블록체인 네트워크 거래 수수료란?

2025년 7월 16일
채굴자 수수료라고도 하는 블록체인 네트워크 거래 수수료는 사용자가 BTC/ETH와 같은 암호화폐를 전송하는 과정에서 블록체인 채굴자/검증자에게 지불하는 수수료입니다. 전통적인 은행 시스템의 송금 수수료와 유사합니다.

일반적으로 블록체인 네트워크는 분산 노드에 의해 유지되며, 노드 유지 관리자도 채굴자로서 거래 정보의 정확성을 확인하고 거래를 블록체인의 블록으로 패키징하여 전송을 완료합니다.

1.블록체인 거래 수수료를 부과해야 하는 이유는 무엇인가요?


거래 수수료를 다음 두 가지 주요 이유로 부과됩니다.

첫째, 악의적인 행위에 대한 비용이 증가합니다.


거래 수수료가 없다면 악의적 행위자들은 여러 개의 지갑을 사용하여 0.000001 BTC를 한 번에 전송하는 등 소액을 여러 번 전송할 수 있습니다. 이는 악의적 행위자에게는 큰 손실을 입히지 않지만, 많은 양의 블록체인 네트워크 리소스를 소비하여 네트워크 정체로 이어지고 합법적인 사용자가 거래를 수행하지 못하게 합니다. 채굴자 수수료를 도입함으로써 사기성 거래를 수행하는 비용이 상당해지기 때문에 이러한 악의적인 행위를 막을 수 있습니다.

둘째, 채굴자와 노드에 대한 보상 역할을 합니다.


채굴자와 노드가 거래 정보를 블록체인 네트워크에 브로드캐스트하면 프로세스에서 리소스와 노동력을 소비합니다. 채굴자와 노드가 이러한 거래를 블록으로 처리하도록 장려하기 위해 거래 수수료의 일부가 그들의 노력에 대한 보상으로 할당됩니다.

2.블록체인 거래 수수료는 어떻게 계산하나요?


거래 수수료 계산은 블록체인 네트워크마다 조금씩 다릅니다. 여기서는 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)이라는 두 가지 인기 있는 암호화폐의 계산 방법을 소개합니다.

2.1 비트코인 블록체인 거래 수수료


비트코인 블록체인은 필수 거래 수수료를 부과하지 않으며, 이론적으로 비트코인 전송은 수수료 없이 수행될 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 비트코인 거래의 인기가 높아지면서 채굴자들은 수수료가 있는 거래의 우선 순위를 정하기 시작했습니다. 그 결과 수수료를 지불하지 않고 비트코인 거래를 완료하는 것이 거의 불가능해졌습니다.

비트코인의 거래 수수료는 거래되는 금액과 관련이 없으며, 거래의 바이트 크기에 따라 달라집니다. 바이트 크기는 트랜잭션에 사용된 UTXO의 수에 따라 결정됩니다. 트랜잭션에서 사용하고 소비하는 UTXO가 많을수록 전송 바이트 크기가 커져 트랜잭션 수수료가 높아집니다. 예를 들어, Bob과 Tom이 모두 Alice에게 3 BTC를 보내는 경우, Bob은 각각 1 BTC에 해당하는 3개의 UTXO를 사용하고 Tom은 3 BTC에 해당하는 1개의 UTXO를 사용합니다. 이때 Bob의 거래는 분명히 Tom의 거래에 비해 훨씬 더 큰 바이트 크기를 가지므로 더 높은 거래 수수료를 지불하게 됩니다. UTXO는 미사용 트랜잭션 출력(Unspent Transaction Output)의 약자입니다. UTXO에 대한 자세한 내용은 MEXC 초보자 가이드 "미사용 트랜잭션 출력이란(UTXO)?"을 참고하시기 바랍니다.

