텔레그램 사기 주의









최근 텔레그램에는 다양한 형태의 스캠이 발생하고 있어 사용자는 이에 대한 적극적인 대응이 필요합니다. 텔레그램에서는 다음 유형의 사기가 일반적이며 다음과 같은 상황이 발생하면 위험에 유의하십시오.





1.1 낯선 사람의 사기성 개인 메시지





텔레그램에서는 가끔 낯선 사람이 메시지를 보낼 수 있습니다. 누군가가 돈을 송금하거나 알 수 없는 소프트웨어에 등록해야 하는 프로젝트를 추천하는 경우 금전적 손실이나 정보 도용을 피하기 위해 주의하십시오. 또한 링크 또는 의심스러운 파일을 받을 수 있습니다. 알 수 없는 출처 파일은 종종 공식 발표로 가장하거나 음란 정보를 포함합니다 이러한 파일은 트로이 목마 바이러스일 가능성이 있으므로 다운로드하거나 클릭하지 마십시오 메시지를 보내는 낯선 사람을 신뢰하지 말고 괴롭힘을 당하면 이유 없이 전송된 의심스러운 파일이나 링크를 클릭하지 마십시오.





1.2 공식 직원을 사칭한 사기





공식 그룹에서 플랫폼 서비스에 대해 문의할 때 공식 직원을 사칭하는 사람으로부터 비공개 메시지를 받을 수 있습니다. 예를 들어, 기프트 박스를 클레임 하도록 안내하거나 위험 통제 제한을 해제하는 데 도움을 주는 것처럼 가장하여 정보를 요청할 수 있습니다. 공식 직원은 사용자와 사적인 대화를 시작하지 않으므로 이러한 경우 공식 담당자를 신뢰하거나 계정 정보를 제공하지 마십시오. 공식 담당자에게 연락해야 하는 경우 그룹 관리자 레이블로 식별할 수 있습니다. 텔레그램에서 위험 통제를 해제하는 데 도움을 주겠다고 제안하는 그 누구도 신뢰하지 마십시오. 이것은 전형적인 사기 수법입니다. 공식 플랫폼은 사용자가 먼저 연락하지 않는 이상 어떤 사용자에게도 이유 없이 문자 메시지를 보내거나 전화를 걸지 않습니다. 다양한 이름으로 비밀번호, SMS/Google 인증 코드를 요구하는 것은 잘 알려진 사기 수법이기에 관련 정보를 절대 제공하지 마십시오. 이러한 상황이 발생하면 공식 MEXC 웹사이트에서 공식 채널 검증을 확인할 수 있습니다: MEXC 공식 채널 검증





공식 채널 인증을 위한 포털은 MEXC 앱에서'도움말 및 지원' -> '일반적인 문제' -> '보안'에서 찾을 수 있으며, MEXC 웹사이트에서는 페이지 하단 '서포트' -> '공식 채널 검증'에서 찾을 수 있습니다.





1.3 가짜 공식 SNS 커뮤니티를 통한 사기





텔레그램에는 일반적으로 봇과 사기 계정 등 다양한 유형의 가짜 공식 그룹이 있습니다. 사기꾼들은 디지털 자산 교환, 지갑으로 자금 이체하여 수익 창출, QR 코드를 스캔하여 에어드랍을 받는 등 그룹 내에서 다양한 허위 투자 유인을 게시할 수 있습니다. 그들을 신뢰하거나 그룹 내의 의심스러운 링크 또는 튜토리얼을 클릭하지 마십시오. 개인 재산을 보호하고 사기를 방지하는 것은 매우 중요합니다.





공식 MEXC 영어 텔레그램 그룹( https://t.me/MEXCEnglish )에 가입했는지 확인하고 공식 MEXC 웹사이트 페이지 하단에서 다른 언어 그룹을 검색할 수 있습니다.





채널의 진위 여부가 확실하지 않은 경우 MEXC 공식 채널 검증 에서 확인하거나 고객 서비스에 문의하여 확인할 수 있습니다. 동시에 어떠한 거래소나 임의의 단체에 가입하거나 신뢰하지 마시고, 높은 수익과 안정성을 약속하는 프로젝트를 주의하십시오.





