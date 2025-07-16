암호화폐의 변동성 때문에 투자자의 행동은 감정에 쉽게 영향을 받을 수 있습니다. 시장이 상승할 때 비이성적인 투자자는 잠재적 이익을 놓칠까봐 탐욕스러워지는 경향이 있으며, 이로 인해 가격 상승을 쫓기 위해 충동적으로 암호화폐를 구매하는 FOMO(Fear Of Missing Out)를 경험할 수 있습니다. 반대로 시장이 하락할 때 비이성적인 투자자는 하락이 암호화폐의 변동성 때문에 투자자의 행동은 감정에 쉽게 영향을 받을 수 있습니다. 시장이 상승할 때 비이성적인 투자자는 잠재적 이익을 놓칠까봐 탐욕스러워지는 경향이 있으며, 이로 인해 가격 상승을 쫓기 위해 충동적으로 암호화폐를 구매하는 FOMO(Fear Of Missing Out)를 경험할 수 있습니다. 반대로 시장이 하락할 때 비이성적인 투자자는 하락이
튜토리얼/블록체인 백과사전/기본 개념/암호화폐 공포와 탐욕 지수란 무엇인가요?

암호화폐 공포와 탐욕 지수란 무엇인가요?

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#초보자#기본 개념
FOMO.FUND
FOMO$0.0000143+12.15%
Fud the Pug
FUD$0.00000003532-3.86%


암호화폐의 변동성 때문에 투자자의 행동은 감정에 쉽게 영향을 받을 수 있습니다. 시장이 상승할 때 비이성적인 투자자는 잠재적 이익을 놓칠까봐 탐욕스러워지는 경향이 있으며, 이로 인해 가격 상승을 쫓기 위해 충동적으로 암호화폐를 구매하는 FOMO(Fear Of Missing Out)를 경험할 수 있습니다. 반대로 시장이 하락할 때 비이성적인 투자자는 하락이 계속될까 걱정하며 두려움을 느끼기 때문에 FUD(공포, 불확실성, 의심)에 따라 손실을 줄이기 위해 충동적으로 매도할 수 있습니다. 시장 심리는 시장을 측정하는 데 필수적인 지표이며, 합리적 투자자는 암호화폐 공포와 탐욕 지수를 사용하여 현재 시장 추세 또는 시장 심리를 평가할 수 있습니다.

1.암호화폐 공포와 탐욕 지수란 무엇인가요?


암호화폐 공포와 탐욕 지수는 암호화폐 시장의 심리를 측정하는 데 사용되는 시장 분석 도구입니다. 여러 출처의 다양한 데이터를 종합적으로 분석하여 단일 수치를 생성합니다. 수치 범위는 0에서 100까지이며, 0은 극도의 공포를, 100은 극도의 탐욕을 나타냅니다. 이 0~100 범위 내에서 지수는 다시 4단계로 나뉘는데, 0~24는 극도의 공포, 25~49는 두려움, 50~74는 탐욕, 75~100은 극도의 탐욕을 나타냅니다.

이미지 출처: CoinMarketCap

이 지수의 출현은 투자자가 투자 결정을 내리고 감정을 조절하는 데 도움을 주기 위한 것입니다. 시장이 극도의 공포를 경험할 때 이는 종종 시장 수요 감소 또는 상당한 매도를 의미하며, 이는 이상적인 매수 기회가 될 수 있습니다. 반면에 시장이 극단적인 탐욕으로 특징 지워질 때는 종종 과매수 시장을 나타내며, 이는 매도하기에 가장 좋은 기회가 될 수 있습니다.

2.암호화폐 공포와 탐욕 지수는 어떻게 계산하나요?


