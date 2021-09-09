FTT

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

ຊື່FTT

ອັນດັບNo.141

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)10.74%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ328,895,103.813207

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ328,895,103.813207

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ85.0168524,2021-09-09

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.7507604069941584,2025-04-17

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳFTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
ຊອກຫາ
ລາຍການທີ່ມັກ
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FTX Token
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ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
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ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
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ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (FTT)
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ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDC)
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ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
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