ONT

Ontology ເປັນໂຄງການ blockchain ສາທາລະນະທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃຫມ່ & ເປັນແພລະຕະຟອມການຮ່ວມມືຄວາມໄວ້ວາງໃຈທີ່ແຈກຢາຍ. Ontology ສະຫນອງ blockchains ສາທາລະນະທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃຫມ່ທີ່ປະກອບມີຊຸດບັນຊີລາຍການທີ່ແຈກຢາຍຄົບຖ້ວນສົມບູນແລະລະບົບສັນຍາສະຫມາດ. ກອບ blockchain Ontology ສະຫນັບສະຫນູນລະບົບ blockchain ສາທາລະນະແລະສາມາດປັບແຕ່ງ blockchain ສາທາລະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. Ontology ສະຫນັບສະຫນູນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍລະບົບຕ່ອງໂສ້ກັບກຸ່ມໂປໂຕຄອນຕ່າງໆ. Ontology ຈະສະຫນອງໂມດູນທົ່ວໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານສໍາລັບປະເພດຂອງສະຖານະການແຈກຢາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນວ່າກອບສໍາລັບຕົວຕົນດິຈິຕອນທີ່ແຈກຢາຍ, ອະນຸສັນຍາການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ແຈກຢາຍ, ແລະອື່ນໆ. ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ກໍານົດສະຖານະການສະເພາະ, Ontology ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາໂມດູນທົ່ວໄປໃຫມ່.

ຊື່ONT

ອັນດັບNo.313

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ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.19%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ913,697,857

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9136%

ວັນທີອອກ2018-02-26 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.2 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ11.176600456237793,2018-05-03

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.11106467759370701,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະONT

ແນະນຳOntology ເປັນໂຄງການ blockchain ສາທາລະນະທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃຫມ່ & ເປັນແພລະຕະຟອມການຮ່ວມມືຄວາມໄວ້ວາງໃຈທີ່ແຈກຢາຍ. Ontology ສະຫນອງ blockchains ສາທາລະນະທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃຫມ່ທີ່ປະກອບມີຊຸດບັນຊີລາຍການທີ່ແຈກຢາຍຄົບຖ້ວນສົມບູນແລະລະບົບສັນຍາສະຫມາດ. ກອບ blockchain Ontology ສະຫນັບສະຫນູນລະບົບ blockchain ສາທາລະນະແລະສາມາດປັບແຕ່ງ blockchain ສາທາລະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. Ontology ສະຫນັບສະຫນູນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງເຄືອຂ່າຍລະບົບຕ່ອງໂສ້ກັບກຸ່ມໂປໂຕຄອນຕ່າງໆ. Ontology ຈະສະຫນອງໂມດູນທົ່ວໄປຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານສໍາລັບປະເພດຂອງສະຖານະການແຈກຢາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊັ່ນວ່າກອບສໍາລັບຕົວຕົນດິຈິຕອນທີ່ແຈກຢາຍ, ອະນຸສັນຍາການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ແຈກຢາຍ, ແລະອື່ນໆ. ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ກໍານົດສະຖານະການສະເພາະ, Ontology ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາໂມດູນທົ່ວໄປໃຫມ່.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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