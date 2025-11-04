World Cat (WORLD CAT) Баға болжамы (USD)

World Cat үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта WORLD CAT қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

World Cat бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

World Cat бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:30:43 (UTC+8)

World Cat 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

World Cat (WORLD CAT) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, World Cat 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.016861 сауда бағасына жетуі мүмкін.

World Cat (WORLD CAT) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, World Cat 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.017704 сауда бағасына жетуі мүмкін.

World Cat (WORLD CAT) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға WORLD CAT $ 0.018589, ал өсу қарқыны 10.25%.

World Cat (WORLD CAT) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға WORLD CAT $ 0.019519, ал өсу қарқыны 15.76%.

World Cat (WORLD CAT) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға WORLD CAT $ 0.020495 және өсу қарқыны 21.55%.

World Cat (WORLD CAT) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға WORLD CAT $ 0.021520 және өсу қарқыны 27.63%.

World Cat (WORLD CAT) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы World Cat бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.035053 сауда бағасына жетуі мүмкін.

World Cat (WORLD CAT) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы World Cat бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.057099 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді World Cat бағасы туралы болжам

Бүгінгі World Cat (WORLD CAT) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі WORLD CAT үшін болжанған баға: $0.016861. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған World Cat (WORLD CAT) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын WORLD CAT үшін баға туралы болжам: $0.016863. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы World Cat (WORLD CAT) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, WORLD CAT үшін баға туралы болжам $0.016877 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

World Cat (WORLD CAT) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, WORLD CAT үшін болжалды баға $0.016930 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы World Cat баға статистикасы

Соңғы WORLD CAT бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, WORLD CAT айналымдағы ұсынысы 80.00M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 1.34M.

World Cat Тарихи баға

World Cat нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, World Cat ағымдағы бағасы — 0.016861 USD. World Cat(WORLD CAT) айналымдағы мөлшері — 80.00M WORLD CAT. Бұл оған $1,341,763 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -9.98%
    $ -0.001871
    $ 0.018734
    $ 0.016610
  • 7 күн
    -34.08%
    $ -0.005746
    $ 0.051020
    $ 0.016699
  • 30 күн
    -66.24%
    $ -0.011170
    $ 0.051020
    $ 0.016699
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, World Cat токені $-0.001871 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -9.98% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, World Cat токені саудаланған ең жоғары баға $0.051020 және ең төмен баға $0.016699 болды. Ол -34.08% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд WORLD CAT нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, World Cat токені -66.24% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.011170 көрсетеді. Бұл жақын арада WORLD CAT бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

World Cat (WORLD CAT) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

World Cat бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген WORLD CAT токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін World Cat бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль WORLD CAT токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар World Cat бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың WORLD CAT болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін WORLD CAT импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және World Cat болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

WORLD CAT бағасын болжау неліктен маңызды?

WORLD CAT Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

WORLD CAT қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, WORLD CAT жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда WORLD CAT бағасы қандай болады?
World Cat (WORLD CAT) баға болжау құралына сәйкес, болжамды WORLD CAT бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы WORLD CAT қанша тұрады?
1 World Cat (WORLD CAT) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WORLD CAT 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды WORLD CAT бағасы қандай?
World Cat (WORLD CAT) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 WORLD CAT болады.
2028 жылы болжамды WORLD CAT бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, World Cat (WORLD CAT) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды WORLD CAT бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, World Cat (WORLD CAT) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы WORLD CAT қанша тұрады?
1 World Cat (WORLD CAT) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WORLD CAT 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған WORLD CAT баға болжамы қандай?
World Cat (WORLD CAT) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 WORLD CAT болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:30:43 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.