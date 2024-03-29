NAVX

NAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

ຊື່NAVX

ອັນດັບNo.680

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ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)12.04%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ576,047,447.17

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.576%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.4215575252595851,2024-03-29

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.029139384042176107,2025-04-03

Blockchain ສາທາລະນະSUI

ແນະນຳNAVI Protocol is the most trusted DeFi infrastructure on Sui with the leading Lending + LSDeFi platforms. Co-led by OKX Ventures, Hashed, and Dao5. NAVI Protocol has 220m TVL and 800k users since its launch.

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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