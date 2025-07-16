피보나치 되돌림이란 무엇인가요?





거래를 지속하면서 거래자들은 '과학적' 접근 방식을 사용하여 추세를 예측하려는 시도로 다양한 기술적 분석 이론을 고안하게 되었습니다. 피보나치 되돌림은 시장 지지 및 저항 수준을 결정하는 데 일반적으로 사용되는 기술적 분석 방법이기도 합니다. 지지선은 하락세 동안 가격이 안정되고 하락이 멈출 수 있는 잠재적인 수준을 나타냅니다. 압력 수준이라고도 알려진 저항선은 가격이 상승세 동안 저항에 직면하고 상승 움직임을 반전시킬 수 있는 잠재적 수준을 나타냅니다.





피보나치 되돌림은 수학자 레오나르도 피보나치가 발견한 피보나치 수열 또는 황금비 수열이라고 불리는 일련의 숫자에서 파생되었습니다.





레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)는 뛰어난 수학자였으며, 1202년에 아라비아 숫자 체계를 서구 세계에 소개한 책 'Liber Abaci'를 썼습니다. 이 책에서 그는 흥미로운 문제를 제기했습니다. 성체 토끼 한 쌍이 있는데, 그들은 매달 한 쌍의 새끼 토끼를 낳습니다. 한 달에 한 번 태어난 새끼 토끼는 또 다른 한 쌍의 새끼 토끼를 낳을 수도 있습니다. 각 쌍의 토끼가 이러한 탄생, 성숙, 번식의 과정을 거치고 결코 죽지 않는다면, N개월 후에는 몇 쌍의 토끼가 남을까요?





수열을 사용하여 이를 표현하면 유명한 피보나치 수열을 얻게 됩니다: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... 수열의 각 후속 숫자는 이전 두 숫자의 합이며, 이러한 숫자는 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% 및 100%의 특정 비율 관계를 나타냅니다. 50%는 피보나치 비율은 아니지만 많은 사람들이 여전히 이를 매우 중요하게 여깁니다.





1611년에 한 학자는 피보나치 수열이 황금비인 1.618033987에 수렴한다는 사실을 발견했습니다. 이후 사람들은 다양한 분야에서 피보나치 수열을 발견하게 되었습니다. 일상 생활에서 꽃의 총 꽃잎 수는 피보나치 수와 일치하는 경우가 많습니다. 현대 물리학에서는 피보나치 수열을 바탕으로 황금 비율과 백금 비율에 대한 3차원 물리적 공간의 준주기를 계산할 수 있습니다. 건축에서 많은 수수께끼의 구조는 피라미드의 삼각형 면의 높이와 밑변 길이의 비율과 같은 피보나치 비율을 따릅니다. 피보나치 수열은 가격 상승과 되돌림의 미스터리를 밝히기 위해 거래에서도 사용됩니다.





시장 가격 추세에는 간헐적인 반전 또는 더 큰 추세 내에서 이차적인 작은 추세가 있는 특정 방향으로 움직이는 것이 포함됩니다. 피보나치 되돌림은 피보나치 비율(0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%)을 사용하여 이러한 비율 관계를 기반으로 시장 되돌림 및 반등 범위를 결정합니다.





따라서 우리는 피보나치 되돌림을 사용하여 시장의 잠재적 저항 또는 지지 수준을 결정하고 거래자에게 진입 및 나가는 지점을 안내할 수 있습니다. 상승 추세에서 시장이 하락세를 보일 경우, 피보나치 되돌림을 통해 가격이 안정되고 다시 상승 추세를 재개할 수 있는 잠재적 지지 수준을 식별할 수 있습니다. 하락 추세에서 시장이 반등할 경우, 피보나치 되돌림을 통해 잠재적 저항 수준을 식별할 수 있으며, 가격이 이 수준에 도달하면 시장은 계속해서 하락할 수 있습니다.





위의 내용은 단지 이론적인 소개일 뿐이며, 실제 거래에서 디지털 화폐의 가격은 수요와 공급, 프로젝트 펀더멘털, 뉴스 등 다양한 요인의 영향을 받습니다. 피보나치 되돌림 지표가 왜곡될 수도 있습니다. 따라서 철저한 리스크 관리가 필수적입니다.





기술적 분석에서 피보나치 되돌림은 일반적으로 주어진 기간 동안 가장 낮은 지점과 가장 높은 지점인 2개의 변곡점을 선택하여 차트에 그릴 수 있습니다. 상승 추세와 하락 추세의 시작점과 끝점이 다릅니다. 상승 추세에서는 1(또는 100%) 값의 가장 낮은 지점에서 시작하여 0(또는 0%) 값의 가장 높은 지점에서 끝납니다. 하락 추세에서는 가장 높은 지점에서 시작하여 가장 낮은 지점에서 끝납니다.





MEXC 웹사이트에서는 다음 순서에 따라 피보나치 되돌림을 사용할 수 있습니다.

① MX 현물 거래를 예로 들면(방법은 선물 거래와 동일), 거래 페이지로 이동 후 도구 아이콘을 클릭합니다.









② 차트 좌측의 피보나치 되돌림 아이콘을 선택합니다.









③ 시작점과 끝점을 확인하세요. MX가 상승 추세에 있음을 분명히 알 수 있습니다. 2023년 9월 최저가 지점을 시작점으로, 2023년 6월 최고가 지점을 종료점으로 선택합니다. 최저점에 마우스 커서를 놓고 위로 드래그하면 완료됩니다.









MEXC 앱에서 피보나치 되돌림을 사용할 수도 있습니다. 차트 그리기 화면에서 피보나치 되돌림 아이콘을 선택한 후 그리기 방법은 웹사이트 방법과 동일합니다. 차트 그리기 화면에 접속하려면 ' 그리기 도구 사용법(기본 차트 버전) .' 글을 참고하시기 바랍니다.



