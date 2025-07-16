1. 호가창이란 무엇인가요? 암호화폐 거래에서 호가창은 가격별로 정렬된 상장 목록으로, 시장의 모든 현재 매수 및 매도 주문을 포함합니다. 대부분의 중앙화 거래소는 호가창 모델을 사용하는데, 메이커는 다양한 가격대의 주문을 생성하여 호가창에 기록하고, 테이커는 이러한 주문을 매칭하여 거래를 완료합니다. 2. 주문 깊이란 무엇인가요? 주문 깊이는 호가창의 각1. 호가창이란 무엇인가요? 암호화폐 거래에서 호가창은 가격별로 정렬된 상장 목록으로, 시장의 모든 현재 매수 및 매도 주문을 포함합니다. 대부분의 중앙화 거래소는 호가창 모델을 사용하는데, 메이커는 다양한 가격대의 주문을 생성하여 호가창에 기록하고, 테이커는 이러한 주문을 매칭하여 거래를 완료합니다. 2. 주문 깊이란 무엇인가요? 주문 깊이는 호가창의 각
튜토리얼/블록체인 백과사전/기본 개념/호가창 및 주문 깊이란 무엇인가요?

호가창 및 주문 깊이란 무엇인가요?

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#기본 개념

1. 호가창이란 무엇인가요?


암호화폐 거래에서 호가창은 가격별로 정렬된 상장 목록으로, 시장의 모든 현재 매수 및 매도 주문을 포함합니다. 대부분의 중앙화 거래소는 호가창 모델을 사용하는데, 메이커는 다양한 가격대의 주문을 생성하여 호가창에 기록하고, 테이커는 이러한 주문을 매칭하여 거래를 완료합니다.

2. 주문 깊이란 무엇인가요?


주문 깊이는 호가창의 각 가격대에 있는 총 주문 수량을 나타냅니다. 주문 깊이를 통해 거래자는 시장 유동성, 즉 즉시 체결할 수 있는 주문 수를 파악할 수 있습니다. 주문 깊이가 깊을수록 일반적으로 유동성이 높다는 지표이며, 주문 깊이가 얕으면 가격 변동성이 커지거나 거래 체결이 느려질 수 있습니다.

호가창과 주문 깊이는 시장 정보와 지표를 제공하여 거래자의 의사결정에 참고할 수 있는 데이터를 제공합니다. 거래자는 호가창을 사용해 최고 매수 호가와 매도 호가, 경쟁률 등 현재 시장 매매 상황을 파악할 수 있습니다. 주문 깊이는 거래자가 시장 유동성과 거래 체결 가능성을 측정하는 데 도움이 됩니다.


3. 호가창의 구성 요소


호가창은 일반적으로 매수 주문, 매도 주문, 가격, 주문 수량의 네 부분으로 구성됩니다.

매수 주문: 특정 가격에 자산을 구매하려는 구매자의 주문 목록입니다.

매도 주문: 특정 가격에 자산을 판매하려는 판매자의 주문 목록입니다.

가격: 매수 주문과 매도 주문의 가격 수준. 각 가격 수준에는 매수 또는 매도할 자산의 주문 수량이 표시됩니다.

주문 수량: 매수 및 매도 주문에 포함된 자산 수량입니다.

4. 호가창의 기능은 무엇인가요?


4.1 주문 받기: 거래자가 매수 또는 매도 주문을 제출하면 거래 플랫폼이 주문을 받습니다.

4.2 주문 정보 기록: 주문에는 일반적으로 거래 방향, 수량, 가격, 주문 시간 등의 정보가 포함됩니다.

4.3 주문 정렬: 호가창은 매수 및 매도 주문을 고가에서 저가로 또는 저가에서 고가로 가격별로 정렬하여 같은 가격의 주문을 함께 그룹화합니다.

4.4 호가창 업데이트: 새 주문이 생성되면 호가창은 가격별로 적절한 위치에 삽입하고 호가창을 업데이트합니다.

4.5 매칭 거래: 매수 주문과 매도 주문 가격이 일치하면 거래가 체결됩니다.

4.6 주문 깊이 업데이트: 주문이 체결되거나 취소될 때마다 호가창은 각 가격대에서 매수 및 매도 주문의 총 수량을 반영하여 주문 깊이를 업데이트합니다.

