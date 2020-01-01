Raven Protocol (RAVEN) токеномикасы

Raven Protocol (RAVEN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Raven Protocol (RAVEN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Raven Protocol (RAVEN) туралы ақпарат

Raven Protocol's specific use case is to perform AI training where speed is the key. We're taking a 1M image dataset that takes 2-3 weeks to train on AWS down to 2-3 hours on Raven. AI companies will be able to train models better and faster.

Raven Protocol is creating a self-sustaining and dynamic ecosystem for:

Customers who want to train their AI engines; and/or Contributors who would like to share their compute resources in the form of Computers, Smartphones, or even a server rack. Raven Tokens (RAVEN) will work as the common ground to facilitate a secure transaction that will take place inside our ecosystem. Enterprise clients who want to rent compute power will do so with RAVEN and contributors of the compute power will be rewarded in RAVEN.

Raven is creating a network of compute nodes that utilize idle compute power for the purposes of AI training where speed is the key. A native token is the key to bootstrapping a nascent network.

We want to incentivize and reward people all over the world to contribute their compute power to our network. Additionally, we will reward token holders for running masternodes which will be responsible for orchestrating the training of various deep neural networks.

Our consensus mechanism is something we call Proof-of-Calculation. Proof-of-Calculation will be the primary guideline for the regulation and distribution of incentives to the compute nodes in the network. Following are the two prime deciders for the incentive distribution:

Speed: Depending upon how fast a node can perform gradient calculations (in a neural network) and return it back to the Gradient Collector.

Redundancy: The 3 fastest redundant calculation will only qualify for receiving the incentive. This will make sure that the gradients that are getting returned are genuine and of the highest quality.

Ресми веб-сайт:
http://www.ravenprotocol.com/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1FAaVKkg_CjxMj-n1yHZc6ufcVDtOU1Ct/view?usp=sharing

Raven Protocol (RAVEN) токеномикасы мен бағасын талдау

Raven Protocol (RAVEN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 267.44K
$ 267.44K$ 267.44K
Жалпы қамтуы:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Айналымдағы қамту:
$ 4.44B
$ 4.44B$ 4.44B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 602.79K
$ 602.79K$ 602.79K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00454777
$ 0.00454777$ 0.00454777
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

Raven Protocol (RAVEN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Raven Protocol (RAVEN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын RAVEN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша RAVEN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз RAVEN токеномикасын түсінген болсаңыз, RAVEN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

RAVEN бағасының болжамы

RAVEN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің RAVEN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.