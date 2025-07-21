Kickstarter 이벤트 FAQ

레벨
요구사항
계수
V1
24시간 연속으로 5 MX 이상 유지.
x1
V2
유효한 사용자 1명 초대.
x1.5
V3
유효한 사용자 2명 초대.
x1.55
V4
유효한 사용자 3명 초대.
x1.6
V5
유효한 사용자 4명 초대.
x1.65
V6
유효한 사용자 5명 초대.
x1.7
V7
유효한 사용자 6명 초대.
x1.75
암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다
요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써
요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: "애플 vs
디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만
Kickstarter 및 Launchpool 이벤트는 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트입니다. 활발한 참여를 유도하고 보상을 늘리기 위해 MEXC는 Kickstarter 및 Launchpool 이벤트의 레벨 보상 계수 규칙을 조정했습니다. 조정 된 사항은 다음과 같습니다:조정 전: 이벤트에 MX를 많이 커밋할수록 해당 커밋 계수가 높아지고, 더
MEXC 플랫폼은 MX 보유자를 위한 독점 무료 에어드랍 이벤트를 제공하여 사용자가 다양한 프로젝트에서 에어드랍 보상을 받을 수 있도록 지원합니다. 사용자 참여를 독려하고 에어드랍 수익을 높이기 위해, MEXC는 9월에 에어드랍 이벤트의 참여 기준을 낮추고 보상 계수 조정을 진행했습니다. 조정된 계획은 사용자가 에어드랍 이벤트에 더 빨리 참여할 수 있도록
Kickstarter는 MEXC 플랫폼에서 MX 보유자를 위한 독점 에어드랍 이벤트입니다. 일정량의 MX를 보유하면 이벤트에 무료로 참여할 수 있으며, 신규 프로젝트에서 토큰 에어드랍을 받을 수 있습니다.최신 플랫폼 데이터에 따르면, MEXC는 2024년 1월부터 10월까지 2,030건의 신규 토큰 에어드랍 이벤트를 성공적으로 개최했으며, 총 상금은 1억
2024년 11월, 미국 대통령 선거가 트럼프가 차기 대통령으로 당선되면서 마무리되었습니다. 대선 결과는 암호화폐 시장의 빠른 반등을 촉발했고, 비트코인 가격은 연일 최고치를 경신하며 10만 달러를 넘어섰습니다. 암호화폐에 대한 투자자들의 열정이 치솟으며 새로운 투자 열풍을 불러일으켰습니다. 이 기간 동안 MEXC는 여러 차례의 무료 에어드랍 캠페인을 진행