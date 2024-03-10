GTAI

Leveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience.

ຊື່GTAI

ອັນດັບNo.1153

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)4.87%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ55,105,731.90516383

ການສະໜອງສູງສຸດ75,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ75,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.7347%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ5.488164099688297,2024-03-10

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.10826346913691617,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳLeveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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