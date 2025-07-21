Kickstarter 이벤트 FAQ









Kickstarter 이벤트는 사용자가 MEXC에서 자신이 좋아하는 프로젝트를 지원하기 위해 투표할 수 있는 프로젝트의 사전 출시 단계에서 시작된 활동으로, 투표에 성공한 모든 사용자에게 토큰을 에어드랍합니다. 이 이벤트는 고품질 프로젝트를 식별함과 동시에 MEXC 사용자에게 에어드랍 혜택을 제공하기 위해 고안되었습니다.









1단계: 참여 자격

자격을 얻으려면 계정에서 금액 또는 거래 페어에 관계없이 선물 거래를 1회 이상 완료하고 이벤트 시작일 당일 01:00(KST) 이전 24시간 동안 연속으로 최소 5 MX를 보유해야 합니다.





2단계: MX 커밋 및 유효한 커밋 수량 계산하기

자격 요건을 충족하면 이벤트 기간 동안 MX를 커밋할 수 있습니다. 커밋한 MX는 보상을 계산하는 데 사용되며 동결되지 않습니다. 이벤트가 종료된 후에는 실제 커밋한 수량과 자격 요건을 충족한 레벨을 기준으로 유효한 커밋 수량을 계산합니다. 유효한 커밋 수량이 많을수록 더 많은 보상을 받게 됩니다.





3단계: 유효한 초대자를 초대하여 보상 계수 높이기

친구를 초대하여 입금 및 선물 거래를 등록하고 완료하면 보상 계수를 높일 수 있습니다. 유효한 초대 대상은 다음과 같이 정의됩니다:

유효한 초대받은 사용자는 추천 링크 또는 코드를 사용하여 MEXC에 등록해야 합니다.

초대된 친구가 가입 후 첫 입금을 완료한 시점부터 7일 이내에 총 입금 금액이 100 USDT 이상이어야 합니다 (내부 이체는 제외되며, 온체인 입금, P2P 또는 법정 화폐 구매만 유효 입금으로 간주됩니다).

초대받은 사람은 최소 1건의 선물 거래를 완료해야 합니다(최소 금액 제한 없음).

선물 거래에는 카피 트레이딩이 포함되지 않습니다.

*참고: 선물 거래 완료 = 포지션 오픈 및 청산을 모두 완료한 경우.





초대한 유효한 초대자 수가 늘어날수록 보상 계수가 커지고 총 보상의 더 많은 부분을 받을 수 있습니다.

보상 규칙: 더 많은 MX를 커밋하고 더 많은 유효한 초대자를 초대할수록 최종적으로 더 많은 보상을 받게 됩니다.





레벨 요구사항 계수 V1 24시간 연속으로 5 MX 이상 유지. x1 V2 유효한 사용자 1명 초대. x1.5 V3 유효한 사용자 2명 초대. x1.55 V4 유효한 사용자 3명 초대. x1.6 V5 유효한 사용자 4명 초대. x1.65 V6 유효한 사용자 5명 초대. x1.7 V7 유효한 사용자 6명 초대. x1.75





사용자의 유효 커밋한 MX 수량 = 사용자의 실제 커밋한 MX 수량 * 커밋 계수





사용자 A의 보상 계산:

사용자 A의 보상 = (사용자 A의 유효 커밋한 MX 수량 / 모든 사용자의 총 유효 커밋한 MX 수량) * 총 상금 풀

더 많은 MX를 커밋하고 유효한 사용자로 초대하는 친구가 많을수록 보상 몫이 커집니다!





유효한 사용자의 정의: 유효한 사용자 = 등록 후 첫 입금을 완료하고(내부 이체는 포함되지 않지만 온체인, P2P 또는 법정화폐를 통한 입금은 모두 유효), 7일 이내에 $100 이상의 입금을 누적하고, 선물 거래를 1회 이상 완료한 사용자(최소 1회 주문 청산을 완료해야 함)





참고: 시스템은 유효한 초대된 사용자 수를 스냅샷으로 찍고(30일 동안 유효) 다음날 레벨을 업데이트합니다. 사용자는 이벤트 페이지에서 자신의 계정 레벨 계수를 확인할 수 있습니다.





