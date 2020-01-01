Raven Protocol (RAVEN) токеномикасы
Raven Protocol (RAVEN) туралы ақпарат
Raven Protocol's specific use case is to perform AI training where speed is the key. We're taking a 1M image dataset that takes 2-3 weeks to train on AWS down to 2-3 hours on Raven. AI companies will be able to train models better and faster.
Raven Protocol is creating a self-sustaining and dynamic ecosystem for:
Customers who want to train their AI engines; and/or Contributors who would like to share their compute resources in the form of Computers, Smartphones, or even a server rack. Raven Tokens (RAVEN) will work as the common ground to facilitate a secure transaction that will take place inside our ecosystem. Enterprise clients who want to rent compute power will do so with RAVEN and contributors of the compute power will be rewarded in RAVEN.
Raven is creating a network of compute nodes that utilize idle compute power for the purposes of AI training where speed is the key. A native token is the key to bootstrapping a nascent network.
We want to incentivize and reward people all over the world to contribute their compute power to our network. Additionally, we will reward token holders for running masternodes which will be responsible for orchestrating the training of various deep neural networks.
Our consensus mechanism is something we call Proof-of-Calculation. Proof-of-Calculation will be the primary guideline for the regulation and distribution of incentives to the compute nodes in the network. Following are the two prime deciders for the incentive distribution:
Speed: Depending upon how fast a node can perform gradient calculations (in a neural network) and return it back to the Gradient Collector.
Redundancy: The 3 fastest redundant calculation will only qualify for receiving the incentive. This will make sure that the gradients that are getting returned are genuine and of the highest quality.
Raven Protocol (RAVEN) токеномикасы мен бағасын талдау
Raven Protocol (RAVEN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Raven Protocol (RAVEN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Raven Protocol (RAVEN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын RAVEN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша RAVEN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз RAVEN токеномикасын түсінген болсаңыз, RAVEN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