암호화폐 공포 및 탐욕 지수는 다음 6가지 데이터 포인트의 가중 평균을 통해 산출됩니다:


암호화폐 공포와 탐욕 지수 = 변동성 지수 * 25% + 시장 거래량 지수 * 25% + 소셜 미디어 지수 * 15% + 시장 설문 조사 지수 * 15% + 도미넌스 지수 * 10% + Google 트렌드 지수 * 10%

2.1 변동성(25%):


변동성은 30일 및 90일 동안의 평균 암호화폐 가격에서 파생됩니다. 일반적으로 변동성이 증가한다는 것은 암호화폐 시장 내 공포감이 커졌다는 의미입니다.

2.2 시장 거래량(25%):


시장 거래량은 30일과 90일 동안의 평균값을 사용하여 시장의 모멘텀을 측정하기도 합니다. 이 값의 증가는 시장 매수세가 증가했음을 의미합니다.

2.3 소셜 미디어(15%):


이 데이터는 트위터와 같은 플랫폼에서 비트코인 또는 기타 암호화폐를 언급하는 게시물의 수를 나타냅니다. 소셜 미디어 지수가 높을수록 시장 내 투자자 참여가 증가했음을 나타냅니다.

2.4 시장 조사(15%):


암호화폐에 대한 참가자들의 의견을 수렴하기 위해 투표 플랫폼에서 매주 설문조사를 실시합니다. 시장 설문조사는 참가자들의 시장 심리를 간접적으로 반영할 수 있습니다.

2.5 도미넌스(10%):


도미넌스란 전체 암호화폐 시장에서 비트코인의 시가총액을 백분율로 나타낸 것입니다.

2.6 Google 트렌드(10%):


Google 트렌드는 비트코인 관련 검색량을 보여줍니다. 검색량이 많을수록 시장의 관심이 높다는 것을 의미합니다.




인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩은 투자자가 다른 숙련된 트레이더의 거래 행위를 자동으로 복제할 수 있는 암호화폐 거래 투자 전략입니다. 전문 지식이나 거래 경험이 많지 않은 초보자에게 매우 사용자 친화적인 투자 전략입니다.1. 카피 트레이딩의 특징자동화: 투자자가 팔로우할 트레이더를 선택하면 시스템이 자동으로 해당 트레이더와 동일한 매수 및 매도 작업을 실행합니다.투명성:

허니팟 토큰 사기 예방 가이드

허니팟 토큰 사기 예방 가이드

디지털 화폐 시장에서는 새로운 프로젝트와 암호화폐가 끊임없이 등장하고 있습니다. 높은 수익 가능성 때문에 투자자들에게 매력적으로 보이지만, 동시에 상당한 위험을 내포하고 있기도 합니다. &#34;허니팟 토큰&#34;이란 매수는 가능하지만 매도가 불가능한 암호화폐 또는 유동성이 극도로 낮아 출금에 문제가 발생하는 토큰을 의미합니다. 이 용어는 투자자들 사이에

장전 거래란?

장전 거래란?

1. 장전 거래란?장전 거래는 MEXC에서 제공하는 OTC(장외 거래) 서비스로, 신규 토큰이 암호화폐 거래소에 공식 상장되기 전에 미리 사고팔 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 구매자와 판매자는 원하는 가격으로 자유롭게 거래할 수 있어, 선호하는 가격에 맞춰 거래할 수 있는 유연성을 가집니다. MEXC 장전 거래로 토큰이 공개 시장에 나오기 전에 경

MEXC 교환이란 무엇인가요?

MEXC 교환이란 무엇인가요?

MEXC 교환은 사용자가 기존의 호가창, 주문, 매칭 절차 없이도 서로 다른 암호화폐 간 자산을 빠르게 교환할 수 있는 독점 기능입니다. 이 서비스는 속도와 간편성, 호가 매칭을 기다릴 필요 없이 즉시 거래를 체결할 수 있다는 점이 특징입니다. 효율적이고 사용자 친화적인 경험을 제공하여 MEXC 플랫폼의 모든 사용자가 원활하게 암호화폐를 거래할 수 있습니다

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요