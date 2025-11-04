WLF TOKEN (WLF) Баға болжамы (USD)

WLF TOKEN үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта WLF қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

WLF TOKEN бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

WLF TOKEN бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
WLF TOKEN 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

WLF TOKEN (WLF) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, WLF TOKEN 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.001331 сауда бағасына жетуі мүмкін.

WLF TOKEN (WLF) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, WLF TOKEN 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.001398 сауда бағасына жетуі мүмкін.

WLF TOKEN (WLF) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға WLF $ 0.001468, ал өсу қарқыны 10.25%.

WLF TOKEN (WLF) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға WLF $ 0.001541, ал өсу қарқыны 15.76%.

WLF TOKEN (WLF) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға WLF $ 0.001618 және өсу қарқыны 21.55%.

WLF TOKEN (WLF) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға WLF $ 0.001699 және өсу қарқыны 27.63%.

WLF TOKEN (WLF) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы WLF TOKEN бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.002768 сауда бағасына жетуі мүмкін.

WLF TOKEN (WLF) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы WLF TOKEN бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.004509 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.001331
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001398
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001468
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001541
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001618
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001699
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001784
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001873
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.001967
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002065
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002169
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002277
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002391
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002511
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002636
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002768
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді WLF TOKEN бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.001331
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.001331
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.001332
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.001337
    0.41%
Бүгінгі WLF TOKEN (WLF) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі WLF үшін болжанған баға: $0.001331. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған WLF TOKEN (WLF) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын WLF үшін баға туралы болжам: $0.001331. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы WLF TOKEN (WLF) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, WLF үшін баға туралы болжам $0.001332 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

WLF TOKEN (WLF) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, WLF үшін болжалды баға $0.001337 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы WLF TOKEN баға статистикасы

--
----

--

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

2.80B
2.80B 2.80B

--
----

--

Соңғы WLF бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, WLF айналымдағы ұсынысы 2.80B және жалпы нарықтық капитализациясы $ 3.74M.

WLF TOKEN Тарихи баға

WLF TOKEN нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, WLF TOKEN ағымдағы бағасы — 0.001331 USD. WLF TOKEN(WLF) айналымдағы мөлшері — 2.80B WLF. Бұл оған $3,735,717 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.16%
    $ 0
    $ 0.001336
    $ 0.001269
  • 7 күн
    -29.05%
    $ -0.000386
    $ 0.001900
    $ 0.001320
  • 30 күн
    -29.92%
    $ -0.000398
    $ 0.001900
    $ 0.001320
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, WLF TOKEN токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.16% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, WLF TOKEN токені саудаланған ең жоғары баға $0.001900 және ең төмен баға $0.001320 болды. Ол -29.05% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд WLF нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, WLF TOKEN токені -29.92% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000398 көрсетеді. Бұл жақын арада WLF бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

WLF TOKEN (WLF) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

WLF TOKEN бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген WLF токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін WLF TOKEN бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль WLF токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар WLF TOKEN бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың WLF болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін WLF импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және WLF TOKEN болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

WLF бағасын болжау неліктен маңызды?

WLF Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

WLF қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, WLF жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда WLF бағасы қандай болады?
WLF TOKEN (WLF) баға болжау құралына сәйкес, болжамды WLF бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы WLF қанша тұрады?
1 WLF TOKEN (WLF) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WLF 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды WLF бағасы қандай?
WLF TOKEN (WLF) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 WLF болады.
2028 жылы болжамды WLF бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, WLF TOKEN (WLF) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды WLF бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, WLF TOKEN (WLF) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы WLF қанша тұрады?
1 WLF TOKEN (WLF) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, WLF 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған WLF баға болжамы қандай?
WLF TOKEN (WLF) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 WLF болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.