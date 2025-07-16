호가창 및 주문 깊이란 무엇인가요?









암호화폐 거래에서 호가창은 가격별로 정렬된 상장 목록으로, 시장의 모든 현재 매수 및 매도 주문을 포함합니다. 대부분의 중앙화 거래소는 호가창 모델을 사용하는데, 메이커는 다양한 가격대의 주문을 생성하여 호가창에 기록하고, 테이커는 이러한 주문을 매칭하여 거래를 완료합니다.









주문 깊이는 호가창의 각 가격대에 있는 총 주문 수량을 나타냅니다. 주문 깊이를 통해 거래자는 시장 유동성, 즉 즉시 체결할 수 있는 주문 수를 파악할 수 있습니다. 주문 깊이가 깊을수록 일반적으로 유동성이 높다는 지표이며, 주문 깊이가 얕으면 가격 변동성이 커지거나 거래 체결이 느려질 수 있습니다.





호가창과 주문 깊이는 시장 정보와 지표를 제공하여 거래자의 의사결정에 참고할 수 있는 데이터를 제공합니다. 거래자는 호가창을 사용해 최고 매수 호가와 매도 호가, 경쟁률 등 현재 시장 매매 상황을 파악할 수 있습니다. 주문 깊이는 거래자가 시장 유동성과 거래 체결 가능성을 측정하는 데 도움이 됩니다.













호가창은 일반적으로 매수 주문, 매도 주문, 가격, 주문 수량의 네 부분으로 구성됩니다.





매수 주문: 특정 가격에 자산을 구매하려는 구매자의 주문 목록입니다.





매도 주문: 특정 가격에 자산을 판매하려는 판매자의 주문 목록입니다.





가격: 매수 주문과 매도 주문의 가격 수준. 각 가격 수준에는 매수 또는 매도할 자산의 주문 수량이 표시됩니다.





주문 수량: 매수 및 매도 주문에 포함된 자산 수량입니다.









4.1 주문 받기: 거래자가 매수 또는 매도 주문을 제출하면 거래 플랫폼이 주문을 받습니다.





4.2 주문 정보 기록: 주문에는 일반적으로 거래 방향, 수량, 가격, 주문 시간 등의 정보가 포함됩니다.





4.3 주문 정렬: 호가창은 매수 및 매도 주문을 고가에서 저가로 또는 저가에서 고가로 가격별로 정렬하여 같은 가격의 주문을 함께 그룹화합니다.





4.4 호가창 업데이트: 새 주문이 생성되면 호가창은 가격별로 적절한 위치에 삽입하고 호가창을 업데이트합니다.





4.5 매칭 거래: 매수 주문과 매도 주문 가격이 일치하면 거래가 체결됩니다.





4.6 주문 깊이 업데이트: 주문이 체결되거나 취소될 때마다 호가창은 각 가격대에서 매수 및 매도 주문의 총 수량을 반영하여 주문 깊이를 업데이트합니다.





4.7 실시간 업데이트: 호가창은 거래 플랫폼에서 실시간으로 업데이트되어 새 주문과 완료된 거래를 표시하므로 거래자는 최신 시장 상황에 따라 의사결정을 내릴 수 있습니다.









5.1 가격 투명성: 호가창은 시장에서 매수 및 매도 주문에 대한 가격 정보를 제공하여 거래자가 현재 시장 가격 수준을 명확하게 파악할 수 있도록 합니다.





5.2 시장 깊이 평가: 일반적으로 시장 깊이가 큰 시장은 유동성이 높고 매수-매도 호가 스프레드가 작아 거래자가 매매를 쉽게 실행할 수 있으므로 더 매력적입니다.





5.3 시장 모니터링 및 분석: 거래자는 호가창의 변화를 관찰하여 시장의 매수세와 매도세를 비교하고 이 정보를 사용하여 거래 전략을 세우고 가격 추세를 예측할 수 있습니다.









6.1 병합 깊이: 시스템에서 설정한 표시 정밀도에 따라 주문을 표시합니다.









6.2 주문 표시 방식: 표시 방식에는 두 가지가 있습니다: 수량 및 총.





수량: 막대형 차트 배경에 매수 및 매도 주문 수량이 반영됩니다.

총: 깊이 차트 배경은 매수 및 매도 주문의 깊이를 반영합니다.









6.3 주문 표시: '평균가 & 합계 표시하기'를 선택하면 주문 데이터 위에 마우스를 올리면 시스템이 평균가, 토큰명, 교환 토큰의 합계를 계산하여 팝업 창에 표시합니다.







