



MEXC 튜토리얼의 다른 문서에서 캔들 차트의 기초를 설명드린 바 있습니다. 다음 두 글에서는 일반적인 상승 및 하락 캔들 패턴에 대해 알아보겠습니다. 먼저 상승 캔들 패턴부터 살펴보겠습니다. 이름에서 알 수 있듯이 이러한 패턴은 출현 후 시장에서 상승 추세가 나타날 확률이 높다는 것을 나타냅니다. 일반적인 상승 캔들 패턴은 다음과 같습니다: ①망치형 패턴 ②역망치형 패턴 ③상승장악형 패턴 ④모닝스타 패턴 ⑤적삼병 패턴.





기존 금융 시장과 달리 암호화폐 캔들 차트는 가격 상승 시 녹색, 가격 하락 시 빨간색으로 표시된다는 점에 유의해야 합니다.





망치형 캔들 패턴은 일반적으로 하락 추세의 바닥에서 발견됩니다. 망치형 패턴은 일반적으로 상승/매수 압력이 강하다는 것을 나타내며, 매도 압력에도 불구하고 강한 매수세가 결국 가격을 다시 밀어올려 망치형 패턴을 형성합니다. 망치형 패턴이 나타나면 이후 상승 추세가 나타날 확률이 높다는 것을 의미합니다.









역망치형 캔들 패턴은 몸통이 작고 위쪽 그림자가 길어집니다. 일반적으로 하락 추세의 바닥에 나타나며 잠재적인 상승 반전 신호로 사용됩니다. 역망치형 패턴이 중요한 지지선 근처에서 형성되면 상승 신호가 더욱 강해집니다.









상승장악형 패턴은 두 개의 캔들로 구성되며, 하락 캔들 1개와 상승 캔들 1개로 구성됩니다. 하락 추세의 끝에서 자주 나타납니다. 마지막 하락 캔들은 더 큰 상승 캔들에 의해 완전히 포위됩니다. 상승장악형 패턴은 하락추세가 끝날 때 매도 압력이 약해지고 매수 압력이 강해지기 때문에 발생합니다.





모닝스타는 전형적인 상승 캔들 패턴으로 바닥에서 추세 반전을 알리는 신호인 경우가 많습니다. 따라서 이 패턴은 하락 추세 내에서 나타날 때 특히 중요합니다.





모닝스타 패턴은 세 개의 캔들로 구성됩니다. 첫 번째 캔들은 패닉 매도에 의해 형성된 하락 캔들로, 큰 하락 캔들을 형성합니다. 두 번째 캔들은 작은 범위의 변동을 보이며 별의 몸통을 형성하는데, 이는 하락 또는 상승 캔들일 수 있습니다. 세 번째 캔들은 큰 상승 캔들로, 매수세가 매도세를 완전히 흡수했음을 나타냅니다.









적삼병은 비교적 일반적인 상승 패턴입니다. 이는 하락 캔들 뒤에 나타나는 세 개의 연속된 상승 캔들을 말합니다. 이 캔들 조합이 발생하면 추가 상승 가능성이 높다는 것을 나타냅니다. 적삼병 패턴의 효과는 세 개의 상승 캔들 몸통의 크기에 따라 달라집니다. 몸통이 클수록 후속 상승 추세의 확률이 높아집니다.







