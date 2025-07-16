테더(USDT)란 무엇인가요?





테더(USDT)는 미국 달러(USD)에 고정된 가상화폐의 일종으로, 가상화폐와 법정화폐를 효과적으로 연결합니다. 외환 준비금 계좌에 저장되고 법정화폐로 뒷받침되는 가상 화폐의 한 형태입니다. 테더는 2014년 Tether Limited에서 처음 발행했으며 미국 달러와 1:1 페깅을 유지하도록 설계되어 발행된 USDT 토큰마다 그에 상응하는 달러가 준비금으로 보유됩니다. 따라서 각 USDT 토큰은 1달러의 자금으로 뒷받침됩니다. USDT는 시장에서 가장 인기 있는 스테이블코인 중 하나가 되었으며, 시가총액 기준으로는 최초이자 최대 규모의 스테이블코인입니다.









가장 인기 있는 스테이블코인 중 하나인 테더(USDT)는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다:





1) 최소한의 가격 변동성과 상대적 안정성: 앞서 언급했듯이 USDT는 미국 달러와 1:1 비율로 고정되어 있습니다. 즉, USDT가 발행될 때마다 그에 상응하는 양의 현금이 재정적 보증으로 준비되어 있다는 뜻입니다. 따라서 다른 암호화폐에 비해 상대적으로 안정적으로 가격이 유지되며 변동폭이 제한적입니다.





2) 보안과 신뢰성: USDT는 블록체인 기술을 사용하여 국제 규정 준수 표준 및 규정을 준수하면서 세계 최고 수준의 보안 조치를 보장합니다.





3) 공개 투명성: 테더는 외환 보유고를 매일 공개하고 전문 감사를 받습니다. USDT의 유통량은 테더의 외환 보유량과 일치합니다. 또한 사용자는 테더 플랫폼에서 자금을 확인할 수 있어 투명성이 보장됩니다.









스테이블 코인으로서 테더의 주요 기능은 시장 변동성을 완화하고, 금융 서비스 비용을 절감하며, 다양한 거래소에서 디지털 통화 간 교환 매개체 역할을 하는 것입니다. 미국 달러에 페깅되어 있기 때문에 외환과 유사하게 블록체인 기반 송금과 거래에 모두 사용할 수 있습니다.





1) 거래소 현물 거래: 현물 거래는 USDT와 다른 암호화폐 간의 거래를 의미합니다. MEXC와 같은 플랫폼은 거래할 수 있는 수천 개의 디지털 통화를 제공하지만, 많은 플랫폼이 법정화폐(예: USD, GBP)를 사용한 직접 구매를 지원하지 않습니다. 대신 사용자는 먼저 USDT를 구매한 다음 다른 디지털 통화로 교환합니다.





2) 이체 용이성: 스테이블코인으로서 USDT는 가격 변동이 적기 때문에 널리 사용되고 있으며, 종종 이체 수단으로 활용되기도 합니다. MEXC는 TRC20, ERC20, BEP20, MATIC, ALGO, Arbitrum One을 포함한 여러 체인에서 다양한 속도의 USDT 이체를 지원합니다. 사용자는 MEXC 플랫폼에서 자신의 선호도에 맞는 이체 방법을 선택할 수 있습니다.





3) 암호화폐 자산 침체 및 시장 블랙스완 이벤트의 위험을 완화합니다: 예를 들어, BTC를 사용해 이더리움을 구매했는데 3월 12일과 같은 극단적인 시장 상황이 발생하면 두 자산 모두 손실이 발생할 수 있습니다. 하지만 USDT를 사용하면 시장 침체가 예상될 때 디지털 자산을 USDT로 신속하게 전환하여 손실로부터 자산을 보호할 수 있습니다.









1) USDT의 장점





테더의 가장 큰 장점은 미국 달러와 1:1로 페깅되어 각 테더 토큰이 미국 달러 1달러와 동일하다는 점입니다. 이 기능은 투자자에게 암호화폐 시장에서 거래 및 투자를 위해 법정화폐를 암호화폐 영역으로 옮길 수 있는 편리한 수단을 제공합니다. 또한, 투자자가 보유한 자산의 가치를 유지할 수 있어 시장 변동성으로부터 보호할 수 있는 신뢰할 수 있는 토큰이 될 수 있습니다.





2) USDT의 위험





USDT와 관련된 가장 중요한 위험은 테더의 파산, 과다 발행, 준비금 부족과 같은 문제가 발생할 가능성입니다. 이는 암호화폐 커뮤니티 내에서 오랫동안 우려되어 온 문제입니다. 테더의 발행은 전적으로 중앙 집중화되어 있으며, 이는 발행, 상환, 규제 위험, 운영 위험이 모두 Tether Limited에 집중되어 있다는 것을 의미합니다. 테더는 USDT 준비금의 100%를 달러로 보유하겠다고 약속했지만, 테더의 준비금 내역에 대한 2022년 감사 분기별 보고서에 따르면 USDT는 현금(또는 현금 등가물)과 1:1 비율로 완전히 뒷받침되지 않습니다. 감사에 따르면 준비금 구성은 미국 국채 50%, 상업 어음 30%, 통화 시장 자금 16%이며, 나머지 14%는 추가 설명이 부족합니다.









MEXC 공식 웹사이트에 표시된 정보에 따르면, USDT는 현재 시가총액 3위를 차지하고 있으며 스테이블코인 중 1위를 차지하여 투자자들 사이에서 가장 인기 있는 암호화폐입니다. 스테이블코인은 거래자가 법정화폐로 환전할 필요가 없어 암호화폐 거래의 편의성을 높여줍니다. 테더와 관련된 위험에 대한 우려가 여전하지만, 지난 몇 년간 USDT의 거래량은 테더에 대한 대중의 신뢰를 반영합니다.



