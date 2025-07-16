더스팅 공격(dusting attack)은 은밀하고 파괴적인 형태의 네트워크 공격으로, 아주 적은 양의 암호화폐를 수많은 지갑 주소로 전송하고 이후 악의적인 활동을 위해 해당 주소를 표시하는 것을 포함합니다. 전송되는 암호화폐의 양이 극히 적기 때문에 이러한 유형의 공격은 표적이 된 피해자가 알아채지 못하는 경우가 많습니다. 1. 더스트(Dust)란? "먼더스팅 공격(dusting attack)은 은밀하고 파괴적인 형태의 네트워크 공격으로, 아주 적은 양의 암호화폐를 수많은 지갑 주소로 전송하고 이후 악의적인 활동을 위해 해당 주소를 표시하는 것을 포함합니다. 전송되는 암호화폐의 양이 극히 적기 때문에 이러한 유형의 공격은 표적이 된 피해자가 알아채지 못하는 경우가 많습니다. 1. 더스트(Dust)란? "먼
튜토리얼/블록체인 백과사전/보안 지식/더스팅 공격(Dust...Attacks)이란?

더스팅 공격(Dusting Attacks)이란?

#기본 개념
더스팅 공격(dusting attack)은 은밀하고 파괴적인 형태의 네트워크 공격으로, 아주 적은 양의 암호화폐를 수많은 지갑 주소로 전송하고 이후 악의적인 활동을 위해 해당 주소를 표시하는 것을 포함합니다. 전송되는 암호화폐의 양이 극히 적기 때문에 이러한 유형의 공격은 표적이 된 피해자가 알아채지 못하는 경우가 많습니다.

1. 더스트(Dust)란?


"먼지(더스트; Dust)"는 공기 중에 떠다니는 극히 작은 고체 입자를 의미합니다. 암호화폐의 맥락에서 '더스트'는 매우 적은 양의 암호화폐를 지칭하는 데 사용되는 설명적인 용어입니다. 비트코인의 가장 작은 단위인 사토시는 소수점 이하 8번째 자리에 위치하며, 0.00000001 BTC로 표시됩니다. 작은 크기에도 불구하고 실제 단위로 사용됩니다.

더스팅 공격으로 아주 적은 양의 토큰을 받는 것 외에도 일상적인 거래에서도 더스트가 발생할 수 있습니다. 암호화폐 트레이더의 경우 더 이상 거래할 수 없는 소량의 토큰을 보유하게 되는 것이 일반적이며, 이렇게 남은 소량도 더스트로 간주됩니다.

MEXC는 소액 자산을 MX로 교환하는 기능을 제공합니다. 거래량이 적어 거래할 수 없는 토큰을 클릭 한 번으로 쉽게 MX로 전환할 수 있습니다.

2. 더스팅 공격의 작동 방식


더스팅의 개념을 설명함으로써 더스트가 외부의 악성 공격뿐만 아니라 일반적인 거래 활동에서도 나타난다는 것을 알게 될 것입니다. 더스트 자체는 해를 끼치지 않으며, 공격자가 사용자의 거래 행동, 선호도 및 잠재적인 개인 정보에 대한 정보를 수집하기 위해 수많은 주소에 더스트를 퍼뜨리는 것이 더스팅 공격의 위험성이라는 점을 이해하는 것이 중요합니다.

더스팅 공격의 작동 방식을 이해하는 것은 개인 자산과 정보 보안을 보호하는 데 매우 중요합니다. 더스팅 공격은 일반적으로 주소 태그 지정, 더스트 확산, 주소 연결, 행동 분석, 잠재적 악용 등 5가지 주요 단계로 이루어집니다.

주소 태그 지정: 공격자는 온체인 행동과 트랜잭션을 관찰하여 관심 있는 활성화된 지갑 주소를 식별합니다.

더스트 확산: 공격자는 표시된 활성 주소에 소량의 더스트를 전송합니다.

주소 연결: 공격자는 소량의 더스트를 여러 주소에 전송하여 여러 주소와 관련 지갑 간의 연결을 시도합니다.

행동 분석: 공격자는 연결된 주소를 통해 피해자의 거래 행동, 자금 흐름 등을 관찰하여 피해자의 행동 패턴을 연구하고 분석할 수 있습니다.

잠재적 악용: 공격자는 수집된 정보를 분석하고 활용하여 피싱과 같은 후속 공격의 기반을 마련합니다.

3. 더스팅 공격의 목적


더스팅 공격의 주요 목적은 직접적인 자금 탈취가 아니라 사용자의 개인 정보를 침해하고 후속 공격을 위한 기반을 마련하는 것입니다.

3.1 향후 공격을 위한 데이터 수집


더스팅 공격에는 사용자의 거래 습관, 자금 흐름, 지갑 잔액 등의 정보를 수집하고 연구하여 더 가치 있는 공격 대상을 찾아내고 가능한 취약점 악용 등이 포함됩니다.

3.2 표적 공격 시작


더스팅 공격은 수집된 데이터를 잠재적으로 노출된 개인 소셜 데이터와 매칭하여 익명의 지갑 주소와 실제 사용자 신원을 연결합니다. 이는 표적 공격을 용이하게 하여 사용자에게 잠재적인 위험과 자산 손실을 초래합니다.

3.3 개인 정보 및 평판 침해


더스팅 공격은 잠재적으로 기업과 공인의 평판에 해를 끼칠 수 있습니다. 공격자가 지갑 주소를 기업 또는 개인 정보와 연결하여 갈취 또는 기타 범죄 활동에 관여하면 기업 및 공인의 평판에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 더스팅 공격을 피하는 방법


4.1 인식되지 않는 거래에 주의하기


출처를 알 수 없는 소량의 암호화폐는 거래하지 마시고, 원치 않는 거래는 주의해야 합니다. 또한 이러한 거래는 잠재적인 더스팅 공격 행위로 간주하시기 바랍니다.

4.2 HD 지갑 사용하기


계층적 결정론적(HD) 지갑에는 각 거래마다 새 주소를 자동으로 생성하는 기능이 있어 공격자가 지갑 활동을 추적하기 어렵습니다. HD 지갑을 사용하면 거래의 개인정보 보호와 보안을 강화할 수 있습니다.

4.3 보안 조치 강화


지갑의 전반적인 보안을 강화하려면 2단계 인증(2FA)을 활성화하고, 암호화폐 거래 소프트웨어를 정기적으로 업데이트하며, 피싱 공격에 주의하고, 알 수 없는 링크를 클릭하지 않는 등의 조치를 취하세요.

암호화폐는 처음부터 개인 정보 보호 및 보안 문제에 지속적으로 직면해 왔으며, 더스팅 공격은 개인 정보 보호에 대한 직접적인 도전이었습니다. 암호화폐 업계에는 해당 블록체인 솔루션을 개발하여 이러한 개인정보 보호 문제를 해결하는 데 전념하는 팀이 있습니다. 일반 사용자의 경우 자산 손실을 방지하기 위해 경계를 늦추지 않는 것이 필수적입니다.

면책 조항: 이 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 상담 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산을 구매, 판매 또는 보유하기 위한 조언을 구성하지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

