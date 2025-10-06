ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດDoubleZeroຂອງມື້ນີ້0.152 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດ2ZລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວ2Zໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ 2Z

2Z ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ 2Z

2Z ເຈ້ຍຂາວ

2Z ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

2Z Tokenomics

2Z ການຄາດຄະເນລາຄາ

2Z ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ 2Z

2Zຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

2Z Spot

2Z USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ DoubleZero

DoubleZero ລາຄາ (2Z)

1 2Z ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.152
$0.152$0.152
-1.49%1D
USD
DoubleZero (2Z) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:34:33 (UTC+8)

DoubleZero (2Z)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.1488
$ 0.1488$ 0.1488
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.1699
$ 0.1699$ 0.1699
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.1488
$ 0.1488$ 0.1488

$ 0.1699
$ 0.1699$ 0.1699

$ 0.7501993077269953
$ 0.7501993077269953$ 0.7501993077269953

$ 0.15254533075814508
$ 0.15254533075814508$ 0.15254533075814508

-3.68%

-1.49%

-32.69%

-32.69%

DoubleZero (2Z) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.152. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, 2Zມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.1488 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.1699, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. 2Zລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.7501993077269953, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.15254533075814508.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, 2Zມີການປ່ຽນແປງ-3.68%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.49%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -32.69%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

DoubleZero (2Z) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.93

$ 527.66M
$ 527.66M$ 527.66M

$ 359.01K
$ 359.01K$ 359.01K

$ 1.52B
$ 1.52B$ 1.52B

3.47B
3.47B 3.47B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,959,684.9
9,999,959,684.9 9,999,959,684.9

34.71%

0.01%

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານDoubleZeroການຊື້ຂາຍ$ 527.66M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 359.01K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງ2Zແມ່ນ3.47Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ9999959684.9. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.52B.

DoubleZero (2Z) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ DoubleZero ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.002299-1.49%
30 ມື້$ -0.3463-69.50%
60 ວັນ$ -0.048-24.00%
90 ວັນ$ -0.048-24.00%
DoubleZero ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, 2Zບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.002299 (-1.49%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

DoubleZero ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.3463 (-69.50%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

DoubleZero ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, 2Z ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.048 (-24.00%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

DoubleZero ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.048 (-24.00%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ DoubleZero (2Z)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າDoubleZeroປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ DoubleZero (2Z)

DoubleZero is a decentralized framework for creating and managing high-performance decentralized networks, optimized for distributed systems like blockchains.

DoubleZero ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ DoubleZero ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງ2Z ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບDoubleZero ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການDoubleZero ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

DoubleZero ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

DoubleZero (2Z) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ DoubleZero (2Z) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບDoubleZero.

ກວດເບິ່ງການDoubleZeroຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

DoubleZero (2Z) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງDoubleZero (2Z) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ 2Z ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື DoubleZero(2Z)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ DoubleZero ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ DoubleZero ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

2Z ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ VND
3,999.88
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ AUD
A$0.23256
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ GBP
0.11552
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ EUR
0.13072
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ USD
$0.152
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ MYR
RM0.6384
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ TRY
6.39464
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ JPY
¥23.256
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ ARS
ARS$224.85056
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ RUB
12.312
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ INR
13.46264
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ IDR
Rp2,533.33232
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ PHP
8.91632
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ EGP
￡E.7.182
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ BRL
R$0.8132
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ CAD
C$0.2128
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ BDT
18.55008
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ NGN
219.336
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ COP
$586.872
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ ZAR
R.2.63568
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ UAH
6.39008
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ TZS
T.Sh.373.464
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ VES
Bs33.896
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ CLP
$142.576
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ PKR
Rs42.94912
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ KZT
79.83192
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ THB
฿4.94304
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ TWD
NT$4.6968
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ AED
د.إ0.55784
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ CHF
Fr0.1216
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ HKD
HK$1.18104
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ AMD
֏58.1476
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ MAD
.د.م1.41512
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ MXN
$2.812
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ SAR
ريال0.57
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ ETB
Br23.19824
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ KES
KSh19.63688
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ JOD
د.أ0.107768
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ PLN
0.56088
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ RON
лв0.67032
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ SEK
kr1.44248
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ BGN
лв0.25688
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ HUF
Ft51.12672
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ CZK
3.21328
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ KWD
د.ك0.046664
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ ILS
0.494
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ BOB
Bs1.05336
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ AZN
0.2584
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ TJS
SM1.40144
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ GEL
0.41344
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ AOA
Kz139.06632
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ BHD
.د.ب0.057304
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ BMD
$0.152
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ DKK
kr0.98496
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ HNL
L4.00368
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ MUR
7.00416
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ NAD
$2.6296
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ NOK
kr1.54128
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ NZD
$0.266
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ PAB
B/.0.152
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ PGK
K0.63992
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ QAR
ر.ق0.55328
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ RSD
дин.15.48272
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ UZS
soʻm1,831.32488
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ ALL
L12.768
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ ANG
ƒ0.27208
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ AWG
ƒ0.27208
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ BBD
$0.304
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ BAM
KM0.25688
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ BIF
Fr447.032
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ BND
$0.1976
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ BSD
$0.152
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ JMD
$24.39296
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ KHR
610.44112
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ KMF
Fr64.752
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ LAK
3,304.34776
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ LKR
රු46.27032
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ MDL
L2.57184
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ MGA
Ar684.684
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ MOP
P1.216
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ MVR
2.3408
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ MWK
MK263.88872
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ MZN
MT9.7204
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ NPR
रु21.57184
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ PYG
1,077.984
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ RWF
Fr220.552
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ SBD
$1.25096
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ SCR
2.28304
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ SRD
$5.8976
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ SVC
$1.32848
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ SZL
L2.6296
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ TMT
m0.53352
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ TND
د.ت0.441712
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ TTD
$1.02904
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ UGX
Sh529.568
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ XAF
Fr86.488
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ XCD
$0.4104
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ XOF
Fr86.488
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ XPF
Fr15.656
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ BWP
P2.03984
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ BZD
$0.30552
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ CVE
$14.57376
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ DJF
Fr26.904
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ DOP
$9.77816
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ DZD
د.ج19.87096
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ FJD
$0.34504
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ GNF
Fr1,321.64
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ GTQ
Q1.16432
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ GYD
$31.79232
1 DoubleZero(2Z) ເຖິງ ISK
kr19.152

ແຫຼງຂໍ້ມູນ DoubleZero

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ DoubleZero ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ DoubleZero ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ DoubleZero

ມື້ນີ້ມີDoubleZero (2Z) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ 2Zແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.152 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາ2ZປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​2Zປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.152. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງDoubleZero?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງ2Z​ແມ່ນ​$ 527.66M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງ2Z?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນ2Zແມ່ນ 3.47B USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງ2Z?
2Z ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.7501993077269953 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງ2Z?
2Zຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.15254533075814508 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດ2Z?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການ2Zແມ່ນ$ 359.01K USD.
ປີນີ້2Zຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
2Z ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງ2Zການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:34:33 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

