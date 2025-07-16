블록체인 분야에서 비트코인은 오랫동안 탈중앙화 금융의 초석 역할을 해왔습니다. 그러나 보다 다양한 금융 애플리케이션에 대한 글로벌 수요가 증가함에 따라, 비트코인의 기본 확장성과 기능성에는 한계가 점점 더 뚜렷해지고 있습니다. 바로 이 지점에서 Side Protocol이 등장합니다. Side는 비트코인 생태계에 혁신적인 확장 솔루션을 제공함으로써, 개발자와블록체인 분야에서 비트코인은 오랫동안 탈중앙화 금융의 초석 역할을 해왔습니다. 그러나 보다 다양한 금융 애플리케이션에 대한 글로벌 수요가 증가함에 따라, 비트코인의 기본 확장성과 기능성에는 한계가 점점 더 뚜렷해지고 있습니다. 바로 이 지점에서 Side Protocol이 등장합니다. Side는 비트코인 생태계에 혁신적인 확장 솔루션을 제공함으로써, 개발자와
Side Protocol이란? 비트코인의 새로운 금융 인프라 가이드

블록체인 분야에서 비트코인은 오랫동안 탈중앙화 금융의 초석 역할을 해왔습니다. 그러나 보다 다양한 금융 애플리케이션에 대한 글로벌 수요가 증가함에 따라, 비트코인의 기본 확장성과 기능성에는 한계가 점점 더 뚜렷해지고 있습니다. 바로 이 지점에서 Side Protocol이 등장합니다. Side는 비트코인 생태계에 혁신적인 확장 솔루션을 제공함으로써, 개발자와 사용자 모두에게 새로운 가능성을 열어주고, 비트코인(BTC)이 진정한 글로벌 주권 통화로 진화하는 데 기여합니다.

1. Side Protocol이란


Side Protocol은 비트코인의 확장 레이어이자, 비트코인과 완벽하게 호환되는 첫 번째 dPoS(위임된 지분증명) 레이어-1 블록체인입니다. Side Protocol은 비트코인의 보안을 고성능 네트워크의 확장성과 결합하여 비트코인 금융의 미래 발전을 이끌기 위해 설계되었으며, 탈중앙화 애플리케이션(dApp) 개발을 위한 새로운 인프라를 제공합니다. Side Protocol의 목표는 전 세계 수십억 명의 사용자를 유치하고, BTC가 전 세계적으로 인정받는 주류 통화가 되도록 돕는 것입니다.

Side Protocol의 핵심 기능은 다음과 같습니다:
  • 비트코인 자산과 완벽하게 호환되어 BTC가 크로스체인 브릿지 없이 순환할 수 있습니다.
  • 효율적이고 안전하며 확장 가능한 온체인 거버넌스를 보장하는 dPoS 합의 메커니즘을 사용합니다.
  • 유연한 확장성을 지원하는 모듈형 아키텍처로, 개발자들이 DeFi, 결제, 자산 관리 등 다양한 애플리케이션을 쉽게 구축할 수 있게 합니다.
  • 전 세계 수십억 명의 사용자를 대상으로 하는 비트코인 중심의 인터넷 인프라를 설계했습니다.
Side Protocol을 통해 비트코인은 단순한 가치 저장 수단을 넘어, 포괄적인 금융 생태계를 구축하는 기초적인 힘으로 진화하게 됩니다.

2. SIDE 토큰이란


Side Protocol 생태계 내에서, BTC는 모든 제품에서 주요 자산으로 사용되는 반면, SIDE는 Side Protocol의 네이티브 유틸리티 토큰으로 네트워크에서 중요한 역할을 합니다. SIDE의 주요 기능은 다음과 같습니다:


2.1 가치 캡처 메커니즘


비트코인을 위한 금융 확장 레이어로서, Side Protocol은 명확한 수익 모델을 갖추고 있습니다. Side Finance, Side Chain, Side Hub, Side Bridge, 네이티브 DEX 및 미래의 애플리케이션 등에서 발생한 수수료는 프로토콜에 의해 정기적으로 SIDE 토큰을 다시 매입하고 소각하는 데 사용됩니다. 이 디플레이션 메커니즘은 SIDE의 희소성과 가치를 꾸준히 증가시킵니다.

