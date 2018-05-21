IOTX

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

ຊື່IOTX

ອັນດັບNo.234

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.26%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ9,441,368,979

ການສະໜອງສູງສຸດ10,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ9,441,368,983

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9441%

ວັນທີອອກ2018-05-21 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.007 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.2610923318933593,2021-11-13

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00123909173461,2020-03-13

Blockchain ສາທາລະນະIOTX

ແນະນຳIoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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