1.4 사기성 개인 거래





USDT를 사거나 팔고 싶다면, 사기를 당하지 않기 위해 개인 거래를 피하는 것이 좋습니다. USDT를 싸게 매도하거나 비싸게 사려고 사적으로 연락하는 사람이 있거나 거래를 안전하게 할 수 있는 공식 직원이라고 주장하는 사람을 만난다면 불필요한 금전적 손실이 발생하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 개인 거래는 안전하지 않으며 보통은 사기이므로 공식 거래 플랫폼에서만 가상 통화를 사고 파는 것이 좋습니다.





1.5 불법 및 비공식 정보





누군가가 귀하에게 부적절한 이미지와 비디오를 보내거나, 도난당하거나 블랙리스트에 오른 USDT와 같은 불법 정보를 제공하거나 알 수 없는 프로젝트 광고 및 Telegram의 도박 정보를 제공하는 경우 해당 연락처를 직접 차단하거나 신고할 수 있습니다. 그룹의 관리자를 태그 지정합니다.





1.6 친구 사칭 사기





사기꾼은 친구를 사칭하고 계정 복구를 가장하여 텔레그램 채팅의 스크린샷을 요청할 수 있습니다. 이 정보를 제공하면 로그인 코드가 유출되어 사기꾼이 이를 사용하여 계정에 로그인하거나 친구를 사칭하여 돈을 빌리거나 다른 정보를 요청할 수 있습니다. 연락을 주고 받는 사람의 신원을 주의 깊게 확인해야 합니다.





1.7 가짜 텔레그램 설치 프로그램





텔레그램은 현재 중국어로 된 설치 프로그램을 제공하지 않으며, 타사 검색 엔진을 통해 발견된 대부분의 중국어 설치 프로그램은 위험을 수반하므로 사용하지 마십시오.





1.8 유사한 사용자 이름을 사용한 사기





사기꾼들은 종종 O와 0, I와 L 등 유사한 모양의 문자와 숫자를 사용하여 관리자와 유사한 사용자 이름으로 계정을 등록하여 사기를 칩니다.









요약하면, 텔레그램에서 사기 및 손실을 방지하는 데 도움이 되기 위해 아래의 것들을 제안합니다:





2.1 2단계 인증 활성화: 계정 보안을 위해 2단계 인증에 대한 비밀번호를 설정하는 것이 좋습니다. 이 비밀번호는 계정이 새로운 텔레그램 클라이언트에 로그인을 시도할 때만 필요합니다.





2.2 타사 클라이언트 사용 시 주의: 타사 클라이언트는 귀하의 계정을 제어하고, 전체 채팅 기록을 읽고, 장치에 대한 정보를 수집하고, 심지어 소프트웨어를 통해 전송된 이전 주소 및 기타 채팅 내용을 교체할 수 있습니다. 그러므로 안전을 위해 텔레그램은 공식 웹사이트에서만 다운로드하시기 바랍니다.





2.3 텔레그램 봇에 개인 정보를 보내지 마십시오: 텔레그램 봇을 사용할 때는 주의를 기울이고 이름, 사용자 이름, 전화번호, 이메일 주소, 비밀번호 또는 귀하를 식별하는 데 사용할 수 있는 기타 정보를 포함한 개인 데이터를 공개하지 마십시오.





2.4 지갑 주소 확인: 지갑 주소를 다른 사람에게 보내려면 주소를 잘 확인하고 지갑 QR 코드의 스크린 샷을 다른 사람에게 보내는 것이 좋습니다.





2.5 정기적으로 텔레그램에 로그인하는 디바이스 확인: 텔레그램 계정에 로그인하는 디바이스를 정기적으로 확인하고 의심스러운 디바이스는 강제로 로그아웃합니다.





2.6 전화번호 공유 없이 연락처 추가: 연락처를 추가할 때 전화번호 공유를 허용하는 기본 옵션을 선택 해제할 수 있습니다.





2.7 전화번호 숨기기 및 그룹 가입 제한 설정: 사기성 그룹에 추가되는 것과 같은 사기 위험을 낮추기 위해 텔레그램에서 연락처 목록에 없는 연락처가 귀하를 그룹에 추가할 수 없도록 하는 등의 설정을 할 수 있습니다. 또한 주변 사람 추가 기능을 사용하지 않는 것이 좋습니다.



