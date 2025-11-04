БиржаDEX+
World Cat ағымдағы бағасы: 0.01720507 USD. Нақты уақыттағы WORLD CAT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WORLD CAT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!World Cat ағымдағы бағасы: 0.01720507 USD. Нақты уақыттағы WORLD CAT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WORLD CAT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

WORLD CAT туралы толығырақ

WORLD CAT Баға туралы ақпарат

WORLD CAT деген не

WORLD CAT Ресми веб-сайт

WORLD CAT Токеномикасы

WORLD CAT Баға болжамы

World Cat Логотип

World Cat Баға (WORLD CAT)

Листингтен жойылды

1 WORLD CAT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01717791
-12.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
World Cat (WORLD CAT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:47:31 (UTC+8)

World Cat (WORLD CAT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01696105
24 сағаттық төмен
$ 0.01984665
24 сағаттық жоғары

$ 0.01696105
$ 0.01984665
$ 0.09714
$ 0
-0.68%

-12.32%

-34.75%

-34.75%

World Cat (WORLD CAT) нақты уақыттағы баға $0.01720507. Соңғы 24 сағат ішінде WORLD CAT мен $ 0.01696105 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01984665 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WORLD CAT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.09714, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WORLD CAT соңғы бір сағатта -0.68% өзгерді, 24 сағат ішінде -12.32%, ал соңғы 7 күнде -34.75% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

World Cat (WORLD CAT) Нарықтық ақпарат

$ 1.37M
--
$ 1.37M
80.00M
79,999,978.71555756
World Cat нарықтық капитализациясы $ 1.37M, тәуліктік сауда көлемі --. WORLD CAT айналымдағы мөлшері 80.00M, жалпы мөлшері 79999978.71555756. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.37M.

World Cat (WORLD CAT) Баға тарихы USD

Бүгін, World Cat - USD баға өзгерісі $ -0.00241963760769146 болды.
Соңғы 30 күнде World Cat - USD баға өзгерісі $ -0.0114087490 болды.
Соңғы 60 күнде World Cat - USD баға өзгерісі $ -0.0114609371 болды.
Соңғы 90 күнде World Cat - USD баға өзгерісі $ -0.01829980412583435 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00241963760769146-12.32%
30 күн$ -0.0114087490-66.31%
60 күн$ -0.0114609371-66.61%
90 күн$ -0.01829980412583435-51.54%

World Cat (WORLD CAT) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

World Cat (WORLD CAT) Ресурс

Ресми веб-сайт

World Cat Баға болжамы (USD)

World Cat (WORLD CAT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін World Cat (WORLD CAT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: World Cat.

Қазір World Cat баға болжамын тексеріңіз!

WORLD CAT - жергілікті валюталарға

World Cat (WORLD CAT) токеномикасы

World Cat (WORLD CAT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WORLD CAT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: World Cat (WORLD CAT) туралы басқа сұрақтар

World Cat (WORLD CAT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WORLD CAT бағасы — 0.01720507 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WORLD CAT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WORLD CAT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01720507. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
World Cat үшін нарықтық капитализация қандай?
WORLD CAT үшін нарықтық капитализация: $ 1.37M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WORLD CAT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WORLD CAT айналымдағы ұсынысы: 80.00M USD.
WORLD CAT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WORLD CAT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.09714 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WORLD CAT бағасы қандай болды?
WORLD CAT 0 USD ATL бағасына жетті.
WORLD CAT үшін сауда көлемі қандай?
WORLD CAT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл WORLD CAT өседі ме?
WORLD CAT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WORLD CAT баға болжамын қарап көріңіз.
World Cat (WORLD CAT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