4단계: 보상 분배

보상은 규칙에 따라 귀하의 현물 지갑에 분배됩니다.









연속 24시간 동안 스냅샷된 모든 MX 수량 중 최소 수량이 MX 보유량 계산에 사용됩니다.

1）현물 계정 잔액 스냅샷: 하루 중 가장 적은 양의 스냅샷을 찍습니다(하루 동안 세 번의 랜덤 스냅샷).

예시: 하루 세 번의 스냅샷에서 MX 수량은 100 MX, 200 MX, 300 MX - 하루의 최소 스냅샷 수량은 100 MX입니다.

2）스냅샷은 이벤트가 시작되기 전날에 종료되며, 데이터는 UTC+8 시간대를 기준으로 수집됩니다.









커밋할 수 있는 최소 수량은 5 MX이며, 최대 수량은 100,000입니다.





1）24시간 동안 현물 지갑에 스냅샷된 최소 MX 금액이 언제든지 5 MX 미만으로 떨어지면 커밋할 수 있는 MX 금액이 0이 되며, Kickstarter에 참여할 수 없습니다.

2）24시간 연속 현물 지갑의 최소 MX 수량이 5 MX에서 100,000 MX 사이인 경우, 커밋할 수 있는 MX 금액은 24시간 동안 현물 지갑에 스냅샷된 가장 낮은 MX 금액이 됩니다.

3）24시간 연속 현물 지갑의 최소 MX 금액이 100,000 MX보다 큰 경우 커밋할 수 있는 최대 MX 금액은 100,000 MX입니다.





유의 사항: 한 사용자가 여러 계정에서 총 100,000 MX 이상을 커밋하는 경우, 관련 계정이 플랫폼의 리스크 관리 조치에 의해 트리거될 수 있습니다. 주의하여 진행하시기 바랍니다.









Kickstarter 에어드랍 금액은 MX 보유량뿐만 아니라 다음 요소에 따라 달라집니다:

1）모든 사용자가 커밋한 총 유효 MX: 전체 약정이 크게 증가하면 비례적으로 귀하의 몫이 감소할 수 있습니다.

2）현재 상금 풀 규모: 총 풀이 감소하면 그에 따라 개인별 할당량도 감소합니다.

3）유효한 초대 계수: 성공적인 초대 수가 적을수록 보상 배율이 낮아집니다.





요약: MX 보유량과 초대 계수가 변경되지 않았는데도 에어드랍이 감소했다면 일반적으로 에어드랍이 감소하면 전체 커밋이 증가했거나 상금 풀이 줄어든 것을 의미합니다.









주요 영향 요인은 다음과 같습니다:





개인적인 요인:

MX 보유량: 더 많은 MX를 보유할수록 기본 할당 비율이 높아집니다.

유효한 초대 계수: 활성 사용자를 성공적으로 초대하면 보상 가중치가 높아집니다.





시장 요인:

모든 사용자가 커밋한 총 유효 MX: 전체 커밋이 많을수록 개인 몫이 줄어들 수 있습니다.

현재 상금 풀 규모: 총 풀의 변화는 사용자별 분배에 직접적인 영향을 미칩니다.





이벤트 종료 후 MEXC는 공식 공지를 통해 모든 참가자의 총 유효 약정 데이터를 공개할 예정입니다. 공지 페이지 에서 확인하세요.









현물 지갑입니다. 다른 지갑의 MX는 스냅샷되지 않습니다.









1）이벤트 페이지에서 커밋된 MX 금액과 유효한 커밋 금액을 확인할 수 있습니다.

2）이벤트 - 보상 내역 에서 커밋 내역을 확인하실 수 있습니다.









1）커밋한 MX 토큰을 기준으로 이벤트 페이지에서 예상 보상과 실제 보상을 확인할 수 있습니다.

2）해당 이벤트로 실제 수령하신 보상 내역은 이벤트 - 보상 내역 에서 확인하실 수 있습니다.



