WLF TOKEN ағымдағы бағасы: 0.00132971 USD. Нақты уақыттағы WLF-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WLF баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!WLF TOKEN ағымдағы бағасы: 0.00132971 USD. Нақты уақыттағы WLF-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WLF баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

WLF туралы толығырақ

WLF Баға туралы ақпарат

WLF деген не

WLF Ресми веб-сайт

WLF Токеномикасы

WLF Баға болжамы

WLF TOKEN Логотип

WLF TOKEN Баға (WLF)

Листингтен жойылды

1 WLF-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00132971
$0.00132971$0.00132971
-0.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
WLF TOKEN (WLF) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:47:17 (UTC+8)

WLF TOKEN (WLF) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00126963
$ 0.00126963$ 0.00126963
24 сағаттық төмен
$ 0.00133695
$ 0.00133695$ 0.00133695
24 сағаттық жоғары

$ 0.00126963
$ 0.00126963$ 0.00126963

$ 0.00133695
$ 0.00133695$ 0.00133695

$ 0.0021434
$ 0.0021434$ 0.0021434

$ 0
$ 0$ 0

+4.73%

-0.23%

-29.04%

-29.04%

WLF TOKEN (WLF) нақты уақыттағы баға $0.00132971. Соңғы 24 сағат ішінде WLF мен $ 0.00126963 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00133695 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WLF үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0021434, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WLF соңғы бір сағатта +4.73% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.23%, ал соңғы 7 күнде -29.04% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

WLF TOKEN (WLF) Нарықтық ақпарат

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

--
----

$ 26.59M
$ 26.59M$ 26.59M

2.80B
2.80B 2.80B

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

WLF TOKEN нарықтық капитализациясы $ 3.72M, тәуліктік сауда көлемі --. WLF айналымдағы мөлшері 2.80B, жалпы мөлшері 20000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 26.59M.

WLF TOKEN (WLF) Баға тарихы USD

Бүгін, WLF TOKEN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде WLF TOKEN - USD баға өзгерісі $ -0.0003989627 болды.
Соңғы 60 күнде WLF TOKEN - USD баға өзгерісі $ +0.0025560805 болды.
Соңғы 90 күнде WLF TOKEN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.23%
30 күн$ -0.0003989627-30.00%
60 күн$ +0.0025560805+192.23%
90 күн$ 0--

WLF TOKEN (WLF) деген не

WLF PROJECT is led by Kazu Suzuki, the creator of Nightmare in Prison, a massively popular Werewolf Game app with over 10 million downloads and 800 million players worldwide.

Our mission is to elevate the Werewolf Game into a professional sport that resonates across the globe. By creating a thriving ecosystem for players, fans, and sponsors, we’re fostering a vibrant community where competition, connection, and growth flourish. Players can develop essential skills like teamwork and strategy, while fans enjoy deeper engagement through exciting and immersive experiences.

More than just a game, the Werewolf Game serves as a bridge between cultures, promoting understanding and meaningful dialogue that transcends borders and language barriers.

WLF PROJECT invites you to join this movement. Together, we can make the Werewolf Game a global symbol of unity, strategy, and shared enjoyment.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

WLF TOKEN (WLF) Ресурс

Ресми веб-сайт

WLF TOKEN Баға болжамы (USD)

WLF TOKEN (WLF) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін WLF TOKEN (WLF) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: WLF TOKEN.

Қазір WLF TOKEN баға болжамын тексеріңіз!

WLF - жергілікті валюталарға

WLF TOKEN (WLF) токеномикасы

WLF TOKEN (WLF) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WLF токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: WLF TOKEN (WLF) туралы басқа сұрақтар

WLF TOKEN (WLF) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WLF бағасы — 0.00132971 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WLF-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WLF-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00132971. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
WLF TOKEN үшін нарықтық капитализация қандай?
WLF үшін нарықтық капитализация: $ 3.72M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WLF үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WLF айналымдағы ұсынысы: 2.80B USD.
WLF үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WLF барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0021434 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WLF бағасы қандай болды?
WLF 0 USD ATL бағасына жетті.
WLF үшін сауда көлемі қандай?
WLF үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл WLF өседі ме?
WLF биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WLF баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:47:17 (UTC+8)

