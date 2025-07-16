암호화폐 공포와 탐욕 지수란 무엇인가요?





암호화폐의 변동성 때문에 투자자의 행동은 감정에 쉽게 영향을 받을 수 있습니다. 시장이 상승할 때 비이성적인 투자자는 잠재적 이익을 놓칠까봐 탐욕스러워지는 경향이 있으며, 이로 인해 가격 상승을 쫓기 위해 충동적으로 암호화폐를 구매하는 FOMO(Fear Of Missing Out)를 경험할 수 있습니다. 반대로 시장이 하락할 때 비이성적인 투자자는 하락이 계속될까 걱정하며 두려움을 느끼기 때문에 FUD(공포, 불확실성, 의심)에 따라 손실을 줄이기 위해 충동적으로 매도할 수 있습니다. 시장 심리는 시장을 측정하는 데 필수적인 지표이며, 합리적 투자자는 암호화폐 공포와 탐욕 지수를 사용하여 현재 시장 추세 또는 시장 심리를 평가할 수 있습니다.









암호화폐 공포와 탐욕 지수는 암호화폐 시장의 심리를 측정하는 데 사용되는 시장 분석 도구입니다. 여러 출처의 다양한 데이터를 종합적으로 분석하여 단일 수치를 생성합니다. 수치 범위는 0에서 100까지이며, 0은 극도의 공포를, 100은 극도의 탐욕을 나타냅니다. 이 0~100 범위 내에서 지수는 다시 4단계로 나뉘는데, 0~24는 극도의 공포, 25~49는 두려움, 50~74는 탐욕, 75~100은 극도의 탐욕을 나타냅니다.





이미지 출처: CoinMarketCap





이 지수의 출현은 투자자가 투자 결정을 내리고 감정을 조절하는 데 도움을 주기 위한 것입니다. 시장이 극도의 공포를 경험할 때 이는 종종 시장 수요 감소 또는 상당한 매도를 의미하며, 이는 이상적인 매수 기회가 될 수 있습니다. 반면에 시장이 극단적인 탐욕으로 특징 지워질 때는 종종 과매수 시장을 나타내며, 이는 매도하기에 가장 좋은 기회가 될 수 있습니다.









암호화폐 공포 및 탐욕 지수는 다음 6가지 데이터 포인트의 가중 평균을 통해 산출됩니다:





암호화폐 공포와 탐욕 지수 = 변동성 지수 * 25% + 시장 거래량 지수 * 25% + 소셜 미디어 지수 * 15% + 시장 설문 조사 지수 * 15% + 도미넌스 지수 * 10% + Google 트렌드 지수 * 10%





2.1 변동성(25%):





변동성은 30일 및 90일 동안의 평균 암호화폐 가격에서 파생됩니다. 일반적으로 변동성이 증가한다는 것은 암호화폐 시장 내 공포감이 커졌다는 의미입니다.





2.2 시장 거래량(25%):





시장 거래량은 30일과 90일 동안의 평균값을 사용하여 시장의 모멘텀을 측정하기도 합니다. 이 값의 증가는 시장 매수세가 증가했음을 의미합니다.





2.3 소셜 미디어(15%):





이 데이터는 트위터와 같은 플랫폼에서 비트코인 또는 기타 암호화폐를 언급하는 게시물의 수를 나타냅니다. 소셜 미디어 지수가 높을수록 시장 내 투자자 참여가 증가했음을 나타냅니다.





2.4 시장 조사(15%):





암호화폐에 대한 참가자들의 의견을 수렴하기 위해 투표 플랫폼에서 매주 설문조사를 실시합니다. 시장 설문조사는 참가자들의 시장 심리를 간접적으로 반영할 수 있습니다.





2.5 도미넌스(10%):





도미넌스란 전체 암호화폐 시장에서 비트코인의 시가총액을 백분율로 나타낸 것입니다.





2.6 Google 트렌드(10%):





Google 트렌드는 비트코인 관련 검색량을 보여줍니다. 검색량이 많을수록 시장의 관심이 높다는 것을 의미합니다.