바이트 크기 외에도 비트코인의 거래 수수료는 거래의 바이트당 필요한 사토시(sats)의 수를 나타내는 채굴자 수수료율의 영향을 받습니다(sat는 비트코인의 최소 단위, 1 사토시 = 0.00000001 BTC). 채굴자의 수수료율은 비트코인 네트워크의 정체와 관련이 있습니다. 비트코인을 거래하는 사람이 너무 많으면 네트워크가 혼잡해질 수 있습니다. 그런 경우 거래가 빨리 확인되길 원한다면 채굴자 수수료율을 높이도록 선택할 수 있으며, 채굴자는 블록에서 거래를 우선순위에 둘 것입니다. 또는 비트코인 네트워크가 정상으로 돌아올 때까지 기다릴 수 있으며 채굴자는 수신한 순서대로 트랜잭션을 포함합니다.

요약하면 비트코인 블록체인 거래 수수료는 다음과 같이 계산됩니다. 거래 수수료 = 바이트 크기 * 채굴자 수수료율.

2.2 이더리움 블록체인 거래 수수료


비트코인에 비해 이더리움 블록체인에서 거래 수수료를 계산하는 것은 상대적으로 복잡합니다. 거래 수수료를 계산하는 과정에서 이더리움 블록체인 네트워크는 ① Gwei, ② 기본 수수료, ③ 우선 수수료(팁), ④ 가스 한도라는 개념을 도입합니다.

① Gwei:


Sat가 비트코인의 최소 단위인 것처럼 Gwei는 이더리움의 최소 단위이며, 1 Gwei = 0.000000001 ETH입니다. 이더리움 블록체인의 거래 수수료는 Gwei로 표시됩니다.

② 기본 수수료:


각 블록에는 최소 가격으로 기본 수수료가 있습니다. 이더리움 블록에 트랜잭션을 추가하려면 트랜잭션 수수료(가스 수수료)가 최소한 기본 수수료와 같아야 합니다. 기본 수수료는 이전 블록의 크기(모든 거래에 사용된 가스의 총량)와 목표 크기를 비교하는 공식을 사용하여 계산됩니다. 목표 블록 크기를 초과하면 각 블록의 기본 수수료가 최대 12.5%까지 증가할 수 있습니다.

③ 우선 수수료(팁):


런던 업그레이드 이후 이더리움은 채굴자들이 블록에 거래를 포함하도록 장려하기 위해 우선 수수료(팁) 개념을 도입했습니다. 팁은 선택 사항이며 0으로 설정할 수도 있습니다. 거래가 우선적으로 실행되기를 원하는 경우, 더 높은 팁을 제공하여 채굴자가 거래를 블록에 포함하도록 우선 순위를 정하도록 권장할 수 있습니다.

④ 가스 한도:


가스 한도는 거래에 기꺼이 지출할 수 있는 최대 수수료 금액을 나타냅니다. 스마트 계약과 관련된 거래는 단순 결제에 비해 더 많은 계산 리소스가 필요하기 때문에 더 높은 가스 한도가 필요합니다. 일반적으로 표준 이더리움 전송의 가스 하한은 21,000 Gwei이며 상한은 사용자가 설정할 수 있습니다.

위의 네 가지 요소를 고려하여 이더리움 블록체인의 거래 수수료는 다음과 같이 계산됩니다. 거래 수수료 = 가스 한도 * (기본 수수료 + 팁 수수료).

블록체인 네트워크 또는 토큰마다 수수료 기준과 계산 방법이 다릅니다. 예를 들어, 다음 블록체인의 거래 수수료율은 PIT 4%, CULT 0.4%, FEG-ETH 2%, GM 1%입니다. 이러한 수수료는 노드 또는 채굴자가 징수하며, 플랫폼과 독립적입니다. 단, 거래 수수료는 블록체인 네트워크 상태 등의 요인에 따라 달라질 수 있으므로 정확한 정보는 해당 블록체인의 실제 거래 수수료를 참조하시기 바랍니다.


