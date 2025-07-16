선물 거래에서 미실현 손익과 실현 손익은 혼동될 수 있습니다. 포지션을 보유할 때 표시되는 손익과 포지션을 청산한 후 실제 손익이 다른 이유는 무엇일까요? 이 글에서는 간단한 공식과 예시를 통해 두 가지 손익의 차이점을 명확히 설명합니다. 1. 미실현 손익과 실현 손익의 차이점 1.1 기본 정의 미실현 손익과 실현 손익의 주요 차이점은 포지션 청산 여부입니선물 거래에서 미실현 손익과 실현 손익은 혼동될 수 있습니다. 포지션을 보유할 때 표시되는 손익과 포지션을 청산한 후 실제 손익이 다른 이유는 무엇일까요? 이 글에서는 간단한 공식과 예시를 통해 두 가지 손익의 차이점을 명확히 설명합니다. 1. 미실현 손익과 실현 손익의 차이점 1.1 기본 정의 미실현 손익과 실현 손익의 주요 차이점은 포지션 청산 여부입니
선물 거래에서 미실현 손익과 실현 손익은 혼동될 수 있습니다. 포지션을 보유할 때 표시되는 손익과 포지션을 청산한 후 실제 손익이 다른 이유는 무엇일까요? 이 글에서는 간단한 공식과 예시를 통해 두 가지 손익의 차이점을 명확히 설명합니다.


1. 미실현 손익과 실현 손익의 차이점


1.1 기본 정의


미실현 손익과 실현 손익의 주요 차이점은 포지션 청산 여부입니다.

미실현 손익: 시장 가격 변동에 따라 실시간으로 변동하는 미실현 포지션의 손익을 의미합니다. MEXC에서는 미실현 손익이 기본적으로 공정 가격을 사용하여 계산됩니다. 사용자는 현재 포지션 설정에서 미실현 손익의 가격 결정 기준을 선택할 수 있습니다.


실현 손익: 포지션 청산 후 실제로 발생한 손익입니다. 여기에는 거래 수수료, 펀딩 수수료, 그리고 청산 손익을 포함한 해당 포지션의 모든 실현 손익이 포함됩니다. 청산 손익은 청산 시점에 시스템에 의해 매칭된 시장 가격을 기준으로 계산됩니다.


참고: 공정 가격은 인덱스 가격과 시장 가격을 합산하여 계산되며, 최종 계약 가격과 다를 수 있습니다. 이러한 차이는 미실현 손익과 실현 손익 간의 차이를 발생시키는 요인 중 하나입니다.

1.2 계산식 비교

포지션 유형
미실현 손익 계산 공식
실현 손익 계산 공식
(공정 가격 - 평균 진입 가격) x 포지션 x 크기
(평균 청산 가격 − 평균 진입 가격) x 포지션 x 크기
(평균 진입 가격 - 공정 가격) x 포지션 x 크기
(평균 진입 가격 − 평균 청산 가격) x 포지션 x 크기

1.3 예시


포지션을 청산한 후 수익이 감소하는 이유는 무엇일까요? USDT-M ETHUSDT 선물을 예로 들어 보겠습니다.

포지션 보유:

포지션 청산 후:

포지션 정보:
  • 거래 페어: ETHUSDT (롱 포지션: ETH 강세)
  • 평균 진입가: 2,721.18 USDT
  • 공정 가격: 2,723.92 USDT
  • 평균 청산가: 2,722.91 USDT
  • 포지션 크기: 50 USDT (1 cont. = 0.01 ETH)
  • 오픈 수수료: -0.2722 USDT
  • 청산 수수료: -0.2722 USDT

미실현 손익 = (공정 가격 - 평균 진입가) x 포지션 x 크기 = (2723.92 - 2721.18) x 50 x 0.01 = 1.37 USDT
현재 미실현 이익 = 1.37 USDT

실현 손익 = (평균 청산가 - 평균 진입가) x 포지션 x 크기 - 거래 수수료 - 펀딩 수수료 = (2722.91 - 2721.18) x 50 x 0.01 - (0.2722 + 0.2722) - 0 = 0.3206 USDT
실제 이익 = 0.3206 USDT

1.4 포지션 청산 전후의 손익이 다른 이유는 무엇인가요?


미실현 손익과 실현 손익이 다른 이유는 다음과 같습니다.

이유 1: 공정가가 시장가와 차이가 발생하면 미실현 손익과 실현 손익이 달라집니다.

미실현 손익은 기본적으로 공정 가격을 기준으로 계산되는 반면, 실현 손익은 실제 매칭된 시장가를 기준으로 계산됩니다. 시장 변동폭이 클 경우 두 가격 간의 차이가 발생할 수 있으며, 이로 인해 미실현 손익과 실현 손익 간에 차이가 발생할 수 있습니다.

이유 2: 거래 수수료 및 펀딩 수수료 공제

포지션 청산 시 수수료가 공제되므로, 수수료 공제 후 실제 실현 손익과 미실현 손익이 다를 수 있습니다. 펀딩 수수료 기간 동안 포지션을 유지하는 경우, 펀딩 비용이 발생할 수 있습니다.

참고: 펀딩 비율이 양수이면 롱 포지션 투자자는 숏 포지션 투자자에게 펀딩 수수료를 지불하고, 음수이면 숏 포지션 투자자는 롱 포지션 투자자에게 펀딩 수수료를 지불합니다.

이유 3: 실시간 가격 변동

암호화폐 가격은 사용자의 거래 행동에 크게 좌우됩니다. 대량의 매수 또는 매도 주문은 단기적인 급격한 시장 가격 변동을 초래할 수 있습니다. 이러한 변동으로 인해 포지션 유지 시 표시되는 손익과 청산 후 실제 손익이 다를 수 있습니다.

알림:
  • 공정 가격 메커니즘은 시장 조작의 영향을 줄여주지만, 실제 실현 손익은 주문 체결 시점의 시장 가격에 따라 달라집니다.
  • 선물 거래에서는 미실현 손실이 강제 청산을 초래할 수 있으므로 포지션 위험 관리가 매우 중요합니다.

2. 손익률 계산 방법


2.1 계산 공식


선물 거래에서 손익률은 거래 성과를 측정하는 핵심 지표입니다.
손익률 = (손익 / 오픈 증거금) x 100%
오픈 증거금 = (평균 진입 가격 x 컨트랙트 수 x 크기) / 레버리지
ROI = 미실현 손익 / 오픈 증거금
ROI는 현재 레버리지에만 영향을 받으며, 증거금 증감에는 영향을 받지 않습니다.

2.2 예시

포지션 정보
  • 거래 페어: ETHUSDT (롱 포지션 - ETH 강세)
  • 레버리지: 500배
  • 방향: 롱 (강세)
  • 진입가: 2697.30 USDT
  • 실시간 공정 가격: 2703.67 USDT
  • 포지션 크기: 50장
  • 거래 수수료 = 0.2697 USDT
  • 펀딩 수수료 = 0 USDT

초기 증거금 = (평균 진입 가격 x 컨트랙트 수 x 크기) / 레버리지 = (2697.30 x 50 x 0.01) / 500 = 2.6973 USDT

손익 = 미실현 손익 - 거래 수수료 - 펀딩 수수료 = 3.185 - 0.2697 - 0 = 2.9153 USDT

손익률 = (손익 / 오픈 증거금) x 100% = (2.9153 / 2.6973) x 100% = 108%

면책 조항: 본 정보는 투자, 세무, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언으로 해석되지 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 조언으로 해석되지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 신중을 기하시기 바랍니다. MEXC는 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

