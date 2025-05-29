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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ1,572,712,792.5889

ການສະໜອງສູງສຸດ2,100,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ2,100,000,000

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