2.2 거래 수수료 지불


Side 네트워크에서는 BTC 외에도 사용자가 SIDE 토큰으로 거래 수수료를 지불할 수 있습니다. 모든 네트워크 작업(예: 송금, 계약 실행 등)에는 수수료가 발생하며, 이는 노드 참여자에게 보상으로 지급되고, 스팸 거래 및 서비스 거부 공격을 방지하여 네트워크의 보안과 안정성을 유지하는 데 사용됩니다.

2.3 스테이킹 및 네트워크 보안


Side Chain은 Side Protocol 아키텍처의 핵심 구성 요소로, 네이티브 위임 지원을 갖춘 허가 없는 지분증명(PoS) 메커니즘에서 운영됩니다. 사용자는 자신의 SIDE 토큰을 검증자 노드에 위임하여 스테이킹 보상을 얻으며, 동시에 네트워크의 보안과 운영 안정성에 적극적으로 기여할 수 있습니다.

2.4 온체인 거버넌스


SIDE 토큰 보유자는 탈중앙화된 프로토콜 거버넌스에 참여할 권리를 가집니다. 여기에는 프로토콜 파라미터 조정, 시스템 업그레이드, 재무 자금 할당과 같은 주요 네트워크 결정을 투표하는 것이 포함됩니다. SIDE 토큰을 통해 커뮤니티는 Side Protocol의 미래 방향에 대해 실질적인 제어권을 가지게 됩니다.

3. SIDE 토큰 획득 방법: 에어드랍 및 할당 비율


2024년 11월, Side Protocol은 초기 사용자, 개발자, 파트너들에게 보상을 제공하는 첫 번째 토큰 배포 행사인 Genesis Drop 이벤트를 시작했습니다.

Side Protocol이 공식적으로 발표한 정보에 따르면, 이번 이벤트에서는 총 1억 개의 SIDE 토큰이 에어드랍되었습니다. 구체적인 할당 비율은 아래 표에 나와 있습니다:

카테고리
할당 비율
기준
참고
활성 비트코인 사용자
30%
과거 네트워크 수수료 지출 > 0.005 BTC
50,000개의 주소로 제한, 주소당 600 SIDE
NFT 커뮤니티 회원
10.50%
NFT 커뮤니티 초대 회원
BTC, Cosmos, 솔라나, 이더리움 생태계를 포함
ATOM 스테이커
15%
Cosmos 생태계에서 ATOM을 스테이킹한 사용자
Hydro 사용자 포함
테스트넷 인사이더
32%
테스트넷 작업을 완료하고 주소를 제출한 사용자
11개의 보상 등급으로 나누어지며, 선착순 제한 없음
검증자 및 브릿지 운영자
지정된 보상
테스트넷 노드 및 크로스체인 브릿지 운영에 적극 참여한 사용자
Discord를 통해 소통해야 하며, 수동 배포
공공 재화 기여자
1%
AEZ 공공 재화 프로젝트를 지원하는 참가자
DoraHacks 기부자, 투표자, DORA 스테이커 포함
사회적 이벤트 참가자
5%
소셜 화이트리스트 이벤트
자세한 내용은 추후 발표 예정

Side Protocol은 비트코인의 온체인 애플리케이션에 대한 가능성을 재정의하고 있습니다. 그 중심에는 SIDE 토큰이 있습니다. 이 토큰은 네트워크 내에서 거버넌스 및 참여 권리를 대표하는 핵심적인 힘일 뿐만 아니라, 가치 성장의 중요한 잠재력을 지니고 있습니다. Genesis Drop은 단순한 에어드랍이 아니라, Side 생태계에서 초기 빌더가 될 수 있는 기회입니다.


비트코인과 완전히 호환되는 첫 번째 dPoS 레이어 1 블록체인인 Side Protocol은 비트코인의 응용 범위를 확장하는 것뿐만 아니라, 전 세계 사용자들을 위한 고성능, 안전하고 탈중앙화된 금융 인프라를 구축하고 있습니다. 가치 캡처, 네트워크 인센티브, 거버넌스 강화와 같은 메커니즘을 통해 Side는 장기적인 성장 잠재력을 가진 활기차고 확장 가능한 생태계를 만들고 있습니다.

면책 조항: 본 정보는 투자, 세금, 법률, 금융, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하라는 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고용 정보만을 제공하며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련된 리스크를 충분히 이해하고 신중하게 판단하시기 바랍니다. MEXC는 사용자들의 투자 결정에 대해 책임지지 않습니다.

