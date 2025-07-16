거래의 기본적 분석

기본적 분석은 진정한 투자의 기초이며 모든 자산군에 적용됩니다. 전통적인 금융 시장에서 기본적 분석은 자산의 내재 가치를 평가하고 미래 가격에 영향을 미칠 수 있는 요소를 분석하는 것을 의미합니다. 이 분석은 거시 경제 요인, 미시 경제 요인, 재무 제표 및 산업 동향을 기반으로 하며, 크게 하향식과 상향식의 두 가지 주요 접근 방식으로 분류할 수 있습니다.





암호화폐에 대한 기본적 분석은 전통적인 금융 시장 분석과는 약간 차이가 있으며 성숙되지 않았습니다. 암호화폐의 기본적 분석에서는 ①온체인 지표 ②프로젝트 분석 ③토큰 분석 방법이 일반적으로 사용됩니다. 이 세 가지 방법은 암호화폐 현물 거래와 선물 거래 모두에 적용할 수 있습니다.









① 활성화 주소





블록체인 네트워크의 활성화 주소 수를 분석하면 사용자 참여에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 활성화 주소 수가 증가한다는 것은 사용자 기반이 증가하고 있음을 나타내며, 이는 프로젝트 자산을 보유하고 있다는 긍정적인 신호로 간주될 수 있습니다. 반대로, 활성화 주소의 감소는 사용자 기반의 감소를 의미할 수 있으며, 이는 투자자가 프로젝트 자산 보유량을 줄이도록 유도할 수 있습니다. 활성화 주소 분석에는 매일 또는 매주 네트워크에서 자산을 보내거나 받는 고유 주소의 수를 추적하는 작업이 포함됩니다. 시간 경과에 따른 활성화 주소의 변화율을 고려하고 거래량과 같은 다른 지표와 비교하는 것이 중요합니다. 블록체인에서 활성화 주소를 추적하는 것은 일반적으로 이더리움용 Etherscan과 같은 해당 프로젝트에 특정한 블록체인 탐색기를 사용하여 수행할 수 있습니다.





② 해시레이트





해시레이트 지표는 비트코인, 이더리움, 비트코인 캐시 등과 같은 작업 증명(PoW) 합의 메커니즘을 기반으로 하는 암호화폐에만 적용된다는 점에 유의해야 합니다. PoW 네트워크에서 채굴자는 거래를 검증하고 암호 계산을 통해 네트워크를 보호하며, 이 과제를 달성하기 위해 강력한 컴퓨터를 사용하여 복잡한 수학 퍼즐을 풉니다. 해시 데이터는 각 퍼즐에 대해 찾은 솔루션을 나타내므로, 해시 비율은 트랜잭션 처리에 사용되는 총 계산 능력의 척도입니다. 안전한 네트워크는 더 높은 해시 비율을 갖습니다. 예를 들어, 비트코인의 경우 아래 차트와 같이 해시레이트는 비트코인의 채굴 난이도와 양의 상관관계가 있으며 가격 변동에 따라 변합니다.





자료 출처: Bitinfocharts





③ 총 예치 자산(TVL)





총 예치 자산(TVL)은 탈중앙화 금융(DeFi) 프로젝트의 성과를 측정하는 데 사용되는 특정 지표입니다. TVL은 Total Value Locked의 약자로 사용자가 DeFi 플랫폼에 스테이킹하거나 락업된 암호화폐 자산의 총 가치를 의미합니다. 투자자는 TVL 데이터를 사용하여 다양한 DeFi 프로젝트의 성장을 비교할 수 있습니다. 일반적으로 TVL이 높을수록 프로젝트에 대한 인기와 관심이 높음을, TVL이 낮을수록 시장 관심도가 낮음을 의미합니다. DeFiLlama는 TVL 연구를 위한 좋은 리소스입니다.









① 백서





백서는 프로젝트의 배경, 원칙, 개발, 팀 구성, 프로젝트 로드맵 및 기타 주요 요소를 설명하는 데 사용되는 프로젝트의 기초 문서입니다. 따라서 백서는 프로젝트의 사업 계획서와 같으며 자금조달 활동의 핵심 역할을 합니다. 블록체인 프로젝트의 맥락에서 백서는 프로젝트의 비즈니스 모델, 기술 역량, 팀 전문성 및 향후 전망을 보여주는 공식 발표입니다. 이는 프로젝트의 품질과 잠재력을 평가하기 위한 필수 기반 역할을 합니다.





② 팀 배경





팀 배경은 프로젝트 분석의 필수 구성 요소입니다. 첫째, 팀이 유사한 제품을 개발한 경험이 있거나 성공적인 프로젝트 실적이 있는 경우, 투자자의 신뢰를 높일 수 있습니다. 둘째, 팀 내 업계 리더의 존재가 중요합니다. 예를 들어, 이더리움에는 업계에서 저명한 인물인 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)이 있고 YFI에는 인정받는 기술 전문가인 안드레 크로네(Andre Cronje)가 있습니다. 프로젝트에 잘 알려진 업계 리더가 있다는 것은 종종 고품질 프로젝트로서의 잠재력을 나타냅니다. 셋째, 투자자 배경은 또 다른 주요 고려 사항입니다. 강력하고 평판이 좋은 투자자는 프로젝트에 기술 지원, 인재 확보 및 산업 자원에 대한 액세스를 제공할 수 있습니다. 잘 알려진 암호화폐 투자자로는 Andreessen Horowitz(a16z), Multicoin Capital 및 DCG(Digital Currency Group)가 있습니다.





