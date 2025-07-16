라이트닝 네트워크란 무엇인가요?









라이트닝 네트워크는 비트코인을 기반으로 구축된 확장성 솔루션으로, 사용자는 최소한의 수수료로 소량의 비트코인을 빠르게 보내고 받을 수 있습니다. 간단히 말해서 라이트닝 네트워크는 비트코인 네트워크의 레이어2 솔루션으로 기능합니다.





라이트닝 네트워크는 오프체인에서 거래 처리를 진행하며, 최종 거래 결과만 블록체인에서 확인됩니다. 이는 비트코인 네트워크의 거래 효율성을 향상시켜 사용자가 더 적은 비용과 더 빠른 속도로 결제를 완료할 수 있게 해줍니다.













비트코인 자체 네트워크는 초당 약 7건의 거래만 처리할 수 있는 반면, 일상적인 전자 결제 시스템은 초당 수만 건의 거래를 처리할 수 있기에 비트코인 자체 네트워크 내에서 결제 경험은 매우 열악합니다. 반면 라이트닝 네트워크는 오프체인에서 거래를 수행하고 최종 결과를 블록체인 에서 확인하므로 거래 속도를 크게 향상시킵니다.









비트코인 거래 수수료는 경쟁 매매 모델(competitive bidding model)을 따릅니다. 사용자는 거래마다 일정한 수수료를 지불해야 하며, 채굴자는 제공되는 수수료에 따라 거래의 우선순위를 정하고 처리합니다. 수수료가 높은 거래가 우선적으로 처리되고, 수수료가 낮은 거래는 나중에 처리됩니다. 이는 비트코인 네트워크의 정체기에 사용자가 거래를 즉시 실행하기 위해 더 높은 수수료를 지불해야 할 수도 있음을 의미합니다. 과거 비트코인 네트워크의 평균 거래 수수료는 최고 60달러에 이르렀고, 올해는 BRC-20 토큰의 인기로 인해 평균 수수료가 잠시 30달러를 넘어섰습니다.





비트코인 자체 네트워크의 느린 거래 속도와 높은 거래 수수료로 인해 일상적인 결제에 비트코인을 사용하는 것은 비용 대비 효율적이지 않습니다. 그러나 라이트닝 네트워크의 등장으로 이러한 상황이 바뀌었습니다. 라이트닝 네트워크에서는 100달러 거래에 대한 거래 수수료가 1센트를 초과하지 않으므로 거래 비용이 크게 절감되며, 라이트닝 네트워크를 통해 비트코인을 일상적인 결제로 사용할 수 있는 경제적 실현이 가능해졌습니다.









일상적인 결제에는 소규모의 빈번한 거래가 포함되는 경우가 많습니다. 지난 3개월 동안 비트코인 네트워크의 평균 거래 수수료는 약 2달러였습니다. 수수료 비용이 구매하는 품목의 가격을 초과할 수 있는 경우, 비트코인은 결제 수단으로 실용적이지 않습니다.





라이트닝 네트워크는 거래 수수료를 크게 줄여 구매 가격에 대한 수수료의 영향을 무시할 수 있게 만듭니다. 이는 거래에서 비트코인을 사용하는 기준을 낮춥니다.









라이트닝 네트워크는 사용자가 P2P 결제 채널을 설정하여 라이트닝 네트워크를 형성하는 결제 채널을 통해 운영됩니다.





거래를 수행하기 위해 양 당사자는 초기 거래에서 다중 서명 주소로 자금을 보냄으로써 서로 간에 결제 채널을 설정합니다. 이 다중 서명 주소는 양 당사자의 개인 키를 사용하여 관리되며 새 거래를 생성하려면 서명이 필요합니다.





이 다중 서명 지갑은 자산 기록의 복사본 역할을 합니다. 양 당사자가 생성한 거래는 이 사본에 기록됩니다. 채널이 닫히면 복사본에 기록된 결과는 최종 정산을 위해 블록체인에 알려지고, 남은 잔액은 블록체인에 기록됩니다.





간단한 예를 들어 이를 설명해 보겠습니다.





A와 B는 라이트닝 네트워크를 통해 거래를 원합니다. 이를 위해서는 먼저 결제 채널을 설정하고 이 결제 채널의 지갑에 자금을 저장해야 합니다. 지갑은 A와 B의 개인키를 이용해 공동으로 관리되며, 양측의 확인이 있어야만 지갑을 열 수 있습니다.





앞서 언급했듯이 다중 서명 지갑은 자산 기록의 복사본 역할을 합니다. A와 B 사이의 거래 기록은 이 복사본에 저장됩니다. A와 B가 더 이상 거래에 참여하지 않고 둘 사이의 결제 채널을 닫기로 선택하면 A와 B 사이의 최종 거래 결과가 확인을 위해 비트코인 네트워크로 다시 전송됩니다.





이제 새로운 참가자 C를 소개하여 좀 더 복잡한 상황을 설명해 보겠습니다.





A와 B는 라이트닝 네트워크를 통해 거래하고 싶지만, 이 경우 두 사람 사이에 라이트닝 네트워크가 구축되어 있지 않습니다. 그러나 C는 A와 B 모두 별도의 결제 채널을 가지고 있습니다.





이 상황에서 A와 B는 거래를 A에서 C로, 그런 다음 C에서 B로 라우팅할 수 있으며 C는 중개자 역할을 합니다. A와 B는 직접 거래할 수 없지만 C는 서로 간에 새로운 결제 채널을 구축할 필요가 없습니다.





거래는 궁극적으로 A와 B 사이에서 발생하지만 C의 도움으로 원활하게 이루어지며 C는 A와 B 사이의 거래를 원활하게 하기 위해 특정 라우팅 수수료를 설정하고 징수할 수 있습니다.









4.1 진입 비용: 라이트닝 네트워크에 진입하는데는 비용이 들고, 라이트닝 네트워크로 자금을 이체하는 과정은 상대적으로 비용이 많이 듭니다.





4.2 유동성 문제: 거래 상대방의 채널 잔액이 없으면 결제를 받거나 지불할 수 없습니다. 현재 유동성 문제를 줄이기 위해 이 서비스를 제공하는 전담 라이트닝 네트워크 서비스 제공업체가 있지만 이로 인해 새로운 잠재적인 중앙 집중화 문제가 발생할 것입니다.





4.3 해킹 취약성: 결제 채널, 지갑, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)는 모두 해킹 공격에 취약합니다.









기존의 단점에도 불구하고 라이트닝 네트워크는 계속해서 빠르게 발전하고 있습니다. 현재 라이트닝 네트워크 노드는 16,000개가 넘으며, 그 홍보와 대중화는 결제와 소셜 도메인에 상당한 기여를 해왔습니다.





소셜 프로젝트 다무스(Damus)는 라이트닝 네트워크 결제 및 팁 기능을 지원합니다. 디지털 결제 플랫폼 스트라이크(Strike)는 쇼피파이(Shopify), 블랙호크 네트워크(Blackhawk Network), NCR과 협력하여 고객이 암호화폐로 결제한 후 판매자가 신속하게 USD를 받을 수 있는 비트코인 결제 시스템을 구축했습니다. 엘살바도르가 비트코인을 법정화폐로 인정한 이후, 라이트닝 네트워크가 엘살바도르 내에서 사용되도록 장려되었습니다.





라이트닝 네트워크의 출현은 비트코인을 일상적인 결제에 사용할 수 있도록 하는 중요한 단계를 의미합니다. 라이트닝 네트워크를 더욱 강화하기 위해 비트코인 커뮤니티 개발자들이 현재 문제를 적극적으로 해결하고 있습니다.



