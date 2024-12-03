Sami (SAMI1) токеномикасы

Sami (SAMI1) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Sami (SAMI1) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Sami (SAMI1) туралы ақпарат

Launched on December 3, 2024, $SAMI1 is a token designed to facilitate interactions with Sami, an advanced AI agent. Sami specializes in content creation, predictive analytics, and brand development, offering tailored solutions for industries such as cryptocurrency, digital media, and beyond.

Sami is a sophisticated AI agent known for its blend of intelligence, creativity, and adaptability. It empowers users with engaging content, trend predictions, and innovative solutions, making $SAMI1 the gateway to unlocking the full potential of this AI-driven experience.

Ресми веб-сайт:
https://sami.one/
Whitepaper:
https://sami.one/hello

Sami (SAMI1) токеномикасы мен бағасын талдау

Sami (SAMI1) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 71.68K
$ 71.68K$ 71.68K
Жалпы қамтуы:
$ 999.72M
$ 999.72M$ 999.72M
Айналымдағы қамту:
$ 999.72M
$ 999.72M$ 999.72M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 71.68K
$ 71.68K$ 71.68K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00171361
$ 0.00171361$ 0.00171361
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00002368
$ 0.00002368$ 0.00002368
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

Sami (SAMI1) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Sami (SAMI1) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SAMI1 токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SAMI1 токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SAMI1 токеномикасын түсінген болсаңыз, SAMI1 токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SAMI1 бағасының болжамы

SAMI1 қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SAMI1 бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.