③ 경쟁자





프로젝트에 투자하기 전에 프로젝트가 해결하려는 문제나 추구하려는 방향을 이해하는 것이 좋습니다. 프로젝트에 해당 분야의 직접적인 경쟁자가 없는 경우, 향후 시장에서 리더가 될 수 있는 잠재력 있는 혁신적인 프로젝트가 될 수 있음을 보여줍니다. 이러한 경우, 프로젝트 토큰의 가치는 상당한 잠재력을 가질 수 있습니다. 그러나 같은 분야에 경쟁자가 있다면 해당 경쟁자가 업계에서 어떻게 평가되고 있는지 평가하는 것이 필수적입니다. 그런 다음 프로젝트 팀의 배경, 관련된 투자자 및 혁신 수준과 같은 요소를 고려하여 프로젝트의 잠재적 시장 가치를 대략적으로 추정할 수 있습니다.





④ 뉴스 분석





뉴스는 또한 프로젝트 토큰의 가격 변동에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. DeFi 프로젝트의 주요 보안 침해와 같은 돌발 사태는 토큰 가격 급락으로 이어질 수 있습니다. 반면, XRP가 증권이 아니라는 SEC의 판결과 같은 긍정적인 소식은 토큰 가격 급등으로 이어질 수 있습니다. 또한 거시 경제 데이터는 암호화폐의 가격 변동성에 어느 정도 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 돌발 사태에 대비하기 위해 프로젝트 뉴스 및 거시 경제 데이터를 주시해야 합니다.





참고: 암호화폐 뉴스 및 거시경제 데이터는 MEXC 웹사이트에서 볼 수 있습니다. 왼쪽 상단의 [시장] - [매크로 데이터]를 클릭하면 됩니다.













① 시가총액 및 FDV (Fully Diluted Valuation)





암호화폐 프로젝트의 시가 총액과 Fully Diluted Valuation (FDV) 사이에는 상당한 차이가 있습니다. FDV는 모든 토큰이 유통될 때 프로토콜의 총 시장 가치를 나타냅니다. 프로젝트 자산을 장기적으로 보유하려는 사람들에게는 이러한 차이를 이해하는 것이 매우 중요할 수 있습니다. 시가 총액과 프로젝트의 FDV 사이에 큰 차이가 있다면 아직 많은 수의 토큰이 유통되지 않았음을 의미합니다. 따라서 투자자는 이러한 새로운 토큰이 시장에 진입하면 상당한 매도 압력이 발생할 수 있음을 인지해야 합니다.





새로 시작된 프로젝트는 토큰의 유통량이 일반적으로 전체 공급의 작은 부분에 불과하기 때문에 종종 이러한 상황에 직면합니다. 예를 들어, Curve가 CRV 토큰을 출시했을 때 토큰의 거래 가격은 $15-20에 도달했고 프로토콜의 FDV는 $500억을 초과했습니다. 이 가치는 당시 이더리움보다 훨씬 높았습니다! 분명히 이러한 부풀려진 평가는 불합리하며 시장은 스스로 하향 조정될 가능성이 높습니다. 반면에 저평가된 프로젝트는 토큰 가격의 상승을 유발할 수 있습니다.





② 수익 및 소각 메커니즘





프로젝트의 백서는 일반적으로 토큰의 수익 및 소각 메커니즘을 설명합니다. 일반적으로 프로젝트 활동에 참여하고 프로젝트 토큰을 스테이킹하면 추가 토큰을 얻을 수 있습니다. 소각 메커니즘은 토큰의 총 공급량을 제어하고 인플레이션을 방지하도록 설계되었습니다. 소각의 일반적인 방법에는 토큰 바이백 및 거래 수수료 소각이 포함됩니다. 프로젝트에 투자하기 전에 무제한 토큰 생성과 같은 불리한 요소를 피하기 위해 수익 및 소각 메커니즘을 이해하는 것이 필수적입니다.









기본적 분석은 암호화폐 시장에서 매우 중요하며 기술적 분석의 한계를 보완할 수 있으며, 투자자가 반드시 숙달해야 하는 필수 기술 중 하나입니다. 특정 프로젝트의 토큰을 투자하거나 보유하기로 결정할 때 프로젝트의 기본 사항을 완전히 이해하는 것이 좋습니다. 단, 펀더멘털이 좋음에도 불구하고 프로젝트의 토큰이 상승하지 않을 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 이 경우 기본적 분석과 기술적 분석을 결합하여 보다 포괄적으로 투자에 접근하는 것이 좋습니다.







