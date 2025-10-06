ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດOLAXBTຂອງມື້ນີ້0.14038 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດAIOລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວAIOໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ໂລໂກ້ OLAXBT

OLAXBT ລາຄາ (AIO)

1 AIO ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.14038
$0.14038$0.14038
-0.14%1D
USD
OLAXBT (AIO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:35:28 (UTC+8)

OLAXBT (AIO)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.135
$ 0.135$ 0.135
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.16031
$ 0.16031$ 0.16031
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.135
$ 0.135$ 0.135

$ 0.16031
$ 0.16031$ 0.16031

$ 0.20548860379382622
$ 0.20548860379382622$ 0.20548860379382622

$ 0.04215223361578995
$ 0.04215223361578995$ 0.04215223361578995

-1.01%

-0.13%

-6.52%

-6.52%

OLAXBT (AIO) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.14038. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, AIOມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.135 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.16031, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. AIOລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.20548860379382622, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.04215223361578995.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, AIOມີການປ່ຽນແປງ-1.01%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.13%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -6.52%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

OLAXBT (AIO) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.662

$ 32.32M
$ 32.32M$ 32.32M

$ 109.91K
$ 109.91K$ 109.91K

$ 140.38M
$ 140.38M$ 140.38M

230.25M
230.25M 230.25M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.02%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານOLAXBTການຊື້ຂາຍ$ 32.32M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 109.91K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງAIOແມ່ນ230.25Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 140.38M.

OLAXBT (AIO) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ OLAXBT ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0001968-0.13%
30 ມື້$ -0.00055-0.40%
60 ວັນ$ +0.07328+109.21%
90 ວັນ$ +0.08698+162.88%
OLAXBT ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, AIOບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0001968 (-0.13%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

OLAXBT ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00055 (-0.40%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

OLAXBT ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, AIO ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.07328 (+109.21%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

OLAXBT ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.08698 (+162.88%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ OLAXBT (AIO)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າOLAXBTປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ OLAXBT (AIO)

OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization.

OLAXBT ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ OLAXBT ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງAIO ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບOLAXBT ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການOLAXBT ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

OLAXBT ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

OLAXBT (AIO) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ OLAXBT (AIO) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບOLAXBT.

ກວດເບິ່ງການOLAXBTຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

OLAXBT (AIO) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງOLAXBT (AIO) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ AIO ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື OLAXBT(AIO)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ OLAXBT ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ OLAXBT ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

ແຫຼງຂໍ້ມູນ OLAXBT

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ OLAXBT ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ OLAXBT ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ OLAXBT

ມື້ນີ້ມີOLAXBT (AIO) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ AIOແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.14038 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາAIOປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​AIOປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.14038. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງOLAXBT?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງAIO​ແມ່ນ​$ 32.32M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງAIO?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນAIOແມ່ນ 230.25M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງAIO?
AIO ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.20548860379382622 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງAIO?
AIOຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.04215223361578995 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດAIO?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການAIOແມ່ນ$ 109.91K USD.
ປີນີ້AIOຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
AIO ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງAIOການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:35:28 (UTC+8)

