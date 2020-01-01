Sillycat (SILLYCAT) токеномикасы
Sillycat (SILLYCAT) туралы ақпарат
Many wonder, what is SillyCat? SillyCat is a dive into the whimsical world of cats, capturing the playful and curious spirit of these mysterious creatures in the crypto realm. Like a poetic tribute to our feline companions, this token dances on the blockchain stage, offering a symphony of fantasy and charm.
SillyCat was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem the solana blockchain.
SillyCat will be more than just a memecoin, featuring several unique use cases and utilities that are beneficial to the long term growth of the Solana Ecosystem.
With the Solana blockchain and coin making a huge return over the last few months, it’s time for Sillycat to come in and set the stardard for memecoins on Solana. There’s a new cat in town.
Sillycat (SILLYCAT) токеномикасы мен бағасын талдау
Sillycat (SILLYCAT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Sillycat (SILLYCAT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Sillycat (SILLYCAT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SILLYCAT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SILLYCAT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SILLYCAT токеномикасын түсінген болсаңыз, SILLYCAT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
SILLYCAT бағасының болжамы
SILLYCAT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SILLYCAT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.