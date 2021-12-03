KOM

Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model. There are 4 points that will make us lead the launchpad industry: 1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation. 2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation. 3. Revenue-Sharing Model. We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners : - Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing. - Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues. 4. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity. We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months. Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.

ຊື່KOM

ອັນດັບNo.1933

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.01%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ1,660,762,205.8594

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ2,000,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.0137401928558099,2021-12-03

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00055586532233776,2023-10-12

Blockchain ສາທາລະນະMATIC

ແນະນຳKommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model. There are 4 points that will make us lead the launchpad industry: 1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation. 2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation. 3. Revenue-Sharing Model. We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners : - Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing. - Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues. 4. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity. We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months. Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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ສັ່ງຈອງ
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ບໍລິການລູກຄ້າອອນລາຍ
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