COTI

COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.

ຊື່COTI

ອັນດັບNo.300

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.58%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ2,118,444,827.8826768

ການສະໜອງສູງສຸດ4,910,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ2,118,448,270.8286774

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.4314%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.6825694816832438,2021-10-31

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00622556408704,2019-11-09

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳCOTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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