແມ່ນ​$ 1.95M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງAMZNX?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນAMZNXແມ່ນ 7.78K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງAMZNX?
AMZNX ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 3,341.2964079602716 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງAMZNX?
AMZNXຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 188.44399514803126 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດAMZNX?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການAMZNXແມ່ນ$ 65.22K USD.
ປີນີ້AMZNXຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
AMZNX ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງAMZNXການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:22:05 (UTC+8)

Amazon.com xStock (AMZNX) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

AMZNX -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

AMZNX
AMZNX
USD
USD

1 AMZNX = 250.58 USD

ຊື້ຂາຍ AMZNX

AMZNX/USDT
$250.58
$250.58$250.58
-1.55%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

