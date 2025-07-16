테더(USDT)는 미국 달러(USD)에 고정된 가상화폐의 일종으로, 가상화폐와 법정화폐를 효과적으로 연결합니다. 외환 준비금 계좌에 저장되고 법정화폐로 뒷받침되는 가상 화폐의 한 형태입니다. 테더는 2014년 Tether Limited에서 처음 발행했으며 미국 달러와 1:1 페깅을 유지하도록 설계되어 발행된 USDT 토큰마다 그에 상응하는 달러가 준비금으로테더(USDT)는 미국 달러(USD)에 고정된 가상화폐의 일종으로, 가상화폐와 법정화폐를 효과적으로 연결합니다. 외환 준비금 계좌에 저장되고 법정화폐로 뒷받침되는 가상 화폐의 한 형태입니다. 테더는 2014년 Tether Limited에서 처음 발행했으며 미국 달러와 1:1 페깅을 유지하도록 설계되어 발행된 USDT 토큰마다 그에 상응하는 달러가 준비금으로
튜토리얼/블록체인 백과사전/기본 개념/테더(USDT)란 무엇인가요?

테더(USDT)란 무엇인가요?

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#기본 개념
Terrace
TRC$0.003521+2.59%
알고랜드
ALGO$0.2205-1.60%
비트코인
BTC$121,517.74-1.48%


테더(USDT)는 미국 달러(USD)에 고정된 가상화폐의 일종으로, 가상화폐와 법정화폐를 효과적으로 연결합니다. 외환 준비금 계좌에 저장되고 법정화폐로 뒷받침되는 가상 화폐의 한 형태입니다. 테더는 2014년 Tether Limited에서 처음 발행했으며 미국 달러와 1:1 페깅을 유지하도록 설계되어 발행된 USDT 토큰마다 그에 상응하는 달러가 준비금으로 보유됩니다. 따라서 각 USDT 토큰은 1달러의 자금으로 뒷받침됩니다. USDT는 시장에서 가장 인기 있는 스테이블코인 중 하나가 되었으며, 시가총액 기준으로는 최초이자 최대 규모의 스테이블코인입니다.

1.테더(USDT)의 특징


가장 인기 있는 스테이블코인 중 하나인 테더(USDT)는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다:

1) 최소한의 가격 변동성과 상대적 안정성: 앞서 언급했듯이 USDT는 미국 달러와 1:1 비율로 고정되어 있습니다. 즉, USDT가 발행될 때마다 그에 상응하는 양의 현금이 재정적 보증으로 준비되어 있다는 뜻입니다. 따라서 다른 암호화폐에 비해 상대적으로 안정적으로 가격이 유지되며 변동폭이 제한적입니다.

2) 보안과 신뢰성: USDT는 블록체인 기술을 사용하여 국제 규정 준수 표준 및 규정을 준수하면서 세계 최고 수준의 보안 조치를 보장합니다.

3) 공개 투명성: 테더는 외환 보유고를 매일 공개하고 전문 감사를 받습니다. USDT의 유통량은 테더의 외환 보유량과 일치합니다. 또한 사용자는 테더 플랫폼에서 자금을 확인할 수 있어 투명성이 보장됩니다.

2.테더(USDT)의 주요 용도


스테이블 코인으로서 테더의 주요 기능은 시장 변동성을 완화하고, 금융 서비스 비용을 절감하며, 다양한 거래소에서 디지털 통화 간 교환 매개체 역할을 하는 것입니다. 미국 달러에 페깅되어 있기 때문에 외환과 유사하게 블록체인 기반 송금과 거래에 모두 사용할 수 있습니다.

1) 거래소 현물 거래: 현물 거래는 USDT와 다른 암호화폐 간의 거래를 의미합니다. MEXC와 같은 플랫폼은 거래할 수 있는 수천 개의 디지털 통화를 제공하지만, 많은 플랫폼이 법정화폐(예: USD, GBP)를 사용한 직접 구매를 지원하지 않습니다. 대신 사용자는 먼저 USDT를 구매한 다음 다른 디지털 통화로 교환합니다.

2) 이체 용이성: 스테이블코인으로서 USDT는 가격 변동이 적기 때문에 널리 사용되고 있으며, 종종 이체 수단으로 활용되기도 합니다. MEXC는 TRC20, ERC20, BEP20, MATIC, ALGO, Arbitrum One을 포함한 여러 체인에서 다양한 속도의 USDT 이체를 지원합니다. 사용자는 MEXC 플랫폼에서 자신의 선호도에 맞는 이체 방법을 선택할 수 있습니다.

