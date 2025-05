TNSR

Tensor is Solana's leading NFT marketplace for both traders and creators.

ຊື່TNSR

ອັນດັບNo.526

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)3.55%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ389,078,430.302838

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ999,998,476.4837337

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ2.4518396827456193,2024-04-08

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.1088925188700768,2025-04-09

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ແນະນຳTensor is Solana's leading NFT marketplace for both traders and creators.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.