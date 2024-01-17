LYX

Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities.

ຊື່LYX

ອັນດັບNo.715

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.36%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ30,535,906.59

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ42,115,181.93

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ11.614818376214712,2024-01-17

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.7185099682748987,2025-03-29

Blockchain ສາທາລະນະLYX

ແນະນຳCo-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY’s Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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