SUPRA

Supra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.

ຊື່SUPRA

ອັນດັບNo.499

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.04%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ13,879,775,436.925232

ການສະໜອງສູງສຸດ100,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ79,831,080,493.7002

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1387%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.07345197583389378,2024-12-08

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.003851556430267199,2025-04-24

Blockchain ສາທາລະນະSUPRA

ແນະນຳSupra is a MultiVM Layer 1 starting with MoveVM. Clocking in 500,000 TPS throughput on 300 globally distributed nodes with sub-second consensus latency, Supra is building the world's first vertically integrated, all-in-one blockchain. With native oracle price feeds, onchain randomness, cross-chain communication, and automation, as well as EVM and SolanaVM support coming soon; Supra provides developers everything they need on a unified platform to build Super dApps.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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