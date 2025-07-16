MEXC 튜토리얼의 다른 문서에서 캔들 차트의 기초를 설명드린 바 있습니다. 다음 두 글에서는 일반적인 상승 및 하락 캔들 패턴에 대해 알아보겠습니다. 먼저 상승 캔들 패턴부터 살펴보겠습니다. 이름에서 알 수 있듯이 이러한 패턴은 출현 후 시장에서 상승 추세가 나타날 확률이 높다는 것을 나타냅니다. 일반적인 상승 캔들 패턴은 다음과 같습니다: ①망치형 패턴MEXC 튜토리얼의 다른 문서에서 캔들 차트의 기초를 설명드린 바 있습니다. 다음 두 글에서는 일반적인 상승 및 하락 캔들 패턴에 대해 알아보겠습니다. 먼저 상승 캔들 패턴부터 살펴보겠습니다. 이름에서 알 수 있듯이 이러한 패턴은 출현 후 시장에서 상승 추세가 나타날 확률이 높다는 것을 나타냅니다. 일반적인 상승 캔들 패턴은 다음과 같습니다: ①망치형 패턴
튜토리얼/블록체인 백과사전/기본 개념/상승 캔들 패턴

상승 캔들 패턴

2025년 7월 16일MEXC
0m
다음으로 공유
#기본#기술적 분석


MEXC 튜토리얼의 다른 문서에서 캔들 차트의 기초를 설명드린 바 있습니다. 다음 두 글에서는 일반적인 상승 및 하락 캔들 패턴에 대해 알아보겠습니다. 먼저 상승 캔들 패턴부터 살펴보겠습니다. 이름에서 알 수 있듯이 이러한 패턴은 출현 후 시장에서 상승 추세가 나타날 확률이 높다는 것을 나타냅니다. 일반적인 상승 캔들 패턴은 다음과 같습니다: ①망치형 패턴 ②역망치형 패턴 ③상승장악형 패턴 ④모닝스타 패턴 ⑤적삼병 패턴.

기존 금융 시장과 달리 암호화폐 캔들 차트는 가격 상승 시 녹색, 가격 하락 시 빨간색으로 표시된다는 점에 유의해야 합니다.

1. 망치형 캔들 패턴

망치형 캔들 패턴은 일반적으로 하락 추세의 바닥에서 발견됩니다. 망치형 패턴은 일반적으로 상승/매수 압력이 강하다는 것을 나타내며, 매도 압력에도 불구하고 강한 매수세가 결국 가격을 다시 밀어올려 망치형 패턴을 형성합니다. 망치형 패턴이 나타나면 이후 상승 추세가 나타날 확률이 높다는 것을 의미합니다.



2. 역망치형 캔들 패턴

역망치형 캔들 패턴은 몸통이 작고 위쪽 그림자가 길어집니다. 일반적으로 하락 추세의 바닥에 나타나며 잠재적인 상승 반전 신호로 사용됩니다. 역망치형 패턴이 중요한 지지선 근처에서 형성되면 상승 신호가 더욱 강해집니다.



3. 상승장악형 패턴

상승장악형 패턴은 두 개의 캔들로 구성되며, 하락 캔들 1개와 상승 캔들 1개로 구성됩니다. 하락 추세의 끝에서 자주 나타납니다. 마지막 하락 캔들은 더 큰 상승 캔들에 의해 완전히 포위됩니다. 상승장악형 패턴은 하락추세가 끝날 때 매도 압력이 약해지고 매수 압력이 강해지기 때문에 발생합니다.


4. 모닝스타 패턴

모닝스타는 전형적인 상승 캔들 패턴으로 바닥에서 추세 반전을 알리는 신호인 경우가 많습니다. 따라서 이 패턴은 하락 추세 내에서 나타날 때 특히 중요합니다.

모닝스타 패턴은 세 개의 캔들로 구성됩니다. 첫 번째 캔들은 패닉 매도에 의해 형성된 하락 캔들로, 큰 하락 캔들을 형성합니다. 두 번째 캔들은 작은 범위의 변동을 보이며 별의 몸통을 형성하는데, 이는 하락 또는 상승 캔들일 수 있습니다. 세 번째 캔들은 큰 상승 캔들로, 매수세가 매도세를 완전히 흡수했음을 나타냅니다.



5. 적삼병 패턴

적삼병은 비교적 일반적인 상승 패턴입니다. 이는 하락 캔들 뒤에 나타나는 세 개의 연속된 상승 캔들을 말합니다. 이 캔들 조합이 발생하면 추가 상승 가능성이 높다는 것을 나타냅니다. 적삼병 패턴의 효과는 세 개의 상승 캔들 몸통의 크기에 따라 달라집니다. 몸통이 클수록 후속 상승 추세의 확률이 높아집니다.



면책 조항: 본 정보는 투자, 조세, 법률, 재무, 회계 또는 기타 관련 서비스에 대한 조언을 제공하지 않으며, 자산의 매수, 매도 또는 보유에 대한 조언을 구성하지도 않습니다. MEXC 튜토리얼은 참고 목적으로만 정보를 제공하며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 투자 시 관련 위험을 충분히 이해하고 주의를 기울이시기 바랍니다. 플랫폼은 사용자의 투자 결정에 대해 책임을 지지 않습니다.

