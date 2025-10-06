ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕ
ລາຄາສົດApple xStockຂອງມື້ນີ້267.9 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດAAPLXລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວAAPLXໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ AAPLX

AAPLX ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ AAPLX

AAPLX ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

AAPLX Tokenomics

AAPLX ການຄາດຄະເນລາຄາ

AAPLX ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ AAPLX

ໂລໂກ້ Apple xStock

Apple xStock ລາຄາ (AAPLX)

1 AAPLX ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$267.89
$267.89$267.89
-0.26%1D
USD
Apple xStock (AAPLX) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:21:11 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 266.67
$ 266.67$ 266.67
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 271.96
$ 271.96$ 271.96
ສູງກວ່າ 24H

$ 266.67
$ 266.67$ 266.67

$ 271.96
$ 271.96$ 271.96

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604$ 204.46269321696604

-0.10%

-0.26%

-0.37%

-0.37%

Apple xStock (AAPLX) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 267.9. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, AAPLXມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 266.67 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 271.96, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. AAPLXລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 218.05582778461107, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 204.46269321696604.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, AAPLXມີການປ່ຽນແປງ-0.10%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.26%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -0.37%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Apple xStock (AAPLX) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1899

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

$ 69.75K
$ 69.75K$ 69.75K

$ 2.41M
$ 2.41M$ 2.41M

6.00K
6.00K 6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485 8,999.85946485

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານApple xStockການຊື້ຂາຍ$ 1.61M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 69.75K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງAAPLXແມ່ນ6.00Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ8999.85946485. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 2.41M.

Apple xStock (AAPLX) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Apple xStock ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.6983-0.26%
30 ມື້$ +9.87+3.82%
60 ວັນ$ +28.58+11.94%
90 ວັນ$ +64.89+31.96%
Apple xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, AAPLXບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.6983 (-0.26%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Apple xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +9.87 (+3.82%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Apple xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, AAPLX ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +28.58 (+11.94%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Apple xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +64.89 (+31.96%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Apple xStock (AAPLX)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າApple xStockປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Apple xStock ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Apple xStock ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງAAPLX ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບApple xStock ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການApple xStock ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Apple xStock ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Apple xStock (AAPLX) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Apple xStock (AAPLX) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບApple xStock.

ກວດເບິ່ງການApple xStockຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Apple xStock (AAPLX) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງApple xStock (AAPLX) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ AAPLX ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Apple xStock(AAPLX)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Apple xStock ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Apple xStock ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

AAPLX ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ VND
7,049,788.5
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ AUD
A$409.887
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ GBP
203.604
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ EUR
230.394
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ USD
$267.9
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ MYR
RM1,125.18
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ TRY
11,270.553
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ JPY
¥40,988.7
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ ARS
ARS$396,299.112
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ RUB
21,697.221
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ INR
23,727.903
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ IDR
Rp4,464,998.214
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ PHP
15,715.014
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ EGP
￡E.12,658.275
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ BRL
R$1,433.265
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ CAD
C$375.06
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ BDT
32,694.516
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ NGN
386,579.7
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ COP
$1,034,361.9
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ ZAR
R.4,645.386
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ UAH
11,262.516
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ TZS
T.Sh.658,230.3
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ VES
Bs59,741.7
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ CLP
$251,290.2
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ PKR
Rs75,697.824
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ KZT
140,703.759
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ THB
฿8,712.108
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ TWD
NT$8,278.11
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ AED
د.إ983.193
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ CHF
Fr214.32
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ HKD
HK$2,081.583
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ AMD
֏102,485.145
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ MAD
.د.م2,494.149
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ MXN
$4,956.15
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ SAR
ريال1,004.625
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ ETB
Br40,886.898
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ KES
KSh34,610.001
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ JOD
د.أ189.9411
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ PLN
988.551
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ RON
лв1,181.439
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ SEK
kr2,542.371
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ BGN
лв452.751
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ HUF
Ft90,110.844
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ CZK
5,663.406
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ KWD
د.ك82.2453
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ ILS
870.675
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ BOB
Bs1,856.547
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ AZN
455.43
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ TJS
SM2,470.038
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ GEL
728.688
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ AOA
Kz245,104.389
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ BHD
.د.ب100.9983
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ BMD
$267.9
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ DKK
kr1,735.992
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ HNL
L7,056.486
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ MUR
12,344.832
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ NAD
$4,634.67
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ NOK
kr2,716.506
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ NZD
$468.825
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ PAB
B/.267.9
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ PGK
K1,127.859
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ QAR
ر.ق975.156
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ RSD
дин.27,288.294
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ UZS
soʻm3,227,710.101
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ ALL
L22,503.6
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ ANG
ƒ479.541
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ AWG
ƒ479.541
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ BBD
$535.8
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ BAM
KM452.751
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ BIF
Fr787,893.9
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ BND
$348.27
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ BSD
$267.9
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ JMD
$42,992.592
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ KHR
1,075,902.474
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ KMF
Fr114,125.4
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ LAK
5,823,912.927
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ LKR
රු81,551.439
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ MDL
L4,532.868
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ MGA
Ar1,206,755.55
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ MOP
P2,143.2
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ MVR
4,125.66
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ MWK
MK465,103.869
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ MZN
MT17,132.205
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ NPR
रु38,020.368
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ PYG
1,899,946.8
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ RWF
Fr388,722.9
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ SBD
$2,204.817
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ SCR
4,023.858
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ SRD
$10,394.52
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ SVC
$2,341.446
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ SZL
L4,634.67
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ TMT
m940.329
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ TND
د.ت778.5174
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ TTD
$1,813.683
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ UGX
Sh933,363.6
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ XAF
Fr152,435.1
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ XCD
$723.33
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ XOF
Fr152,435.1
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ XPF
Fr27,593.7
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ BWP
P3,595.218
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ BZD
$538.479
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ CVE
$25,686.252
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ DJF
Fr47,418.3
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ DOP
$17,234.007
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ DZD
د.ج35,022.567
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ FJD
$608.133
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ GNF
Fr2,329,390.5
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ GTQ
Q2,052.114
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ GYD
$56,033.964
1 Apple xStock(AAPLX) ເຖິງ ISK
kr33,755.4

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Apple xStock

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Apple xStock ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Apple xStock ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Apple xStock

ມື້ນີ້ມີApple xStock (AAPLX) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ AAPLXແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 267.9 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາAAPLXປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​AAPLXປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 267.9. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງApple xStock?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງAAPLX​ແມ່ນ​$ 1.61M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງAAPLX?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນAAPLXແມ່ນ 6.00K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງAAPLX?
AAPLX ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 218.05582778461107 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງAAPLX?
AAPLXຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 204.46269321696604 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດAAPLX?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການAAPLXແມ່ນ$ 69.75K USD.
ປີນີ້AAPLXຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
AAPLX ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງAAPLXການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:21:11 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