3) 암호화폐 자산 침체 및 시장 블랙스완 이벤트의 위험을 완화합니다: 예를 들어, BTC를 사용해 이더리움을 구매했는데 3월 12일과 같은 극단적인 시장 상황이 발생하면 두 자산 모두 손실이 발생할 수 있습니다. 하지만 USDT를 사용하면 시장 침체가 예상될 때 디지털 자산을 USDT로 신속하게 전환하여 손실로부터 자산을 보호할 수 있습니다.

3.테더(USDT)의 장점과 위험성


1) USDT의 장점


테더의 가장 큰 장점은 미국 달러와 1:1로 페깅되어 각 테더 토큰이 미국 달러 1달러와 동일하다는 점입니다. 이 기능은 투자자에게 암호화폐 시장에서 거래 및 투자를 위해 법정화폐를 암호화폐 영역으로 옮길 수 있는 편리한 수단을 제공합니다. 또한, 투자자가 보유한 자산의 가치를 유지할 수 있어 시장 변동성으로부터 보호할 수 있는 신뢰할 수 있는 토큰이 될 수 있습니다.

2) USDT의 위험


USDT와 관련된 가장 중요한 위험은 테더의 파산, 과다 발행, 준비금 부족과 같은 문제가 발생할 가능성입니다. 이는 암호화폐 커뮤니티 내에서 오랫동안 우려되어 온 문제입니다. 테더의 발행은 전적으로 중앙 집중화되어 있으며, 이는 발행, 상환, 규제 위험, 운영 위험이 모두 Tether Limited에 집중되어 있다는 것을 의미합니다. 테더는 USDT 준비금의 100%를 달러로 보유하겠다고 약속했지만, 테더의 준비금 내역에 대한 2022년 감사 분기별 보고서에 따르면 USDT는 현금(또는 현금 등가물)과 1:1 비율로 완전히 뒷받침되지 않습니다. 감사에 따르면 준비금 구성은 미국 국채 50%, 상업 어음 30%, 통화 시장 자금 16%이며, 나머지 14%는 추가 설명이 부족합니다.

4.요약


MEXC 공식 웹사이트에 표시된 정보에 따르면, USDT는 현재 시가총액 3위를 차지하고 있으며 스테이블코인 중 1위를 차지하여 투자자들 사이에서 가장 인기 있는 암호화폐입니다. 스테이블코인은 거래자가 법정화폐로 환전할 필요가 없어 암호화폐 거래의 편의성을 높여줍니다. 테더와 관련된 위험에 대한 우려가 여전하지만, 지난 몇 년간 USDT의 거래량은 테더에 대한 대중의 신뢰를 반영합니다.

고지 사항: 본 자료는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권유하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 사용자가 취하는 모든 투자 행위는 이 플랫폼과 무관합니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

암호화폐 시장은 변동성이 크고 가격이 급격하게 변동할 수 있으며, 약간의 지연만으로도 기회 손실이나 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다. 스탑리밋 주문은 투자자가 트리거 가격을 미리 설정할 수 있는 널리 사용되는 자동 거래 도구입니다. 해당 가격에 도달하면 시스템이 자동으로 매수 또는 매도 주문을 실행하여 트레이더가 리스크를 관리하고 수익을 확보할 수 있도

지정가 주문 쉽게 하기: 더 효율적으로 거래하는 방법

지정가 주문 쉽게 하기: 더 효율적으로 거래하는 방법

암호화폐 시장에서 지정가 주문은 투자자가 거래 실행 가격을 정밀하게 통제할 수 있도록 하는 핵심 거래 메커니즘입니다.1. 지정가 주문이란?1.1 정의지정가 주문은 트레이더가 원하는 주문 가격을 지정할 수 있게 합니다. 주문은 지정된 가격 또는 더 유리한 가격에 체결됩니다.지정가 주문이 제출되면, 현재 호가창에 지정된 가격에 일치하는 주문이 이미 존재할 경우

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩은 투자자가 다른 숙련된 트레이더의 거래 행위를 자동으로 복제할 수 있는 암호화폐 거래 투자 전략입니다. 전문 지식이나 거래 경험이 많지 않은 초보자에게 매우 사용자 친화적인 투자 전략입니다.1. 카피 트레이딩의 특징자동화: 투자자가 팔로우할 트레이더를 선택하면 시스템이 자동으로 해당 트레이더와 동일한 매수 및 매도 작업을 실행합니다.투명성:

현물 거래 이해

현물 거래 이해

암호화폐 거래는 일반적으로 현물 거래와 선물 거래의 두 가지 범주로 나뉩니다.현물 거래는 시장에서 디지털 자산을 사고파는 행위로, 두 개의 암호화폐를 교환하고 그 결과로 자산을 소유하는 것을 말합니다. 현물 거래의 가격은 일반적으로 실시간 시장가이며, 거래자는 지정된 만기일 없이 언제든지 거래를 체결할 수 있습니다.MEXC에서 현물 거래하는 방법이 글에서는

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요