인기 글

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

MEXC 선물 모의 거래: 리스크 없이 거래 실력을 향상하세요

암호화폐 선물 거래에서 기술과 전략을 개발하는 과정은 종종 실제 자본의 손실을 수반합니다. 많은 초보자들이 충분한 준비 없이 실거래 시장에 진입하여 실행 오류나 미흡한 전략으로 인해 큰 손실을 겪습니다. 이를 해결하기 위해 MEXC는 실제 시장 환경을 밀접하게 복제한 종합적인 선물 모의 거래 환경을 제공합니다. 트레이더들은 무위험으로 연습하고, 실행력을 다

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

Recall이란 무엇인가? 분산형 AI 기술 마켓플레이스의 세 가지 핵심 메커니즘에 대한 간략한 가이드

요약Recall은 탈중앙화된 시장 메커니즘을 활용하여 소수의 거대 기술 기업에 맡기는 대신, 커뮤니티가 필요한 AI 기술을 스스로 결정할 수 있도록 합니다.플랫폼의 기본 자산인 RECALL 토큰은 시장 창출, AI 제품 지원, 보상 획득, 네트워크 거버넌스 참여에 사용됩니다.사용자는 AI 분야의 예측 시장과 유사하게 우수한 AI 제품을 식별하고 지원함으로써

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)이란? 인터넷 밈에서 시작된 암호화폐 현상

요약1) 이정표 달성: BIANRENSHENG (BIANRENSHENG)은 바이낸스에 데뷔한 최초의 중국 밈코인으로, 시장의 기존 관념을 깼습니다.2) 폭발적 성장: 출시 후 단 3일 만에 시가총액이 0에서 3억 달러(10월 9일 기준)로 급등했으며, 바이낸스 Alpha 상장 후 1시간 만에 2,000% 폭등했습니다.3) 문화적 현상: &#34;애플 vs

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

비트코인 채굴이란? 초보자를 위한 비트코인 채굴 방법

디지털 세상에서 금을 캐는 모습을 상상해 보세요. 당신의 컴퓨터가 강력한 채굴 기계가 되어 하루 24시간 가치 있는 보물을 찾기 위해 작동하는 것입니다. 비트코인 채굴은 당신의 하드웨어를 디지털 광부로 바꾸어, 전 세계 수백만 채굴자들과 경쟁하며 복잡한 퍼즐을 해결하고 암호화폐 보상을 얻는 과정입니다. 초보자에게는 이 과정이 다소 신비롭게 느껴질 수 있지만

관련 문서

MEXC 선물 계정 자산 및 오픈 포지션을 확인하여 거래 개선 방법

MEXC 선물 계정 자산 및 오픈 포지션을 확인하여 거래 개선 방법

암호화폐 선물 거래는 유연성과 다양한 거래 페어로 투자자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 특히 MEXC 선물은 1,300개 이상의 거래 페어와 초저 수수료(최저 0%, 최저 0.02%)로 사용자들에게 높은 평가를 받고 있습니다.하지만 선물 거래에는 일정한 위험이 따른다는 점을 명심해야 합니다. MEXC에서 거래할 때는 건전한 리스크 관리 전략을 수립하는

암호화폐 거래 지표를 활용한 시장 동향 마스터하기: 완벽한 가이드

암호화폐 거래 지표를 활용한 시장 동향 마스터하기: 완벽한 가이드

암호화폐 거래에서 기술적 지표 분석은 수학적 및 통계적 공식을 사용하여 시장 동향을 평가하는 정량적 분석 기법입니다. 특정 계산을 통해 가격과 거래량 데이터를 처리함으로써 투자자에게 시장 방향에 대한 직관적인 통찰력을 제공합니다. MEXC는 이동 평균(MA), 지수 이동 평균(EMA), 이동 평균 수렴 확산 지수(MACD), 볼린저 밴드(BOLL), 상대

초보자 가이드: 암호화폐 기술적 분석 심층 개요

초보자 가이드: 암호화폐 기술적 분석 심층 개요

기술적 분석은 과거 가격 움직임과 거래 데이터를 연구하여 미래 시장 흐름을 예측하는 금융 투자에서 널리 사용되는 도구입니다. 이 글에서는 기술적 분석의 핵심 가정을 살펴보고, 이를 결정하는 4가지 주요 영향 요인을 탐구하며, 여러 고전 이론을 소개합니다. 이를 통해 투자자들이 암호화폐 거래에서 기술적 분석을 보다 잘 이해하고 활용할 수 있도록 돕습니다.1.

파라볼릭 SAR이란 무엇인가요?

파라볼릭 SAR이란 무엇인가요?

파라볼릭 SAR(Stop and Reverse)은 가격 추세의 방향을 결정하고 잠재적 반전 지점을 식별하기 위해 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 이 지표는 캔들스틱 위 또는 아래에 위치한 일련의 작은 점을 가격 차트에 표시하여 트레이더가 추세 방향을 평가하고 스탑로스 수준 또는 목표 가격을 설정하는 데 도움을 줍니다. 일반적으로 추세 추종 전략에 적용

MEXC에 가입하기
가입하고 최대 10,000 USDT 체험금을 받으세요