4.7 실시간 업데이트: 호가창은 거래 플랫폼에서 실시간으로 업데이트되어 새 주문과 완료된 거래를 표시하므로 거래자는 최신 시장 상황에 따라 의사결정을 내릴 수 있습니다.

5. 호가창의 중요성


5.1 가격 투명성: 호가창은 시장에서 매수 및 매도 주문에 대한 가격 정보를 제공하여 거래자가 현재 시장 가격 수준을 명확하게 파악할 수 있도록 합니다.

5.2 시장 깊이 평가: 일반적으로 시장 깊이가 큰 시장은 유동성이 높고 매수-매도 호가 스프레드가 작아 거래자가 매매를 쉽게 실행할 수 있으므로 더 매력적입니다.

5.3 시장 모니터링 및 분석: 거래자는 호가창의 변화를 관찰하여 시장의 매수세와 매도세를 비교하고 이 정보를 사용하여 거래 전략을 세우고 가격 추세를 예측할 수 있습니다.

6. MEXC 시각화 기능


6.1 병합 깊이: 시스템에서 설정한 표시 정밀도에 따라 주문을 표시합니다.


6.2 주문 표시 방식: 표시 방식에는 두 가지가 있습니다: 수량 및 총.

수량: 막대형 차트 배경에 매수 및 매도 주문 수량이 반영됩니다.
총: 깊이 차트 배경은 매수 및 매도 주문의 깊이를 반영합니다.


6.3 주문 표시: '평균가 & 합계 표시하기'를 선택하면 주문 데이터 위에 마우스를 올리면 시스템이 평균가, 토큰명, 교환 토큰의 합계를 계산하여 팝업 창에 표시합니다.


면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.


인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

초보자 가이드: 스탑리밋 주문이란 무엇이며, MEXC에서 수익을 확보하고 손실을 방지하기 위해 스탑리밋 주문을 설정하는 방법

암호화폐 시장은 변동성이 크고 가격이 급격하게 변동할 수 있으며, 약간의 지연만으로도 기회 손실이나 불필요한 손실로 이어질 수 있습니다. 스탑리밋 주문은 투자자가 트리거 가격을 미리 설정할 수 있는 널리 사용되는 자동 거래 도구입니다. 해당 가격에 도달하면 시스템이 자동으로 매수 또는 매도 주문을 실행하여 트레이더가 리스크를 관리하고 수익을 확보할 수 있도

지정가 주문 쉽게 하기: 더 효율적으로 거래하는 방법

지정가 주문 쉽게 하기: 더 효율적으로 거래하는 방법

암호화폐 시장에서 지정가 주문은 투자자가 거래 실행 가격을 정밀하게 통제할 수 있도록 하는 핵심 거래 메커니즘입니다.1. 지정가 주문이란?1.1 정의지정가 주문은 트레이더가 원하는 주문 가격을 지정할 수 있게 합니다. 주문은 지정된 가격 또는 더 유리한 가격에 체결됩니다.지정가 주문이 제출되면, 현재 호가창에 지정된 가격에 일치하는 주문이 이미 존재할 경우

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩이란 무엇인가요?

카피 트레이딩은 투자자가 다른 숙련된 트레이더의 거래 행위를 자동으로 복제할 수 있는 암호화폐 거래 투자 전략입니다. 전문 지식이나 거래 경험이 많지 않은 초보자에게 매우 사용자 친화적인 투자 전략입니다.1. 카피 트레이딩의 특징자동화: 투자자가 팔로우할 트레이더를 선택하면 시스템이 자동으로 해당 트레이더와 동일한 매수 및 매도 작업을 실행합니다.투명성:

현물 거래 이해

현물 거래 이해

암호화폐 거래는 일반적으로 현물 거래와 선물 거래의 두 가지 범주로 나뉩니다.현물 거래는 시장에서 디지털 자산을 사고파는 행위로, 두 개의 암호화폐를 교환하고 그 결과로 자산을 소유하는 것을 말합니다. 현물 거래의 가격은 일반적으로 실시간 시장가이며, 거래자는 지정된 만기일 없이 언제든지 거래를 체결할 수 있습니다.MEXC에서 현물 거래하는 방법이 글에서는

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요