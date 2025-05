ປະຫວັດລາຄາ Exactly Protocol

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດທີ່ເກັບກໍາຢູ່ໃນໜ້າລາຄາສົດ Exactly Protocol, ລາຄາໃນປັດຈຸບັນ Exactly Protocol ແມ່ນ 0.662318 USD. ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ Exactly Protocol(EXA) ແມ່ນ, 2.99M EXA ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມູນຄ່າຕະຫຼາດ $1.98M.

ໄລຍະເວລາ ປ່ຽນແປງ(%) ປ່ຽນແປງ(USD) ສູງ ຕໍ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ -1.96% $ -0.013277 $ 0.680966 $ 0.644759

7 ວັນ -2.66% $ -0.017667 $ 0.960843 $ 0.645526

30 ມື້ -31.59% $ -0.209236 $ 0.960843 $ 0.645526